Дебют Олава Кооя в команде Decathlon CMA CGM отложен из-за вируса

Олав Коой не сможет стартовать на Туре ОАЭ-2026

Олав Коой, 24-летний нидерландский велогонщик, обладатель 47 побед, откладывает старт сезона в новых для себя цветах французской велокоманды Decathlon CMA CGM, куда перешёл после пяти лет выступления в Visma Lease a Bike.

16 января команда Decathlon CMA CGM объявила, что Олав Коой пропустит стартующую в следующем месяце многодневную гонку Мирового тура Тур ОАЭ (UAE Tour) из-за болезни. Новая дата первого старта сезона Олава Кооя пока не назначена.

Газета L’Equipe опубликовала заявление команды Decathlon CMA CGM: «Нидерландский гонщик перенёс вирус, который отсрочит его дебют. Олав, его тренер и медицинский персонал разработали протокол, чтобы помочь ему как можно быстрее вернуть полноценную физическую форму».

Олав Коой также пропустит медиа-день команды, так как, по сообщениям Decathlon CMA CGM, ему «необходимо отдохнуть, чтобы оптимизировать восстановление».

Олав Коой во время презентации команды Decathlon CMA CGM /screen @video DECATHLON CMA CGM TEAM

Олав Коой подписал с французской командой трёхлетний контракт. В этом году он планирует впервые в карьере стартовать на Тур де Франс, возможность, которую ему не могли предоставить в команде Visma Lease a Bike, где главной целью является борьба за жёлтую майку.

В недавнем интервью IDLProcycling Олав Коой так говорил о переходе в команду Decathlon CMA CGM: «Когда ты знаешь, что твой контракт подходит к концу, начинаются переговоры. В этом отношении мне была важна гоночная программа, где спринту отводился приоритет. Также были важны поддержка и оборудование».

В помощь Олаву Коою команда Decathlon CMA CGM подписала двух опытных развозящих – Дана Хооле (Daan Hoole) из команды Lidl-Trek, который в том числе помогал одержать победу в очковой классификации Мадсу Педерсену на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, а также Джонатану Милану в 2023 году, и Кейса Бола (Cees Bol), три последних сезона выступавшего в команде XDS Astana. Кейс Бол сыграл важную роль в рекордной 35-й победе Марка Кэвендиша на Тур де Франс в 2024 году.