Олав Коой — победитель 3 этапа Тура Гуанси-2023

Олав Коой одержал 12-ю победу в сезоне, выиграв 3-й этап Тура Гуанси-2023

21-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma Олав Коой (Olav Kooij) одержал 12-ю в этом сезоне победу, выиграв 3-й этап Тура Гуанси-2023. Этап, состоящий из пяти кругов по городу Наньнин (Nanning) включал прохождение крутого подъёма с 20% отрезком градиента. Коой выпал при финальном прохождении подъёма, но с помощью товарищей по команде сумел вовремя вернуться в пелотон. Олав Коой спуртовал с первых позиций и не дал соперникам себя обойти. Благодаря победе Кооя команда Jumbo-Visma довела число побед в 2023 году до 66.

Photo Gree-Tour of Guangxi @TourofGuangxi

Олав Коой: «Великолепно, что выиграл этап на этой неделе. Финиш был трудным, подъём довольно тяжёлый. Мне было сложно, но команда вернула меня в пелотон. Я чувствовал себя отлично, смог начать спринт в правильный момент. К счастью, отфинишировал. Очень благодарен ребятам за их трудную работу. Это настоящая командная победа».

Маартен Винантс (Maarten Wynants), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня мы сначала ждали, так как не были уверены, что этап завершится общим спринтом. Позволили другим командам взять на себя инициативу. Во время этапа стало ясно, что многим выгоден общий спринт. Олаву было тяжело на крутом подъёме, но благодаря идеальной работе товарищей по команде он смог спринтовать в финале этапа. После разочаровавших результатов первого и второго этапов эта победа придаёт сил. Скажем прямо, эту победу одержала вся команда».