Том Пидкок – второй на Милан – Сан-Ремо-2026, в нескольких сантиметрах от победы

Том Пидкок: “Больно сознавать, что был так близко к победе”

 

 

Том Пидкок – второй на Милан – Сан-Ремо-2026, в нескольких сантиметрах от победы

Photo Credits: LaPresse

 

 

Том Пидкок в пятый раз участвовал в Милан – Сан-Ремо, и впервые в карьере поднялся на вторую ступень подиума, уступив в спринтерской дуэли чемпиону мира Тадею Погачару (UAE Team Emirates XRG). 26-летний британский гонщик команды Pinarello Q36,5 ответил на атаку Погачара на Чипрессе за 24 км до финиша.

 

Двукратный победитель Милан – Сан-Ремо Матье ван дер Пул (Alpecin-Premier Tech) тоже не упустил решающего ускорения, но, в отличие от Пидкока, выпал на Поджио и потерял шансы бороться за подиум. У Тома Пидкока и Тадея Погачара на финальном километре осталось не больше десяти секунд преимущества над догоняющим их пелотоном и атаковавшим Ваутом ван Артом (Visma Lease a Bike), но они успели разыграть спринт. При других обстоятельствах второе место Тома Пидкока принесло бы британцу больше радости, но в дуэли с Погачаром он уступил считанные сантиметры, и после финиша не смог скрыть разочарования.

 

Том Пидкок второй раз в карьере поднялся на подиум классики – Монумента (после второго места на Льеж-Бастонь-Льеж-2023), но впервые – на вторую ступень Милан – Сан-Ремо, и стал первым британцем на подиуме этой классики с 2016 года после Бена Свифта, проигравшего Арно Демару.

 

Том Пидкок – второй на Милан – Сан-Ремо-2026, в нескольких сантиметрах от победы

 

Том Пидкок – второй на Милан – Сан-Ремо-2026, в нескольких сантиметрах от победы

Том Пидкок – второй на Милан – Сан-Ремо-2026, в нескольких сантиметрах от победы

 

Том Пидкок – второй на Милан – Сан-Ремо-2026, в нескольких сантиметрах от победы

 

Том Пидкок – второй на Милан – Сан-Ремо-2026, в нескольких сантиметрах от победы

Photo Credits: LaPresse

 

 

Том Пидкок: «Если бы мне утром перед стартом предложили подписаться под вторым местом, возможно, я бы согласился, но мне не хватило четырёх сантиметров. Очень больно осознавать, что был так близко. Мне нужно взглянуть под другим углом и увидеть позитивные стороны. Думаю, я провёл отличную гонку. Я видел, как Тадей [Погачар] упал, но он всё равно продолжал бороться изо всех сил, чтобы выиграть эту гонку. За это испытываю к нему огромное уважение! Как бы ни было досадно, то, насколько он хорош, впечатляет, но прямо сейчас я немного разочарован. Я пытался заставить его начать спринт раньше, но он знает, что делает. Тадей сказал мне, что больше не вернётся [на Милан – Сан-Ремо], тогда мне понадобится новый мотоцикл, чтобы сидеть на колесе!»

 

 

В интервью Cycling Pro Net Том Пидкок добавил:

 

«Думаю, он мог меня сбросить. Но его манера езды мне на самом деле довольно хорошо подходила. Он атаковал на 30 секунд, затем сбавлял, а потом снова ускорялся. Это позволяло мне немного восстанавливаться. Главное было удержаться на колесе. Я проиграл лучшему велогонщику в мире, так что не могу расстраиваться.

 

Если в финале такого Монумента остались только я и Тадей, значит, я хорошо выступил. Это определённо был один из моих лучших дней. Я чувствовал себя потрясающе. В прошлом году я очень расстроился, потому что упал на Чипрессе, но знал, что могу быть впереди. Приятно доказать в этом году, что для этого у меня есть силы.

 

Но прямо сейчас я очень разочарован, потому что больно быть так близко. Если бы я пересёк финиш вторым в одиночку, был бы очень счастлив, но оказаться так близко к победе на Монументе… это тяжело».

 

В тему:

  1. Имя: Алексей

    Стриж

    Вчера, 08:46 | Регистрация: 14.07.2021

    Да, пересмотрел последние 2 км, не нужно было тебе Том по бордюру пытаться просочиться. Секундная заминка и ее то и не хватало когда пошел по внешнему радиусу. А такого шанса больше может и не быть.

  2. RVL

    Вчера, 09:30 | Регистрация: 30.08.2012

    Тадей сказал мне, что больше не вернётся [на Милан – Сан-Ремо]

    лично я скучать не буду))

    с такими потугами и напряжением взял гонку...пусть уже балдеет без жертв и изнурительной  подготовки к ней

    зы. а то аж любимый тур эмиратов пришлось пропустить))

  3. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 10:00 | Регистрация: 8.05.2013

    Том в любом случае - большой молодец.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  4. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Вчера, 11:16 | Регистрация: 8.09.2010

    Ну, кто эксперт у нас? ГДЕ фактически горняки (Поги - 176см-66кг, Том - 170-58) укатали могучих силовиков?????? На Чипрессе уже?

  5. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 11:25 | Регистрация: 12.04.2010

    Том глыба, уделал самого Матье. Он молодец, рос еще с Альп дюэз. И еще он чемпион мира и олимпик по мтб, универсал короче. Уверен это второе место для него стоит десятка первых.

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 12:20 | Регистрация: 26.04.2017

      Матье уделал не Том.

      Пидкок : "Тадей сказал мне, что больше не вернётся [на Милан – Сан-Ремо], тогда мне понадобится новый мотоцикл, чтобы сидеть на колесе!".

      Зато честно.

  6. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 13:22 | Регистрация: 4.08.2018

     Может Тому не хватило 4 сантиметров для чего-то другого? Так-то на финише полколеса Погачар у него вырезал.

Комментарии

  • VeloVelo
    Последствия падений Михала Квя ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Видимо, фольга нужна для аккумулирования тепла. 
    Суставы нуждаются в тепле, мне кажется, больше, чем остальные части ног.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Хорошее вью. Вауту Уважение!

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ну мож, пораненный пальчик подвигнет его пропустить ГВ и Е3? но шансы на ТФ от этого не вырастут.

    или, при таких обстоятельствах, наоборот, выложится, вырвать победу на ГВ (хоть что-то) и надеяться на подиум на ТФ

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото
    если бы скрупулезно, сосредоточенно, точечно готовился к Ронде, и не ошибся в тактике, не отпускал Погачара ни на шаг, шансы были бы. А так да, как и прошлом году - на третьем круге Тадей сбросит всех, не только ВДП
  • Джамайка
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Джамайка-Фото

    ясно, что промахнулись с формой. Падение сыграло, но не решающее. Сам ВДП неоднократно после падений возврашался (дебютный ТФ 2019 где он сильно грохнулся), не говоря про МЧ 2023. На Тадея не повлияло, уже не в превый раз - и на прошлой ТДФ, и прошлая СБ ...

    зачем отступать от проверенных методов? всегда сосредотачивался на основных важных стартах, и в 31 год вдруг решил косить все подряд. Очень напряжный сезон кросса - 14 гонок за полтора месяца, притом, что другие кроссмены свернули, Пидкок вообще завязал. Февраль как бы отдых, в т.ч. подготовка к шоссейному сезону. На Омлупе может и не очень напрягался, но Тиррено-Адриатико - зачем так рвать? ТА рассматривают как как проверку сил и подготовку к МСР, так и было в прошлом году. Причем и ранее, после той ТА 2021, по которой кто только не высказал ему, проиграл и Дворс, и основную Фландрию, хотя в тот сезон был готов хорошо, победил на Страде. 

    1 ваиант ответа - понимает, что карьера закнчивается, решил пополнить пальмарес. Гент до этого года еще не выигрывал, также как Омлуп

    2. в команде больше некому побеждать, кроме него и немного ФИлипсена, нужно набирать победы где возможно для спонсоров. понимает, что может и не победить на монументах, выбирает второстепенные гонки. в первоначальной программе кроме Омлупа, ТА, после МСР - еще и Саксо, и ГВ. В прошлом году Погачар отказался от первоначальо запланированных Е3 и ГВ, сосредосточился  на ФЛандрии и особенно н Рубе. 

  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Не, проблем не было. А пять человек в поезде были, да.
  • Starch27
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    Starch27-Фото
    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.


    А какие проблемы были у Погачара? Упал, протёрся, команда построила поезд из 5 гонщиков и вывезла Погачара в голову группы достаточно быстро.
    У МВП на тот момент в группе был только Филипсен, которого опять эксплуатировали не по назначению. В результате МВП потратился значительно сильнее, чем Погачар.
    Фото порезов на пальцах выкладывали на буржуйских форумах и они достаточно глубокие, чтобы внести серьёзный дискомфорт. Тут выкладывать не буду, а то вдруг забанят за неприемлемый контент. Кто захочет - тот найдёт.
    А по Фландрии, к сожалению, интриги не вижу. МВП всё же не в лучшей форме и как бы он не храбрился, но снова получит полторы-две минуты разрыва. Идеальная тактика - это работать хвостом как Пидкок на МСР и Скельмосе на АГР, но на Фландрии всё же торчки посерьёзнее чем Поджио и их гораздо больше. Как говорил Погачар, что если бы Йонас хотел ездить Фландрию, то он был бы главным конкурентом, а не МВП.
  • микеле оп-оп-оп
    Матье ван дер Пул 8-й на Милан ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Глуповато звучат такие оправдания. Особенно на фоне проблем главного соперника после завала и достигнутого им триумфа. Не смотря ни на что.

  • vova-55
    Ваут ван Арт – на третьей ступ ... (7)
    vova-55-Фото

    Болею за ВВА, радуюсь его достижениям. 

    Но уже несколько лет замечаю, что что-то пошло не так в его карьере. 

  • vova-55
    UAE Team Emirates XRG о соперн ... (1)
    vova-55-Фото

    "Сан-Ремо выигрывается на Виа Рома, но проиграть ее можно на каждом метре дистанции". 

    МВДП не даст соврать, а ТП едва избежал.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

