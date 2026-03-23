Йонас Вингегор — победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2026

Сольная атака, победа на этапе, майка лидера и 57 секунд преимущества в общем зачёте у Йонаса Вингегора

Йонас Вингегор добавил в свой список достижений первую в карьере победу на королевском горном этапе Вуэльты Каталонии. 29-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike, прибывший на каталонскую гонку в качестве фаворита, подтвердил свой статус в высоких горах, выиграв сольной атакой 5-й этап, финишировавший в подъём Коль-де-Паль – 16,5 км с 7,2%.

Изначально маршрут протяженностью 153 километра должен был начинаться в Ла-Сеу-д'Уржель и заканчиваться в Ла Молина/Коль-де-Паль, но из-за штормового предупреждения его сократили чуть более чем на два километра. Подъемы Кольдарнат (1-я категория), Коль-де-Хоса (2-я категория), Коль-де-Фуманья (1-я категория) и Колльяда-Собирана (1-я категория), многие из которых дебютировали в гонке, задали тон финишу высшей категории в подъём Коль-де-Паль, считающемуся одним из самых сложных в Каталонии, и он полностью оправдал свою репутацию.

После ожесточенной борьбы за возможность уехать в отрыв на первом горном перевале дня сформировалась сильная группа из пяти гонщиков: Марк Солер (UAE Team Emirates-XRG), Давиде Пиганцоли (Team Visma-Lease a Bike), Джуниор Лесерф (Soudal Quick-Step), Эйнер Рубио (Movistar Team) и Джулио Чикконе (Lidl-Trek), который в итоге дольше всех сопротивлялся пелотону.

Чикконе, победитель этапа с финишем в подъём Вальтер в 2023 году, уехал от своих спутников по отрыву и в одиночку начал проходить подъем Коль-де-Паль, пока за 6 километров до финиша его не настигла группа фаворитов.

Спуск перед финальным восхождением не обошёлся без падений, к счастью, все гонщики вернулись в гонку. Падение Тома Пидкока (Pinarello Q36.5) оказалось самым опасным - британский гонщик упал в овраг и лишь благодаря радиосвязи его нашли и помогли выбраться. Он даже вернулся в гонку, но потерял все шансы побороться за высокие места в общем зачёте.

Уже просеявшийся пелотон начал решающий подъём дня. Сепп Кусс задал высокий темп, готовя атаку Йонаса Вингегор. Датчанин сначала возглавил группу за 6,7 км до финиша, а через километр уехал в одиночку.

Его главными преследователями стали Феликс Галль (Decathlon-CMA CGM Team), Ленни Мартинес (Bahrain Victorious), Флориан Липовиц (Red Bull-Bora-Hansgrohe) и Валентин Паре-Пантр (Soudal Quick-Step).

Феликс Галль финишировал вторым, через 51 секунду после Вингегора. Ленни Мартинес замкнул тройку лучших на этапе, опередив в борьбе за третье место Флориана Липовица через 1 минуту 1 секунду после победителя.

Между тем, другой соперник Вингегора, Ремко Эвенепул (Red Bull-Bora-Hansgrohe), находился в третьей группе и пересек финишную черту в 1 минуте 38 секунд после Йонаса Вингегора.

В общем зачёте перед двумя финальными этапами Вуэльты Каталонии-2026 у Йонаса Вингегора, надевшего майку лидера, комфортное 57-секундное преимущество в генеральной классификации над ближайшим соперником – Феликсом Галлем.

Йонас Вингегор: «Это был тяжёлый этап. Перед стартом мы составили план. В самом начале я чувствовал себя не лучшим образом. На финальном подъёме, к счастью, нога снова пошла очень и очень хорошо. Мои товарищи по команде отлично работали на протяжении всего дня, впереди в отрыве у нас был Давиде Пиганцоли, а Сепп сыграл ключевую роль на последнем подъёме. Я горжусь нашей командной работой».

В ответ на вопрос, ожидал ли он такого значительного преимущества в общем зачёте, Вингегор ответил: «Нет, если честно. Но в финале на последнем подъёме я чувствовал себя просто отлично, поэтому набрал такое преимущество, которому очень рад.

Это крупная гонка. Мне нравится выступать в таких гонках, нравится побеждать в больших гонках. Поэтому я здесь. И, конечно, это хорошая подготовка к тому, что предстоит мне позже в сезоне.

Не буду отрицать, что мы хотим побороться ещё за один этап. Но сейчас надо восстановиться, посмотреть, как буду чувствовать себя завтра, а потом как пойдёт. Конечно, в пелотоне много желающих бороться».