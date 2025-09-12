VeloNEWS
Том Пидкок удержал третье место в общем зачёте на 20-м этапе Вуэльты Испании-2025

Том Пидкок: «Наконец, могу расслабиться»

 

 

26-летний британский велогонщик команды Q36.5 Том Пидкок сохранил 3-е место в генеральной классификации, удержавшись с сильнейшими на знаменитом подъёме Бола-дель-Мундо на 20-м королевском  горном этапе Вуэльты Испании-2025. После набора более 4000 метров высоты всё решилось на трёх финальных километрах — самых крутых и сложных участках подъёма.

 

Перед началом этапа Том Пидкок опережал Джея Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe) на 39 секунд. Редко кому удаётся попасть на подиум Гранд-тура в составе проконтинентальной команды, команды второго дивизиона. Но для Q36.5 призовое место на Гранд-туре теперь как никогда близко. В финале Том Пидкок приложил все силы, чтобы удержаться на колесе своего главного соперника по борьбе за третье место – Джея Хиндли.

 

Пидкок выпадал, но старался проходить самые крутые повороты по внутреннему радиусу, чтобы снова и снова возвращаться в лидирующую группу. Он финишировал 4-м на этапе, проиграв Хиндли всего 5 секунд. Учитывая, что впереди только финальный спринтерский этап, Том Пидкок по-прежнему опережает австралийского гонщика на 30 секунд и находится в шаге от того, чтобы закрепить за собой историческое третье место в генеральной классификации.  

 

Том Пидкок: «Сегодня утром я был решительно настроен и полностью готов к этапу. У нас было два относительно спокойных дня, так что этот этап мне казался похожим на однодневную гонку,  а на них у меня получается хорошо выступать.  

 

Очень трудно найти ритм на таких градиентах и на такой неровной поверхности. На самом крутом участке я всё ещё чувствовал, что контролирую ситуацию, не хотел выйти за пределы своего лимита и выдохнуться.

 

Не знаю, что сказать сейчас. Я очень горд собой и очень измотан. Я даже не могу подобрать слова. Наконец-то, думаю, могу расслабиться. До сегодняшнего дня я был суперсфокусирован и включён в гонку. Сейчас постараюсь согреться, выпить вишневый сок и просто отдохнуть».

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 20 этапа

