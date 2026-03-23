Том Боонен возвращается на классику E3 – в техничке команды Soudal Quick Step

Том Боонен: “Поеду несколько гонок, чтобы понять, осталась ли у меня связь с современным велоспортом”

 

 

Пятикратный победитель классики E3 Том Боонен возвращается на эту гонку, но уже в техничке команды Soudal Quick Step. 45-летний бельгиец, завершивший карьеру велогонщика в 2017 году, пока не уверен, что готов к работе в команде, и поедет в техничке вместе со своим бывшим товарищем по команде, а сейчас спортивным директором Soudal Quick Step Ники Терпстрой, без конкретной роли.  

 

О предложении команды Soudal Quick Step Том Боонен рассказал в подкасте Лауренса тен Дама «Live Slow Ride Fast».

 

Том Боонен: «Собираюсь посмотреть. Я несколько раз виделся с Ники этой зимой и наблюдаю возрождение команды. Генеральный директор команды Юрген Форе также звонил мне и спрашивал, не хотим ли мы что-то сделать вместе, пока без официального статуса. Моей первой реакцией было: "Но я уже никого не знаю".

 

Сейчас я поеду на несколько гонок, просто чтобы понять, осталась ли у меня какая-то связь с современным велоспортом и могу ли я что-то дать этим ребятам.  В этом году команде не везёт, но в ней есть несколько сильных гонщиков.

 

Я просто пытаюсь быть счастливым в жизни и пока не знаю, смогу ли снова обрести счастье  в велоспорте. Поэтому я и попробую сейчас.

 

Я многое пережил как гонщик. У меня нет травмы, связанной с велоспортом, но с меня его было достаточно. Сейчас к спорту подходят иначе, чем в наше время. В последние месяцы карьеры у меня пропало желание. Я все еще любил гонки и тренировки, но все остальное… Все стало слишком серьезным.

 

Сейчас я занимаюсь тем, чем хочу. Что-то приносит мне доход, что-то нет.  Но меня это совершенно не волнует. Я стараюсь быть счастливым в жизни, и у меня это получается».

 

Команду Soudal Quick Step на E3 Saxo Classic возглавят Яспер Стёйвен, два года назад занявший на этой гонке 2-е место, и финишировавший 7-м на недавней Милан – Сан-Ремо, и Дилан ван Баарле.

Теги к статье: Том Боонен Soudal Quick Step E3 Saxo Classic-2026 классика гонка Мирового тура однодневная гонка

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • SVS
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (42)
    SVS-Фото

    Курсы сценической (например) речи и русского языка стоят не так дорого, ИМХО, как позориться на каждом репортаже.

    Я говорю то, что должно быть очевидно каждому, знающему русский язык в объёме школьной программы. Я не придираюсь к комментаторам, которые оговариваются, ошибаются, и даже от напряжения и усталости заговариваются :).

    Но явные системные проблемы не должны быть игнорируемы и замалчиваться потому, что "он хороший мальчик, давайте дадим ему шанс". НЕТ. Он РАБОТАЕТ. И для комментатора нормальная речь, которую можно воспринять сразу, а не догадываться, что он хотел сказать - это ОБЯЗАННОСТЬ, а не опция.

    "Речь у Ильи довольно беглая" - беглая, в значении "сбежавшая", наверное :(. Он даже прочитать ничего толком не может.

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 4 ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Слабоватая горка на финише. Вингегор даже не стал участвовать в розыгрыше финиша. А Пидкок был третьим.

  • Геродот
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Геродот-Фото

    Кто сейчас комментит на Еврике 4 этап? Весьма неплохо.

  • sashaney
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    sashaney-Фото
    Ремко, кмк, пытается быть в тренде - уезжать за сотку до финиша, быть сильнее всех и пр... Выходит не очень. Будь сам собой, парень. Я знаю, что тебе это передадут.
  • Starch27
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Starch27-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Не зря Ремко за бонификациями опу рвет.


    Завтра и послезавтра горные этапы и Монтжуик напоследок. Не стоят те бонификации того.
  • Starch27
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Starch27-Фото
    Цитата: Геродот
    Если так дело пойдет - победит Годон, главный соперник Ремки. Вот смеху-то будет)


    Не победит. Завтра и послезавтра слишком много гор. Тут надо тогда полностью этапы отменять и оставлять Монтжуик и то нет гарантии, что Годон выстоит.
  • Ser Gio
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Ser Gio-Фото
    Не зря Ремко за бонификациями опу рвет.
  • MVDP
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (7)
    MVDP-Фото
    Для такого кубка водокачки это норма. Как и кольцевая развязка на последнем километре.
  • MVDP
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    MVDP-Фото

    Парад усачей продолжится. 

  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (42)
    MVDP-Фото
    Плохая тенденция - говорить про профнепригодность 146% и ссаные тряпки. Велокомментаторов не так много, чтобы ими разбрасываться. Понимаю ваш праведный гнев, но они не дикторы центрального телевидения. Речь у Ильи довольно беглая, понимание велогонок присутствует, гонщиков знает. Где же ему развиваться, как не на таких второстепенных гонках? Того же Отар довольно сильно вырос со временем как комментатор.

Дни рождения

26 марта

Michael Leonard (EF Education-EasyPost)

Antonio Polga (Team Novo Nordisk)

27 марта

Pelayo Sanchez (Movistar Team)

Martin Tjotta (Uno-X Mobility)

Iker Gomez Lopez De Goicoechea (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

