Ремко Эвенепул и Том Пидкок боролись за бонусные секунды на 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2026

Ремко Эвенепул уступил Тому Пидкоку в общем зачёте на 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2026

Ремко Эвенепул (Red Bull Bora-hansgrohe) вышел на старт 4 этапа Вуэльты Каталонии-2026 после падения на предыдущем этапе и даже выиграл первый промежуточный спринт через 19 км после старта, у Тома Пидкока (Pinarello Q36.5). Но в итоге Эвенепул всё же уступил британскому гонщику в генеральной классификации 1 секунду и спустился на третью строчку, так как Том Пидкок выиграл и третий промежуточный спринт и занял третье место в финальном спринте.

Но впереди решающие горные этапы, и команда Red Bull Bora-hansgrohe довольна тем, как их капитан чувствовал на первом после падения этапе, но предупреждает, что на горных этапах Ремко Эвенепул едва ли сможет выступить на них на все сто процентов.

Спортивный директор Red Bull Bora-hansgrohe Пачи Вила (Patxi Villa) в интервью Het Nieuwsblad сказал:

«Всё прошло нормально, так что это уже победа. Обычно самое тяжелое время наступает через 48 часов после падения. Сумеет ли он быть на 100% готовым уже завтра? Это кажется невозможным».

Ремко Эвенепул в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство организацией гонки, отметив, что круговые развязки на последних пятистах метрах этапа нарушают правила:

«Яма, в которую я въехал вчера, была плохо обозначена, и я слышал, что другие гонщики тоже были удивлены. Кольцевая развязка за 400 метров до финиша — это уже не соответствует современным требованиям. Сегодня такая же была за 150 метров до финиша. Возможно, кому-то стоит внимательнее проверять такие финишные зоны».

Перед стартом 4 этапа Ремко Эвенепул также отметил, что у него нет серьёзных последствий падения: «Если бы сканирование что-то выявило, я бы сошёл, думая об Арденнских классиках. Но всё в порядке. Спина немного затекла, и всё ещё болит локоть, но я готов ехать».

Том Пидкок в интервью Cycling Pro Net сказал после финиша 4 этапа:

«Не думаю, что несколько бонусных секунд имеют большое значение в этой гонке. Сегодня был сильный встречный ветер на широкой дороге, и ребята отлично отработали, удержали меня впереди. Потом за 3 км до финиша я сдвинулся назад, потому что довольно тяжело ехать впереди. Потом я выложился на подъёме, сел на колесо Годона, и да, всё в порядке. Сегодня я чувствовал себя лучше. Может быть, мне надо было более тщательно изучить финал, потому что оказалось, что спринт был почти сразу после подъёма. Третий – это хорошо в борьбе с такими быстрыми ребятами. Я не такой быстрый, так что доволен своим местом».