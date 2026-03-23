Ремко Эвенепул и Том Пидкок боролись за бонусные секунды на 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2026

Ремко Эвенепул (Red Bull Bora-hansgrohe) вышел на старт 4 этапа Вуэльты Каталонии-2026 после падения на предыдущем этапе и даже выиграл первый промежуточный спринт через 19 км после старта, у Тома Пидкока (Pinarello Q36.5). Но в итоге Эвенепул всё же уступил британскому гонщику в генеральной классификации 1 секунду и спустился на третью строчку, так как Том Пидкок выиграл и третий промежуточный спринт и занял третье место в финальном спринте.

 

Но впереди решающие горные этапы, и команда Red Bull Bora-hansgrohe  довольна тем, как их капитан чувствовал на первом после падения этапе, но предупреждает, что на горных этапах Ремко Эвенепул едва ли сможет выступить на них на все сто процентов.

 

Спортивный директор Red Bull Bora-hansgrohe Пачи Вила (Patxi Villa) в интервью Het Nieuwsblad сказал:

 

«Всё прошло нормально, так что это уже победа. Обычно самое тяжелое время наступает через 48 часов после падения. Сумеет ли он быть на 100% готовым уже завтра? Это кажется невозможным».

 

Ремко Эвенепул в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство организацией гонки, отметив, что круговые развязки на последних пятистах метрах этапа нарушают правила:

 

«Яма, в которую я въехал вчера, была плохо обозначена, и я слышал, что другие гонщики тоже были удивлены. Кольцевая развязка за 400 метров до финиша — это уже не соответствует современным требованиям. Сегодня такая же была за 150 метров до финиша. Возможно, кому-то стоит внимательнее проверять такие финишные зоны».

 

Перед стартом 4 этапа Ремко Эвенепул также отметил, что у него нет серьёзных последствий падения: «Если бы сканирование что-то выявило, я бы сошёл, думая об Арденнских классиках. Но всё в порядке. Спина немного затекла, и всё ещё болит локоть, но я готов ехать».

 

Том Пидкок в интервью Cycling Pro Net сказал после финиша 4 этапа:

 

«Не думаю, что несколько бонусных секунд имеют большое значение в этой гонке. Сегодня был сильный встречный ветер на широкой дороге, и ребята отлично отработали, удержали меня впереди. Потом за 3 км до финиша я сдвинулся назад, потому что довольно тяжело ехать впереди. Потом я выложился на подъёме, сел на колесо Годона, и да, всё в порядке. Сегодня я чувствовал себя лучше. Может быть, мне надо было более тщательно изучить финал, потому что оказалось, что спринт был почти сразу после подъёма. Третий – это хорошо в борьбе с такими быстрыми ребятами. Я не такой быстрый, так что доволен своим местом».

 

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 4. Результаты

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Red Bull Bora-hansgrohe Том Пидкок Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Вуэльта Каталонии-2026 Volta Ciclista a Catalunya-2026 гонка Мирового тура многодневная велогонка

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  SVS
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (42)
    SVS-Фото

    Курсы сценической (например) речи и русского языка стоят не так дорого, ИМХО, как позориться на каждом репортаже.

    Я говорю то, что должно быть очевидно каждому, знающему русский язык в объёме школьной программы. Я не придираюсь к комментаторам, которые оговариваются, ошибаются, и даже от напряжения и усталости заговариваются :).

    Но явные системные проблемы не должны быть игнорируемы и замалчиваться потому, что "он хороший мальчик, давайте дадим ему шанс". НЕТ. Он РАБОТАЕТ. И для комментатора нормальная речь, которую можно воспринять сразу, а не догадываться, что он хотел сказать - это ОБЯЗАННОСТЬ, а не опция.

    "Речь у Ильи довольно беглая" - беглая, в значении "сбежавшая", наверное :(. Он даже прочитать ничего толком не может.

  Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 4 ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Слабоватая горка на финише. Вингегор даже не стал участвовать в розыгрыше финиша. А Пидкок был третьим.

  Геродот
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Геродот-Фото

    Кто сейчас комментит на Еврике 4 этап? Весьма неплохо.

  sashaney
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    sashaney-Фото
    Ремко, кмк, пытается быть в тренде - уезжать за сотку до финиша, быть сильнее всех и пр... Выходит не очень. Будь сам собой, парень. Я знаю, что тебе это передадут.
  Starch27
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Starch27-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Не зря Ремко за бонификациями опу рвет.


    Завтра и послезавтра горные этапы и Монтжуик напоследок. Не стоят те бонификации того.
  Starch27
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Starch27-Фото
    Цитата: Геродот
    Если так дело пойдет - победит Годон, главный соперник Ремки. Вот смеху-то будет)


    Не победит. Завтра и послезавтра слишком много гор. Тут надо тогда полностью этапы отменять и оставлять Монтжуик и то нет гарантии, что Годон выстоит.
  Ser Gio
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Ser Gio-Фото
    Не зря Ремко за бонификациями опу рвет.
  MVDP
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (7)
    MVDP-Фото
    Для такого кубка водокачки это норма. Как и кольцевая развязка на последнем километре.
  MVDP
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    MVDP-Фото

    Парад усачей продолжится. 

  MVDP
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (42)
    MVDP-Фото
    Плохая тенденция - говорить про профнепригодность 146% и ссаные тряпки. Велокомментаторов не так много, чтобы ими разбрасываться. Понимаю ваш праведный гнев, но они не дикторы центрального телевидения. Речь у Ильи довольно беглая, понимание велогонок присутствует, гонщиков знает. Где же ему развиваться, как не на таких второстепенных гонках? Того же Отар довольно сильно вырос со временем как комментатор.

Дни рождения

26 марта

Michael Leonard (EF Education-EasyPost)

Antonio Polga (Team Novo Nordisk)

27 марта

Pelayo Sanchez (Movistar Team)

Martin Tjotta (Uno-X Mobility)

Iker Gomez Lopez De Goicoechea (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

