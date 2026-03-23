Дориан Годон выиграл 1-й этап Вуэльты Каталонии-2026, опередив Ремко Эвенепула

29-летний французский велогонщик команды INEOS Grenadiers Дориан Годон одержал победу на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2026, опередив в спринте Ремко Эвенепула (Red Bull Bora-hansgrohe) и Тома Пидкока (Pinarello Q36.5). Это вторая индивидуальная победа действующего чемпиона Франции в сезоне после выигранного им неделю назад 7 этапа Париж-Ницца-2026, и 18-я в карьере.

 

На этапе с прохождением подъёмов на первой половине дистанции в отрыв дня уехали француз Батист Вейстроффер (Lotto-Intermarché), который удостоился приза самому активному гонщику этапа, и братья Уго Аснар (Equipo Kern Pharma) и Унаи Аснар (Euskaltel-Euskadi), а также новозеландец Джош Бёрнет-Тайлер Стайтс (Modern Adventure Pro Cycling). Но квартету в отрыве  так и не удалось уехать от пелотона больше, чем на 4 минуты. Команды, надеявшиеся на спринт, - NSN Cycling Team, Bahrain Victorious и Ineos Grenadiers, вели преследование. Последним из отрыва сдался Джош Бернетт, его догнали за 11 км до финиша, когда к работе в голове пелотона подключилась команда UAE Team Emirates-XRG.

 

После того как просеявшийся примерно до 100 гонщиков пелотон промчался по прибрежной дороге и преодолел традиционно сложный технический финал, которая используется в последние годы в маршруте Вуэльты Каталонии, Том Пидкок (Pinarello-Q36.5) предпринял атаку по правой стороне дороги. Однако его обошёл Ремко Эвенепул, а Дориан Годон затем вышел с колеса бельгийского гонщика команды Red Bull Bora-hansgrohe и обошёл Эвенепула на самой финишной черте. Преимущество Годона было настолько минимальным, что он дождался подтверждения результата, прежде чем начать праздновать, в то время как Том Пидкок замкнул тройку лучших на 1-м этапе.

 

Дориан Годон: «Финал был очень тяжёлым, особенно последняя часть вдоль побережья. Перед  заключительным подъёмом я находился в первой пятёрке или шестёрке, и начал спринт за 400 метров. Но это очень далеко от финишной черты, и последние 50 метров, казалось, тянулись целый час. Очень счастлив, что выиграл.

 

Майка лидера гонки – нечто особенное, особенно учитывая, что я тренировался по этим дорогам, когда я жил неподалеку и часто останавливался здесь, чтобы выпить кофе».

 

Ремко Эвенепул в интервью HLN рассказал после финиша: «Годон контратаковал, но я вернулся. Борьба была плотной до самой линии, и мне не в чем себя упрекнуть. Моё первое ощущение после финиша? Что мне снова здесь чуть‑чуть не хватило. Прибрежная дорога была для меня новой, поэтому мне нужно было находиться впереди, и команда идеально меня вывезла. После этого я всё время был на хорошей позиции. Я начал спринт издалека, но все, кто здесь побеждал, делали так же. Просто у Годона в запасе осталось чуть больше сил.

 

Жаль, что мне чуть‑чуть не хватило до победы, но начало недели получилось хорошим. Я доволен тем, как себя чувствую. Следующие два этапа  я, вероятно, смогу проехать относительно спокойно. А после этого будут четыре дня, где придётся выкладываться по полной».

 

Том Пидкок в интервью Cycling Pro Net тоже прокомментировал этап: «Всё было так, как все и говорили. Тяжелый участок вдоль побережья, с подъёмами и спусками, с боковым, попутным и встречным ветром. Утром я говорил, что этап не очень тяжелый, что я восстановился (после Милан – Сан-Ремо), всё нормально. Но на старте ноги были довольно тяжёлыми. Зато к концу этапа нога пошла намного лучше.

 

Конечно, ты всё равно должен находиться впереди, потому что финиш очень техничный. Мне пришлось начать спринт немного раньше. В таком спринте, если теряешь скорость, всё кончено.

 

Но я думаю, это, наверное, лучший спринт в таком стиле, из всех, что у меня были, так что я могу быть доволен».

 

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 1. Результаты

В тему:

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2026. Маршру ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Прошу прощения за офтоп.

    А куда девчонки подевались?
    У нас тут было много интересных девчонок,

    которые писали о гонках очень хорошо. 

    Уже давно их нет, только парни. Почему? )

  • VeloVelo
    Последствия падений Михала Квя ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да и, конечно, здоровья Квято! И Уважение!

  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 1 ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Бора взяла Ремко под грандтуры. А он не возражал.
    Пока обе стороны довольны. Но, посмотрим, что будет.

    Не верю. В итоге Бора получит бабло, а Ремко утрется и вернется в футбол.

    P.S. Я не против, если всё сложится иначе ))

  • Ser Gio
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 1 ... (9)
    Ser Gio-Фото

    Пару лет назад в таком же броске на этом же этапе Ремко проиграл Рогличу. Тогда генерал решался на бонификациях и Рогла взял майку по итогу. На данной же Каталонии теперь другой соперник из Висмы и более грозный  - усидит ли Ремко за ним? Исходя из последних результатов в горах - Тур ОАЕ, ТдФ 2025, Дофине 2025 и Романдии 2025 - Ремко обязательно сливался. Вот и посмотрим, если ли прогресс в новой команде, или лучше, как уже писали выше, плюнуть на генерал и фокусироваться на классиках и разделках.

  • EL-Fenomeno
    36-летний Наиро Кинтана заверш ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Колумбия вся в слезах наверное(

    Наиро Кинтана завершит карьеру велогонщика на Вуэльте Испании-2026

    Уходит великий колёсник до времён Маса в пелотоне) А если серьёзно, очень бы хотелсь чтобы Кинтано (привет Николаю) взял этап там. ТдФ так и остался для Наиро непокорённым из-за Фрума...как и для Роглы (из-за Погачара) 

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 1 ... (9)
    RVL-Фото

    Есть парочка . Кузьмин и Луценко...жирным выделены в списке

  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2026. Маршру ... (9)
    Геродот-Фото
    Цитата: Стриж
    Ну, посмотрим. Йонас видать тоже решил,что пора собирать то, чего у него ещё нет. А Каталония, точно лишней не будет. Да и состав не чета ПН ( только Аюссо был да и тот сплыл)
    Он готовится к Джиро, выходит на пик формы. У конкурентов нет шансов, кроме форсмажора.
  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2026. Маршру ... (9)
    MVDP-Фото
    Ремко сказал: "Для меня сегодня главным фаворитом является Дориан Годон".
  • Pugachev
    Милан - Сан-Ремо-2026. Результ ... (91)
    Pugachev-Фото

    Адреналин - если на русском - это "моча в голову"???

     

    Спасибо! Без шуток и иронии!!!!

  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 1 ... (9)
    MVDP-Фото

    Ремко нужно ехать в следующем году на МСР. Будет делать шоу вместо Погачара.

