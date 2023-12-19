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Юрген Форе — новый исполнительный директор команды Soudal Quick Step

Юрген Форе будет отвечать за все рабочие вопросы команды Soudal Quick Step с 2024 года

Юрген Форе — новый исполнительный директор команды Soudal Quick Step

 

 

Велокоманда Soudal Quick Step объявила, что с 2024 года новым исполнительным директором, отвечающим за решение всех рабочих вопросов, станет 53-летний Юрген Форе (Jurgen Foré).  Форе - партнёр международной аудит-консалтинговой корпорации Deloitte.

 

В прошлом Форе работал с организаторами Фламандских классик и с командой Lotto Dstny. Юрген Форе вырос в велосипедной семье - его отец Ноэль (Noel Fore) является победителем Тура Фландрии-1963, Париж-Рубэ-1959 и Гент-Вевельгем-1958.

 

В рамках своих обязанностей операционного директора Форе будет заниматься организацией работы команды и решением повседневных вопросов, а также помогать генеральному директору Патрику Лефевру в общем управлении, в составлении операционного бюджета,  в поиске финансирования. В круг задач Юргена Форе будет входить также работа со спортивными директорами команды, вопрос календаря гонок,  программ гонщиков. Форе будет отвечать и за составление контрактов , привлечение новых гонщиков и удержания гонщиков в команде.

 

Юрген Форе: «Я рад, потому что для меня всё сошлось - я был велогонщиком до 23 лет, но затем жизнь заставила меня сделать другой выбор. Я начал профессиональную карьеру в сфере консалтинга. А теперь я могу объединить свою любовь к велоспорту с профессиональным опытом. Моя страсть - раскрывать максимальный потенциал команды и организации, теперь у меня появилась уникальная возможность сделать это в новой роли».

 

Патрик Лефевр: «Я рад принять в команду Юргена. У него впечатляющее резюме, в котором сочетается любовь и знание велоспорта с деловой хваткой и опытом руководителя. Он поможет развить нашу команду, сделать её ещё более успешной и как организацию, как бизнес, и в спортивном плане. Знаю, что все в Soudal Quick Step с нетерпением ждут начала работы с ним».

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Теги к статье: Юрген Форе Jurgen Fore Soudal Quick Step Патрик Лефевр

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Комментарии

  • Гонщик
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Pedalpower
    Цитата: Гонщик
    Надорвался парняга , та-же участь ожидает Погу со товарищи …
    Пога ключицу пережил с минимальными потерями, а вот у товарища теща явно шаманит беспрерывно, все беды пока его обходят
    Я о слишком ранних победителях ГТ в целом .

  • Pedalpower
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: Гонщик
    Надорвался парняга , та-же участь ожидает Погу со товарищи …
    Пога ключицу пережил с минимальными потерями, а вот у товарища теща явно шаманит беспрерывно, все беды пока его обходят
  • Гонщик
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Гонщик-Фото
    Надорвался парняга , та-же участь ожидает Погу со товарищи …
  • Astanaforever
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Фрума ученик.)))
  • Геродот
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Геродот-Фото

    Да в-общем было понятно сразу. Белоки и Фрум не дадут соврать.

  • старт-шоссе 82
    Иэн Босуэлл о перспективах ком ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    По моему этот парень не прав. У Инеос достаточно гонщиков чтобы наделать шороху на любом гранд-туре а на классиках тем более...

    ...В крайнем случае можно принести стул из соседней комнаты.

  • Shalam s Urala
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Эган Берналь
    Для меня быть солидером лучше, потому что меньше давления.

    ".. да, складно звонишь.." ©

    помнится в 2020г до Тура мы наблюдали несколько другое поведение

  • Виктор Сироткин
    Эган Берналь мечтает вернуться ... (8)
    Виктор Сироткин-Фото

    Самая драматичная карьера: прям на взлёте расплющить всё об автобус. Теперь только и остаётся, что строить планы.

    Я думаю, что для команды Инеос поднимать с колен спортивную форму и физиологию организма Эгана Берналя - слишком затратное дело. С их бюджетом проще скупать готовых чемпионов, чем они и заняты последние годы. Да и кто его поддержит по-дружески? Мартинез теперь в Боре, будет помогать Рогличу побеждать.

    Так что всё - соколу не стать кондором.

    Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal - Giro d'Italia 2021 stage 17

  • Колёсник
    Томас Де Гендт хочет остаться ... (2)
    Колёсник-Фото
    Если бы у вело была эмблема, как у нба - Том достоин быть на ней
  • Earl57
    Том Пидкок проедет 10 гонок в ... (1)
    Earl57-Фото

    Пидкок в результате разведки остался очень доволен трассой 9 этапа Тура. Ему понравилось.

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