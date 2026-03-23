Том Боонен возвращается на классику E3 – в техничке команды Soudal Quick Step

Том Боонен: “Поеду несколько гонок, чтобы понять, осталась ли у меня связь с современным велоспортом”

Пятикратный победитель классики E3 Том Боонен возвращается на эту гонку, но уже в техничке команды Soudal Quick Step. 45-летний бельгиец, завершивший карьеру велогонщика в 2017 году, пока не уверен, что готов к работе в команде, и поедет в техничке вместе со своим бывшим товарищем по команде, а сейчас спортивным директором Soudal Quick Step Ники Терпстрой, без конкретной роли.

О предложении команды Soudal Quick Step Том Боонен рассказал в подкасте Лауренса тен Дама «Live Slow Ride Fast».

Том Боонен: «Собираюсь посмотреть. Я несколько раз виделся с Ники этой зимой и наблюдаю возрождение команды. Генеральный директор команды Юрген Форе также звонил мне и спрашивал, не хотим ли мы что-то сделать вместе, пока без официального статуса. Моей первой реакцией было: "Но я уже никого не знаю".

Сейчас я поеду на несколько гонок, просто чтобы понять, осталась ли у меня какая-то связь с современным велоспортом и могу ли я что-то дать этим ребятам. В этом году команде не везёт, но в ней есть несколько сильных гонщиков.

Я просто пытаюсь быть счастливым в жизни и пока не знаю, смогу ли снова обрести счастье в велоспорте. Поэтому я и попробую сейчас.

Я многое пережил как гонщик. У меня нет травмы, связанной с велоспортом, но с меня его было достаточно. Сейчас к спорту подходят иначе, чем в наше время. В последние месяцы карьеры у меня пропало желание. Я все еще любил гонки и тренировки, но все остальное… Все стало слишком серьезным.

Сейчас я занимаюсь тем, чем хочу. Что-то приносит мне доход, что-то нет. Но меня это совершенно не волнует. Я стараюсь быть счастливым в жизни, и у меня это получается».

Команду Soudal Quick Step на E3 Saxo Classic возглавят Яспер Стёйвен, два года назад занявший на этой гонке 2-е место, и финишировавший 7-м на недавней Милан – Сан-Ремо, и Дилан ван Баарле.