Том Пидкок – второй на Милан – Сан-Ремо-2026, в нескольких сантиметрах от победы

Том Пидкок: “Больно сознавать, что был так близко к победе”

Photo Credits: LaPresse

Том Пидкок в пятый раз участвовал в Милан – Сан-Ремо, и впервые в карьере поднялся на вторую ступень подиума, уступив в спринтерской дуэли чемпиону мира Тадею Погачару (UAE Team Emirates XRG). 26-летний британский гонщик команды Pinarello Q36,5 ответил на атаку Погачара на Чипрессе за 24 км до финиша.

Двукратный победитель Милан – Сан-Ремо Матье ван дер Пул (Alpecin-Premier Tech) тоже не упустил решающего ускорения, но, в отличие от Пидкока, выпал на Поджио и потерял шансы бороться за подиум. У Тома Пидкока и Тадея Погачара на финальном километре осталось не больше десяти секунд преимущества над догоняющим их пелотоном и атаковавшим Ваутом ван Артом (Visma Lease a Bike), но они успели разыграть спринт. При других обстоятельствах второе место Тома Пидкока принесло бы британцу больше радости, но в дуэли с Погачаром он уступил считанные сантиметры, и после финиша не смог скрыть разочарования.

Том Пидкок второй раз в карьере поднялся на подиум классики – Монумента (после второго места на Льеж-Бастонь-Льеж-2023), но впервые – на вторую ступень Милан – Сан-Ремо, и стал первым британцем на подиуме этой классики с 2016 года после Бена Свифта, проигравшего Арно Демару.

Photo Credits: LaPresse

Том Пидкок: «Если бы мне утром перед стартом предложили подписаться под вторым местом, возможно, я бы согласился, но мне не хватило четырёх сантиметров. Очень больно осознавать, что был так близко. Мне нужно взглянуть под другим углом и увидеть позитивные стороны. Думаю, я провёл отличную гонку. Я видел, как Тадей [Погачар] упал, но он всё равно продолжал бороться изо всех сил, чтобы выиграть эту гонку. За это испытываю к нему огромное уважение! Как бы ни было досадно, то, насколько он хорош, впечатляет, но прямо сейчас я немного разочарован. Я пытался заставить его начать спринт раньше, но он знает, что делает. Тадей сказал мне, что больше не вернётся [на Милан – Сан-Ремо], тогда мне понадобится новый мотоцикл, чтобы сидеть на колесе!»

В интервью Cycling Pro Net Том Пидкок добавил:

«Думаю, он мог меня сбросить. Но его манера езды мне на самом деле довольно хорошо подходила. Он атаковал на 30 секунд, затем сбавлял, а потом снова ускорялся. Это позволяло мне немного восстанавливаться. Главное было удержаться на колесе. Я проиграл лучшему велогонщику в мире, так что не могу расстраиваться.

Если в финале такого Монумента остались только я и Тадей, значит, я хорошо выступил. Это определённо был один из моих лучших дней. Я чувствовал себя потрясающе. В прошлом году я очень расстроился, потому что упал на Чипрессе, но знал, что могу быть впереди. Приятно доказать в этом году, что для этого у меня есть силы.

Но прямо сейчас я очень разочарован, потому что больно быть так близко. Если бы я пересёк финиш вторым в одиночку, был бы очень счастлив, но оказаться так близко к победе на Монументе… это тяжело».