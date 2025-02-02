Дубль Тома Пидкока на AlUla Tour-2025

Том Пидкок — победитель 4 этапа AlUla Tour-2025

Том Пидкок выиграл 4-й этап AlUla Tour-2025, второй этап с финишем в подъём, и укрепил позицию в генеральной классификации в предпоследний день гонки. 25-летний британский велогонщик команды Q36.5 Pro Cycling возглавил просеивающийся пелотон, когда на подъёме Харрат Увайрид (Harrat Uwayrid) градиент достиг 10%, а затем атаковал в одиночку на подъёме за 9,6 км до финиша, набрал 27 секунд преимущества, которое к последнему километру сократилось до 14 секунд. Но Тому Пидкоку хватило запаса, он спокойно отпраздновал победу. За его спиной через 12 секунд финиш разыграла небольшая группа преследователей. Алан Хатерли (Jayco AlUla) в борьбе за второе место опередил Райнера Кепплингера (Bahrain Victorious).

Финальный спринтерский 5-й этап AlUla Tour-2025 Том Пидкок начнёт с 29-секундным преимуществом в общем зачёте над Райнером Кепплингером, Алан Хатерли замыкает тройку сильнейших, уступая Пидкоку 32 секунды.

Том Пидкок: «На таком крутом подъёме я атаковал от подножия, чтобы ехать своим темпом. Иногда нападение – лучшая форма защиты. Когда я приехал на эту гонку, мне сказали, что обычно на этом подъёме попутный ветер. Но на этот раз ветер был встречным.

Эти восемь километров тянулись очень долго. Меня преследовала четвёрка гонщиков, и я не знал, насколько слаженно они работали. Я ехал своей скоростью. Ехать пришлось долго, но я счастлив. Я увеличил своё преимущество, что даёт запас на следующий день. Такие усилия я смог прикладывать благодаря тому, что долго тренировался. На этой неделе установил свой новый рекорд мощности в 5 – 10-минутной работе. Так что, я точно в хорошей форме».