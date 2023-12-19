Юрген Форе — новый исполнительный директор команды Soudal Quick Step

Юрген Форе будет отвечать за все рабочие вопросы команды Soudal Quick Step с 2024 года

Велокоманда Soudal Quick Step объявила, что с 2024 года новым исполнительным директором, отвечающим за решение всех рабочих вопросов, станет 53-летний Юрген Форе (Jurgen Foré). Форе - партнёр международной аудит-консалтинговой корпорации Deloitte.

В прошлом Форе работал с организаторами Фламандских классик и с командой Lotto Dstny. Юрген Форе вырос в велосипедной семье - его отец Ноэль (Noel Fore) является победителем Тура Фландрии-1963, Париж-Рубэ-1959 и Гент-Вевельгем-1958.

В рамках своих обязанностей операционного директора Форе будет заниматься организацией работы команды и решением повседневных вопросов, а также помогать генеральному директору Патрику Лефевру в общем управлении, в составлении операционного бюджета, в поиске финансирования. В круг задач Юргена Форе будет входить также работа со спортивными директорами команды, вопрос календаря гонок, программ гонщиков. Форе будет отвечать и за составление контрактов , привлечение новых гонщиков и удержания гонщиков в команде.

Юрген Форе: «Я рад, потому что для меня всё сошлось - я был велогонщиком до 23 лет, но затем жизнь заставила меня сделать другой выбор. Я начал профессиональную карьеру в сфере консалтинга. А теперь я могу объединить свою любовь к велоспорту с профессиональным опытом. Моя страсть - раскрывать максимальный потенциал команды и организации, теперь у меня появилась уникальная возможность сделать это в новой роли».

Патрик Лефевр: «Я рад принять в команду Юргена. У него впечатляющее резюме, в котором сочетается любовь и знание велоспорта с деловой хваткой и опытом руководителя. Он поможет развить нашу команду, сделать её ещё более успешной и как организацию, как бизнес, и в спортивном плане. Знаю, что все в Soudal Quick Step с нетерпением ждут начала работы с ним».