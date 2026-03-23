E3 Saxo Classic-2026. Маршрут и участники

E3 Saxo Classic-2026. Превью

 

 

27 марта E3 Saxo Classic-2026 открывает фламандскую неделю классик (в которую также входят Гент-Вевельгем, Дварс доор Фландерен и Монумент Тур Фландрии). В 68-й раз в истории E3, названная в честь трассы Е3 (сейчас это автомагистраль Е17), бросает участникам вызов суровым сочетанием брусчки, взрывных подъёмов и технически сложных отрезков, требующих абсолютной точности.

 

На классике Е3, которую создали как аналог Тура Фландрии, важен каждый метр, каждая атака имеет значение, и каждая секунда способна определить судьбу гонки. На E3 гонщики проверяют свою форму перед Монументами.

 

В этом году на баннере 68-го выпуска классики организаторы написали такой слоган: «Под каким углом/через какие очки ты смотришь на самую неординарную гонку?»

 

Рекламные баннеры –  отличительная черта этой классики. Творческий подход иногда играл с организаторами злую шутку, когда перед самым стартом им иногда приходилось объяснять идею баннеров или даже менять весь дизайн в ответ на обвинения в некорректности. Однако организаторы бережно хранят все свои креативные находки в отдельной вкладке на официальном сайте.

 

 Маршрут E3 Saxo Classic-2026

 

Дистанция в 208,5 км гонки включает шестнадцать подъёмов. В 2026 году машрут E3 Saxo Bank Classic претерпел изменения. Организаторы добавили двукратное восхождение на Ауде Кваремонт (Oude Kwaremont) с другого направления, а также включили подъём E3‑Col - 1,5 км, со средним градиентом 5,4%, максимальным 8,1%, его предстоит преодолеть дважды, через 113 км после старта и на последних 35 км дистанции.

 

Сигналом к решающей фазе послужит подъём Oude Kruisberg – 800 м с 6,8%, который начнётся за 100 км до финиша – к этому времени уже будут пройдены Katteberg (700 мс 5,9%), La Houppe (1,9 км с 4,6%) и Berg ten Stene (1,3 км с 5,5).

 

Первое восхождение на Oude Kwaremont запланировано через 121 км после старта, сразу после дебютного прохождения E3‑Col, и будет выполняться с неиспользовавшегося ранее направления — через Keuzelingstraat – 2,5 км с 3,1% и максимальным 4,7% вместо прежних 2,2 км с 4%, максимальным 11,6%.

 

 Затем гонка пройдёт по таким подъёмам, как Hotondberg (1,2 км с 3,2%), Kortekeer (1 км с 5,5%), Taaienberg (700 м с 6,2%), Boigneberg (1 км с 5%), Eikenberg (1,2 км с 4,9%), Kapelberg (700 м с 4,9%), после чего на заключительных 42 км гонщиков ждёт связка Paterberg (400 м с 9,2%) и Oude Kwaremont с привычной стороны - 1,9 км с 4,3%.

 

Оттуда маршрут снова выведет на E3‑Col, а последним подъёмом дня станет Tiegemberg (900 м с 4,5%), до финиша от которого останется 20 км.

 

Участники и претенденты E3 Saxo Classic-2026

 

Матье ван дер Пул (Alpecin Premier Tech), выигрывавший E3 Saxo Classic последние два года, поборется за третий титул. В прошлом году решающей стала его сольная атака Ауде Кваремонте за 38 км до финиша. Его главным соперником будет Мадс Педерсен (Lidl-Trek), который в прошлом году стал ближайшим преследователем нидерландского гонщика и проиграл ему 1 минуту 5 секунд, поднявшись на вторую ступень подиума. 

 

Двукратный победитель этой классики Ваут ван Арт не примет участие в этом году, но его товарищ по команде Visma Lease a Bike Кристоф Лапорт, занявший 4-е место на февральской Омлоп, может, как и Мадс Педерсен, стать одним из главных претендентов если не на победу, но на подиум.

 

Среди претендентов также Флориан Вермеерс (UAE Team Emirates XRG), Яспер Стёйвен (Soudal Quick Step), Биньям Гирмай (NSN Cycling), Маттео Трентин (Tudor), Лауренс Пити (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Матиас Вацек (Lidl-Trek), Йонас Абрахамсен (Uno-X Mobility), Альберто Беттиоль (XDS Astana), и другие.

В тему:

Кто выиграет E3 Saxo Classic-2026?


23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

25 марта 2026

Ronde Van Brugge - Tour of Bruges

27 марта 2026

E3 Saxo Classic

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

  • atomic
    Тур Брюгге-2026. Результаты (2)
    atomic-Фото

    Яспера в одну калитку..Берём обратно)

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    при всём уважении, дурак дураком. как же трудно ему просто не открывать рот. выбоину ему не обозначили 

    Цитата: RVL
    /рукалицо/

  • zalex567
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    zalex567-Фото

    "наехал на выбоину, ......, которая не была обозначена". Ремко всегда во всех своих неудачах кого-нибудь виноватых ищет, не признавая своих ошибок и не делая для себя выводов (есть такой тип людей). Потому то и происходят с ним такие странноватые для сверхопытного гонщика случаи.

    Тем не менее, очень жаль его. Это больно и досадно.



    Что-то этой весной топовые гонщики часто падают, причём иногда сами по себе. Да ещё (в отдельных случаях) и завалы устраивая, в которых дополнительно по несколько топовых ложатся. В этот раз Ремко хотя бы индивидуально упал, Йонаса не положил или ещё кого-нибудь.

  • Starch27
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    Starch27-Фото

    Я не особо понимаю почему тут все пишут про джентльменство? Йонас явно не планировал атаковать и укатываться на этом этапе. Впереди было еще 3 горных этапа (оказалось, что 2), где у него явное преимущество. Зачем ему выходить вперёд, если какой-то глупец хочет 30 км по равнине лупашить? Он просто контролировал возможный ущерб и всё.

    По-прежнему говорю, что есть командная тактика и планирование ведения гонки. Научитесь это уважать, а не писать всякую браваду о том, что "ой, как некрасиво". Если бы сегодня Йонас поехал и завтра вместе с Ремко сдулся на Вальтере, то это было бы разумным шагом? Вы бы сами так поступили?

    Уезжать каждый этап за 100 км до финиша может только Погачар и сейчас, например, не вижу другой тактики победить его, кроме как сидеть все эти 100 км на колесе хвостиком и надеяться, что хватит сил удержаться и отспринтовать.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Чел ехал побеждать,а тут такое
  • RVL
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    RVL-Фото

    Чайник

    И опять...я ехал за победой/рукалицо/

    Похоже он рожден, что бы развлекать людей своими детскими фэйлами 

  • nightbuster33
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    nightbuster33-Фото

    Не растраивайтесь! Завтра и последующие два этапа распределят всех по местам. Будет не скучно!

  • Геродот
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    Геродот-Фото

    Интересно, а он что обоими руками сразу руль перехватывает? Так же никто не делает. Обычно поочереди. Блин, то пролетает мимо фургона впритирку и влетает в открывшуюся дверь. Теперь вот эта история. Правильно пишут наши "забугорные" коллеги, ему надо подружиться с головой и все наладится.

  • Николай Н.
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Очень жаль, что всё так вышло, он может завтра сойти с гонки.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (31)
    RVL-Фото
    Ты б сразу посмотрел, а не писать здесь)

Дни рождения

26 марта

Michael Leonard (EF Education-EasyPost)

Antonio Polga (Team Novo Nordisk)

27 марта

Pelayo Sanchez (Movistar Team)

Martin Tjotta (Uno-X Mobility)

Iker Gomez Lopez De Goicoechea (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

