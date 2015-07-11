Том Боонен – советник команды Lotto Soudal по техническим вопросам и представитель проекта «Капитаны велоспорта»

Том Боонен, трёхкратный победитель Тура Фландрии, четырёхкратный победитель Париж-Рубэ, завершивший карьеру профессионального велогонщика в прошлом году, вернулся в велоспорт в новом качестве и подписал контракт с командой, которая на протяжении всей карьеры была его соперником в велогонках.

37-летний бельгийский спортсмен заявлял, что не видит себя в техничках и не хочет быть спортивным директором. Он вернулся в пелотон как советник по техническим вопросам в бельгийской команде Lotto Soudal.

Также Том Боонен стал представителем краудфандинговой программы команды, которая называется «Капитаны велоспорта» (Captains of Cycling). Эта программа позволяет любому желающему, который пожертвует на благо команды Lotto Soudal от 50 до 5000 евро, получить ряд привилегий от доступа к эксклюзивному материалу о работе команды до приглашения в VIP зону на Туре Фландрии.

Тот факт, что Том Боонен выступал на велосипедах Specialized, а гонщики Lotto Soudal выступают на велосипедах Ridley, не смутил команду. Бельгийская газета Het Nieuwsblad пояснила, что отец Тома Боонена является сотрудником компании Ridley. Кроме того, ставший в сентябре 2017 года генеральным менеджером команды Lotto Soudal Паул Де Гейтер (Paul De Geyter) является бывшим спортивным агентом Боонена.

В интервью Sporza Том Боонен рассказал о своей новой работе: «С одной стороны, моя карьера 20 лет назад началась с того, что Марк Сержант заставил меня задуматься, сказав, что я могу стать профессиональным велосипедистом. Паул Де Гейтер на протяжении вот уже 20 лет мой близкий друг, он всегда защищал мои интересы. Поэтому принять решение мне было не сложно, в противном случае я бы здесь не был. Думаю, что смогу сделать для бельгийского велоспорта больше, чем если бы был в Quick Step Floors.

Я услышал о проекте «Капитаны велоспорта» в прошлом году. Паул рассказал мне о нём больше, я решил, что принимаю вызов, буду поддерживать проект как его представитель. Думаю, что как гонщик, я много сделал для продвижения бельгийского велоспорта, и постараюсь продолжать это делать в новой роли. Бельгия всегда играла большую роль в истории велоспорта.

Я также пришёл в Lotto Soudal, чтобы реорганизовать команду, дать советы тем гонщикам, которые в них нуждаются. Я не собираюсь стоять и заглядывать каждому через плечо, но с радостью готов делиться тем опытом, который у меня есть в определённых областях. Конечно, я знаю большинство обслуживающего персонала и гонщиков команды, мне не придётся долго адаптироваться. Многие гонщики команды способны великолепно проявить себя. Я здесь, чтобы направить их в нужное русло».

В интервью Cyclingnews Том Боонен объяснил, почему у него не получилось вернуться в новом качестве в свою бывшую команду Quick Step Floors: «Нужно называть вещи своими именами. Мы вели переговоры в июне, достигли соглашения, потом ещё дважды обсуждали вопрос, дважды приходили к соглашению. Но если в итоге ничего нет, то дело стопорится . Я сожалею об этом, но так получилось. Когда Паул Де Гейтер присоединился к команде Lotto Soudal, это коренным образом изменило ситуацию. В противном случае контракт был бы невозможен. Сейчас, с грядущей реорганизацией команды и с теми гонщиками, которые выступают в Lotto Soudal, это будет вызов».

Паул Де Гейтер: «В апреле прошлого года Том Боонен завершил карьеру, а в сентябре я стал менеджером команды Lotto Soudal. Я очень счастлив, что теперь мы можем работать вместе, строить историю проекта «Капитаны велоспорта» и команды Lotto Soudal. Я очень доволен, что Том захотел внести вклад в проект, а также стал советником команды. Надеюсь, это начало успешного сотрудничества, которое продлится много лет. Том стал послом «Капитанов велоспорта». Конечно, он отлично подходит для выполнения этой задачи. Как велогонщик, он уже является послом велоспорта Бельгии. Это просто продолжение продвижения бельгийского велоспорта».