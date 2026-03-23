E3 Saxo Classic-2026. Маршрут и участники

E3 Saxo Classic-2026. Превью

27 марта E3 Saxo Classic-2026 открывает фламандскую неделю классик (в которую также входят Гент-Вевельгем, Дварс доор Фландерен и Монумент Тур Фландрии). В 68-й раз в истории E3, названная в честь трассы Е3 (сейчас это автомагистраль Е17), бросает участникам вызов суровым сочетанием брусчки, взрывных подъёмов и технически сложных отрезков, требующих абсолютной точности.

На классике Е3, которую создали как аналог Тура Фландрии, важен каждый метр, каждая атака имеет значение, и каждая секунда способна определить судьбу гонки. На E3 гонщики проверяют свою форму перед Монументами.

В этом году на баннере 68-го выпуска классики организаторы написали такой слоган: «Под каким углом/через какие очки ты смотришь на самую неординарную гонку?»

Рекламные баннеры – отличительная черта этой классики. Творческий подход иногда играл с организаторами злую шутку, когда перед самым стартом им иногда приходилось объяснять идею баннеров или даже менять весь дизайн в ответ на обвинения в некорректности. Однако организаторы бережно хранят все свои креативные находки в отдельной вкладке на официальном сайте.

Маршрут E3 Saxo Classic-2026

Дистанция в 208,5 км гонки включает шестнадцать подъёмов. В 2026 году машрут E3 Saxo Bank Classic претерпел изменения. Организаторы добавили двукратное восхождение на Ауде Кваремонт (Oude Kwaremont) с другого направления, а также включили подъём E3‑Col - 1,5 км, со средним градиентом 5,4%, максимальным 8,1%, его предстоит преодолеть дважды, через 113 км после старта и на последних 35 км дистанции.

Сигналом к решающей фазе послужит подъём Oude Kruisberg – 800 м с 6,8%, который начнётся за 100 км до финиша – к этому времени уже будут пройдены Katteberg (700 мс 5,9%), La Houppe (1,9 км с 4,6%) и Berg ten Stene (1,3 км с 5,5).

Первое восхождение на Oude Kwaremont запланировано через 121 км после старта, сразу после дебютного прохождения E3‑Col, и будет выполняться с неиспользовавшегося ранее направления — через Keuzelingstraat – 2,5 км с 3,1% и максимальным 4,7% вместо прежних 2,2 км с 4%, максимальным 11,6%.

Затем гонка пройдёт по таким подъёмам, как Hotondberg (1,2 км с 3,2%), Kortekeer (1 км с 5,5%), Taaienberg (700 м с 6,2%), Boigneberg (1 км с 5%), Eikenberg (1,2 км с 4,9%), Kapelberg (700 м с 4,9%), после чего на заключительных 42 км гонщиков ждёт связка Paterberg (400 м с 9,2%) и Oude Kwaremont с привычной стороны - 1,9 км с 4,3%.

Оттуда маршрут снова выведет на E3‑Col, а последним подъёмом дня станет Tiegemberg (900 м с 4,5%), до финиша от которого останется 20 км.

Участники и претенденты E3 Saxo Classic-2026

Матье ван дер Пул (Alpecin Premier Tech), выигрывавший E3 Saxo Classic последние два года, поборется за третий титул. В прошлом году решающей стала его сольная атака Ауде Кваремонте за 38 км до финиша. Его главным соперником будет Мадс Педерсен (Lidl-Trek), который в прошлом году стал ближайшим преследователем нидерландского гонщика и проиграл ему 1 минуту 5 секунд, поднявшись на вторую ступень подиума.

Двукратный победитель этой классики Ваут ван Арт не примет участие в этом году, но его товарищ по команде Visma Lease a Bike Кристоф Лапорт, занявший 4-е место на февральской Омлоп, может, как и Мадс Педерсен, стать одним из главных претендентов если не на победу, но на подиум.

Среди претендентов также Флориан Вермеерс (UAE Team Emirates XRG), Яспер Стёйвен (Soudal Quick Step), Биньям Гирмай (NSN Cycling), Маттео Трентин (Tudor), Лауренс Пити (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Матиас Вацек (Lidl-Trek), Йонас Абрахамсен (Uno-X Mobility), Альберто Беттиоль (XDS Astana), и другие.