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Дубль Тома Пидкока на AlUla Tour-2025

Том Пидкок — победитель 4 этапа AlUla Tour-2025

 

 

Том Пидкок выиграл 4-й этап AlUla Tour-2025, второй этап с финишем в подъём, и укрепил позицию в генеральной классификации в предпоследний день гонки. 25-летний британский велогонщик команды Q36.5 Pro Cycling возглавил просеивающийся пелотон, когда на подъёме Харрат Увайрид (Harrat Uwayrid) градиент достиг 10%, а затем атаковал в одиночку на подъёме за 9,6 км до финиша, набрал 27 секунд преимущества, которое к последнему километру сократилось до 14 секунд. Но Тому Пидкоку хватило запаса, он спокойно отпраздновал победу. За его спиной через 12 секунд финиш разыграла небольшая группа преследователей. Алан Хатерли (Jayco AlUla) в борьбе за второе место опередил Райнера Кепплингера (Bahrain Victorious).

 

Финальный спринтерский 5-й этап AlUla Tour-2025 Том Пидкок начнёт с 29-секундным преимуществом в общем зачёте над Райнером Кепплингером, Алан Хатерли замыкает тройку сильнейших, уступая Пидкоку 32 секунды.

 

Дубль Тома Пидкока на AlUla Tour-2025

Дубль Тома Пидкока на AlUla Tour-2025

 

 

Том Пидкок: «На таком крутом подъёме я атаковал от подножия, чтобы ехать своим темпом. Иногда нападение – лучшая форма защиты. Когда я приехал на эту гонку, мне сказали, что обычно на этом подъёме попутный ветер. Но на этот раз ветер был встречным.

 

Эти восемь километров тянулись очень долго. Меня преследовала четвёрка гонщиков, и я не знал, насколько слаженно они работали. Я ехал своей скоростью. Ехать пришлось долго, но я счастлив. Я увеличил своё преимущество, что даёт запас на следующий день. Такие усилия я смог прикладывать благодаря тому, что долго тренировался. На этой неделе установил свой новый рекорд мощности в 5 – 10-минутной работе. Так что, я точно в хорошей форме».

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling AlUla Tour-2025 Аль-Ула Тур Тур Аль-Улы многодневная велогонка велогонка категории 2.1

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Комментарии

  • Cahko
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    Cahko-Фото
    вы написали ответ. Да, разогнать команду world tour.
    оставить conti, proconti.

    цель у команды какая? ну вообще по жизни, я не понимаю.
    светить брендом города, страны ради не знаю чего.. туризма, уважения, узнаваемости? если в этом цель, то ок пусть команда существует, но денег вероятно мало на такую цель по современным меркам.

    если цель развитие велоспорта в стране, то держать команду в италии и набирать иностранцев мне кажется неверный подход.
    для этого достаточно держать команду conty, proconty
    conty в Казахстане и кататься по азиатским гонкам, proconty мб и в европе.
    я как-то не замечал какого то бума велоспорта там за 20 лет, тренировочных баз в горах, безопасных дорог для тренировок и т.д может конечно я не в курсе, но как будто этим надо заниматься.
    но это вопрос не к Винокурову, а к государству, государству реально интереснее развивать свой бренд,а не детский спорт.
    ну частично к Винокурову и федерации велоспорта, они должны заниматься таким лоббизмом
    а Винокуров просто вероятно действительно не очень хороший управленец, ну и просто не хочет слезать с денежной должности
  • lazhu
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    lazhu-Фото

  • nightbuster33
    Trofeo Serra Tramuntana-2025. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Астана, +38(35+3)очков. Итого за январь:558 очк. .

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2025. Этап 4. Резул ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Не введя,начиная с 21 по 32 места, отставание на+50сек., получается "сумятица" в Генерале, в котором учитываются эти 50 секунд.

  • Ernat78
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    Ernat78-Фото
    правильно, надо доморощеных расти, все условия для этого есть
  • Николай Н.
    Trofeo Serra Tramuntana-2025. ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Красивая гонка получилась и финиш шикарный.

  • Николай Н.
    AlUla Tour-2025. Этап 4. Резул ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Питкок доказал, что он не зря надел майку лидера и видно он её не отдаст, а завтра уже последний этап.

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2025. Этап 4. Резул ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Федоров и Н.Винокуров,неплохо, на таком торчке проиграли всего лишь 50сек.Особенно Федоров,с его ростом и весом.

  • Pugachev
    Падение и сход Нильса Экхоффа ... (1)
    Pugachev-Фото

    По видеоряду - он об столб ударился... Я думал - ребра переломает.. Скорейшей поправки!

  • Геродот
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    Геродот-Фото
    Цитата: Avenir
    Согласен с Вами, но есть ещё и федерация антивелоспорта в Казахстане, которая не радеет за велоспорт, взять события с МТБ , они тупо закрыть хотели. и продолжают палки в колёса ставить .Хотя для мтб нет проблем с трассами , с гаи и прочей атрибутикой гонок и тренировок. Ведь байк может стать основой для шоссе. Про трассы где можно тренеровться на шоссе - это большой вопрос. Попробуйте выехать с 15 человеками (12-15 лет) на трассу и без разницы какая хорошая или плохая. Замучаетесь отбиваться от остальных участников движения.
    Так это ж здорово,если Федерация велоспорта ставит палки в колеса.... Значит можно и дальше жить в Монако и класть на всех с прибором)))

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