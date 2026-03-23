Дориан Годон выиграл 1-й этап Вуэльты Каталонии-2026, опередив Ремко Эвенепула

Дориан Годон, Ремко Эвенепул, Том Пидкок о 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2026

29-летний французский велогонщик команды INEOS Grenadiers Дориан Годон одержал победу на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2026, опередив в спринте Ремко Эвенепула (Red Bull Bora-hansgrohe) и Тома Пидкока (Pinarello Q36.5). Это вторая индивидуальная победа действующего чемпиона Франции в сезоне после выигранного им неделю назад 7 этапа Париж-Ницца-2026, и 18-я в карьере.

На этапе с прохождением подъёмов на первой половине дистанции в отрыв дня уехали француз Батист Вейстроффер (Lotto-Intermarché), который удостоился приза самому активному гонщику этапа, и братья Уго Аснар (Equipo Kern Pharma) и Унаи Аснар (Euskaltel-Euskadi), а также новозеландец Джош Бёрнет-Тайлер Стайтс (Modern Adventure Pro Cycling). Но квартету в отрыве так и не удалось уехать от пелотона больше, чем на 4 минуты. Команды, надеявшиеся на спринт, - NSN Cycling Team, Bahrain Victorious и Ineos Grenadiers, вели преследование. Последним из отрыва сдался Джош Бернетт, его догнали за 11 км до финиша, когда к работе в голове пелотона подключилась команда UAE Team Emirates-XRG.

После того как просеявшийся примерно до 100 гонщиков пелотон промчался по прибрежной дороге и преодолел традиционно сложный технический финал, которая используется в последние годы в маршруте Вуэльты Каталонии, Том Пидкок (Pinarello-Q36.5) предпринял атаку по правой стороне дороги. Однако его обошёл Ремко Эвенепул, а Дориан Годон затем вышел с колеса бельгийского гонщика команды Red Bull Bora-hansgrohe и обошёл Эвенепула на самой финишной черте. Преимущество Годона было настолько минимальным, что он дождался подтверждения результата, прежде чем начать праздновать, в то время как Том Пидкок замкнул тройку лучших на 1-м этапе.

Дориан Годон: «Финал был очень тяжёлым, особенно последняя часть вдоль побережья. Перед заключительным подъёмом я находился в первой пятёрке или шестёрке, и начал спринт за 400 метров. Но это очень далеко от финишной черты, и последние 50 метров, казалось, тянулись целый час. Очень счастлив, что выиграл.

Майка лидера гонки – нечто особенное, особенно учитывая, что я тренировался по этим дорогам, когда я жил неподалеку и часто останавливался здесь, чтобы выпить кофе».

Ремко Эвенепул в интервью HLN рассказал после финиша: «Годон контратаковал, но я вернулся. Борьба была плотной до самой линии, и мне не в чем себя упрекнуть. Моё первое ощущение после финиша? Что мне снова здесь чуть‑чуть не хватило. Прибрежная дорога была для меня новой, поэтому мне нужно было находиться впереди, и команда идеально меня вывезла. После этого я всё время был на хорошей позиции. Я начал спринт издалека, но все, кто здесь побеждал, делали так же. Просто у Годона в запасе осталось чуть больше сил.

Жаль, что мне чуть‑чуть не хватило до победы, но начало недели получилось хорошим. Я доволен тем, как себя чувствую. Следующие два этапа я, вероятно, смогу проехать относительно спокойно. А после этого будут четыре дня, где придётся выкладываться по полной».

Том Пидкок в интервью Cycling Pro Net тоже прокомментировал этап: «Всё было так, как все и говорили. Тяжелый участок вдоль побережья, с подъёмами и спусками, с боковым, попутным и встречным ветром. Утром я говорил, что этап не очень тяжелый, что я восстановился (после Милан – Сан-Ремо), всё нормально. Но на старте ноги были довольно тяжёлыми. Зато к концу этапа нога пошла намного лучше.

Конечно, ты всё равно должен находиться впереди, потому что финиш очень техничный. Мне пришлось начать спринт немного раньше. В таком спринте, если теряешь скорость, всё кончено.

Но я думаю, это, наверное, лучший спринт в таком стиле, из всех, что у меня были, так что я могу быть доволен».