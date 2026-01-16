VeloNEWS
Дебют Олава Кооя в команде Decathlon CMA CGM отложен из-за вируса

Олав Коой не сможет стартовать на Туре ОАЭ-2026

 

 

Олав Коой, 24-летний нидерландский велогонщик, обладатель 47 побед, откладывает старт сезона в новых для себя цветах французской велокоманды Decathlon CMA CGM, куда перешёл после пяти лет выступления в Visma Lease a Bike.

 

16 января команда Decathlon CMA CGM объявила, что Олав Коой пропустит стартующую в следующем месяце многодневную гонку Мирового тура Тур ОАЭ (UAE Tour) из-за болезни. Новая дата первого старта сезона Олава Кооя пока не назначена.

 

Газета L’Equipe опубликовала заявление команды Decathlon CMA CGM: «Нидерландский гонщик перенёс вирус, который отсрочит его дебют. Олав, его тренер и медицинский персонал разработали протокол, чтобы помочь ему как можно быстрее вернуть полноценную физическую форму».

 

Олав Коой также пропустит медиа-день команды, так как, по сообщениям Decathlon CMA CGM, ему «необходимо отдохнуть, чтобы оптимизировать восстановление».

 

Дебют Олава Кооя в команде Decathlon CMA CGM отложен из-за вируса

Олав Коой во время презентации команды Decathlon CMA CGM /screen @video DECATHLON CMA CGM TEAM

 

 

Олав Коой подписал с французской командой трёхлетний контракт. В этом году он планирует впервые в карьере стартовать на Тур де Франс, возможность, которую ему не могли предоставить в команде Visma Lease a Bike, где главной целью является борьба за жёлтую майку.

 

В недавнем интервью IDLProcycling Олав Коой так говорил о переходе в команду Decathlon CMA CGM: «Когда ты знаешь, что твой контракт подходит к концу, начинаются переговоры. В этом отношении мне была важна гоночная программа, где спринту отводился приоритет. Также были важны поддержка и оборудование».

 

В помощь Олаву Коою команда Decathlon CMA CGM подписала двух опытных развозящих – Дана Хооле (Daan Hoole) из команды Lidl-Trek, который в том числе помогал одержать победу в очковой классификации Мадсу Педерсену на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании,  а также Джонатану Милану в 2023 году, и Кейса Бола (Cees Bol), три последних сезона выступавшего в команде XDS Astana. Кейс Бол сыграл важную роль в рекордной 35-й победе Марка Кэвендиша на Тур де Франс в 2024 году.

Комментарии

  • shoooster
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (12)
    shoooster-Фото
    Дель Торо за год явно прибавил, но вряд ли настолько, чтоб побеждать Винегора. Может не хотят его под танк кидать. А Альмейда устойчивый, знает, что один хрен не победит и будет тошнотить на второе место. Я б Дель Тору на Вуэльту послал, если Тадей туда не едет
  • shoooster
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (9)
    shoooster-Фото

    Некому ему на Джире сопротивляться

  • Стриж
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (12)
    Стриж-Фото
    Да, нужно было мех конечно арабам посылать на Джиро Если бы он уделал датчанина, для того был тяжелый удар. А Альмейда, он его уже не раз раздевал. Так что нужно Винни закрывать эту страницу. А с мех реально , арабы носится стали ….
  • Стриж
    Йонас Вингегор участвует в Джи ... (9)
    Стриж-Фото
    Все правильно Йонас делает. Когда если не сейчас? Через год и маршрут будет другой и мех ещё сильнее. Надо брать ему Джиро и закрывать этот гештальт. И если там все сложиться , то никакого давления на Туре на него не будет, а на Погачар-->Погачара будет в свою очередь.
  • Джамайка
    Матье ван дер Пул пропускает Э ... (4)
    Джамайка-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Я вообще не понимаю, как Матьё ездит почти весь зимний кросс каждыё год и успевает восстановиться для весенних классик. Монстр! Как так можно? )
    хм…. а ранее мы сходились во мнении, что если нравится - пусть ездит, вреда не будет, адреналин, удовольствие, все равно нагрузка, выносливость и тд…. Но из ритма тренировочного выбивает, наверное, и для полноценной эффективной тренировки также нужно полноценно восстанавливаться. так что анонсированный «уход» из кросса обоснован
  • Pirn
    Матье ван дер Пул пропускает Э ... (4)
    Pirn-Фото

    Кстати рекорд по количеству побед на этапах World Cup - Sven Nys 50 побед, а у МВДП уже 48.

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул пропускает Э ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Я вообще не понимаю, как Матьё ездит почти весь зимний кросс каждыё год и успевает восстановиться для весенних классик. Монстр! Как так можно? )

  • VeloVelo
    От Эдинбурга до Кардиффа: объя ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Согласен с qwinter, чушь полнейшая все эти иззабугорные старты )

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул пропускает Э ... (4)
    Джамайка-Фото

    Подготовку лучше не прерывать, не комкать, это понятно, важен постепенный накопительный эффект, тб прилется вновь прерываться, но все же,

    насколько престижен Кубок мира? Насколко он важен Вандер Пулу? Где-то было, что при всех регалиях, кубка выиграл только один раз в карьере.

    Если он в Мааслхене и Хогерхейде победит, прибавит 80 очков. Сколько может получить Тибо Нис за три оставшиеся гонки? За 2е место сколько очков полагается - 30? Итого, максимуим дл НИСа - 40+30+30 и он обходит МВДП. КОнечно, маловероятно, учитывая его форму, наличие дельГроссо, другие гонщики,.. но все же... 

    Или я ошибаюсь и подсчет другой?

    В Кубке мире и призовые немаленькие, в отличиии от других кроссов. 

    .

  • Гонщик
    Жуан Алмейда нацелен на Джиро, ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Совершенно правильная тактика, ИМХО. Алмейда на Джиро сделает всё, чтобы этот грандтур не был лёгкой прогулкой для соперников Тадея.
     
    А если повезёт - может и подиум, и даже попробовать победить :), чем чОрт не шутит :) (не очень в это верю, но... бывает всякое!).
     
    Ну а на Туре - Тадей с Дель Торро обязаны брать 5-ю победу. И не удивлюсь, если мексиканец будет в итоге довольно высоко в генерале. Хотя, это, как сейчас говорят - не точно :), ведь главное - пятый Тур Тадея!
    Какая там тактика , не смеши , вся тактика сводится к запарке киборга супертопливом в нужный момент , а Алмейду тупо сливают , как устаревшую модель .



    Цитата: Геродот
    Эмираты заранее сливают Джиру? Не этого мы все от них ожидали. Хотелось бы вновь увидеть непобедимого Дель Торо, повергающего соперников одной левой, но, видно, не судьба, не в этот раз.
    Торо конечно молодец, но против Вини ничего противопоставить не сможет , был у него реальный шанс зацепить Джиру , да и тот профукал .

