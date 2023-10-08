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Олав Коой — победитель 3 этапа Тура Гуанси-2023

Олав Коой одержал 12-ю победу в сезоне, выиграв 3-й этап Тура Гуанси-2023

 

 

21-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma Олав Коой (Olav Kooij) одержал 12-ю  в этом сезоне победу, выиграв 3-й этап Тура Гуанси-2023. Этап,  состоящий из пяти кругов по городу Наньнин (Nanning) включал прохождение крутого подъёма с 20% отрезком градиента. Коой выпал при финальном прохождении подъёма, но с помощью товарищей по команде сумел вовремя вернуться в пелотон. Олав Коой спуртовал с первых позиций и не дал соперникам себя обойти. Благодаря победе Кооя команда Jumbo-Visma довела число побед в 2023 году до 66.

 

Олав Коой — победитель 3 этапа Тура Гуанси-2023

Олав Коой — победитель 3 этапа Тура Гуанси-2023

Photo Gree-Tour of Guangxi @TourofGuangxi

 

 

Олав Коой: «Великолепно, что выиграл этап на этой неделе. Финиш был трудным, подъём довольно тяжёлый. Мне было сложно, но команда вернула меня в пелотон. Я чувствовал себя отлично, смог начать спринт в правильный момент. К счастью, отфинишировал. Очень благодарен ребятам за их трудную работу. Это настоящая командная победа».

 

Маартен Винантс (Maarten Wynants), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня мы сначала ждали, так как не были уверены, что этап завершится общим спринтом. Позволили другим командам взять на себя инициативу. Во время этапа стало ясно, что многим выгоден общий спринт. Олаву было тяжело на крутом подъёме, но благодаря идеальной работе товарищей по команде он смог спринтовать в финале этапа. После разочаровавших результатов первого и второго этапов эта победа придаёт сил. Скажем прямо, эту победу одержала вся команда».

 

 

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Теги к статье: Олав Коой Olav Kooij Jumbo-Visma Gree-Tour of Guangxi-2023 Тур Гуанси-2023 гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • sashaney
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (31)
    sashaney-Фото
    Келлерман - это сразу за подиумом. Вальтер тоже, но хоть есть мысли про будущее.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (76)
    s75-Фото

    В список завершающих карьеру можно добавить Криса Халворсена (Uno-X)

  • Гонщик
    Презентация маршрута Джиро д’И ... (4)
    Гонщик-Фото

    Цитата: marketbk
    Я не про организаторов Джиро. Я про новость здесь. Можно было не цитировать здесь  «Я завершил карьеру на шоссе, но у меня остаётся мечта - олимпийская гонка по маунтинбайку в Париже. Знаю, что будет трудно пройти квалификацию, но я хочу попробовать». Каким боком эта цитата к Джиро?
    Могли конечно пригласить и других победителей  , а Саган больше с Туром ассоциируется , но это проблемы организаторов . Топам интереснее ТДФ , как материально, так и из-за лучших погодных условий .Джиро очень  редко  радовала погодой .

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (31)
    BlAr-Фото

    Вы случайно не Сергей Курдюков, пишущий под псевдонимом? Ну прямо один в один! Тот тоже в восторге от "передовой" европейской цивилизации (с родителями номер один и номер два, и Кончитой Вурст в придачу). Написал бы больше, да правилами сайта это не приветствуется.

  • sashaney
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (31)
    sashaney-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    объявили, что название “Giro d'Italia Donne” поменяется на “Giro d'Italia Women”

    Такая замена - это достойный шаг в сторону глобализации и современности, что приветствуется всем передовым человечеством. 
     
    Хотя немногочисленые отсталые личности и могут отметить: исчез некоторый шарм, изюминка, вкусность, аборигентский колорит, античность, нежность - в названии гонки. 
     
    Луи Жанмо. «Полет души»

    Можно определение "передовое человечество"? Показатели "передовитости"? Есть ли уверенность в том, что они впереди, но в правильном направлении? Ещё хотелось бы увидеть примеры того, как эта "передовая братия" приветствует. Не просто фразы от себя и пр, а примеры: Иван, Джон и Равшан - обладатели удостоверения "передовой человек" за номерами Х поприветствовали?
  • BlAr
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (31)
    BlAr-Фото

    Маршрут сносный. Осталось, чтобы не подвела погода, и приехали серьёзные гонщики. Последнее пока туманно. Если никого из Биг4 не будет, гонка потеряет существенную часть своего шарма. Хотя титул ГТ всё равно таковым останется, и потом мало кто станет вспоминать, кто был у победителя в конкурентах...

  • marketbk
    Презентация маршрута Джиро д’И ... (4)
    marketbk-Фото

    Я не про организаторов Джиро. Я про новость здесь. Можно было не цитировать здесь  «Я завершил карьеру на шоссе, но у меня остаётся мечта - олимпийская гонка по маунтинбайку в Париже. Знаю, что будет трудно пройти квалификацию, но я хочу попробовать». Каким боком эта цитата к Джиро?

  • Earl57
    Презентация маршрута Джиро д’И ... (4)
    Earl57-Фото

    Потому что Саган нравится организаторам Джиро и они пригласили его выступить на презентации.

     

    Еще организаторы Джиро официально поздравили Нибали с рождением второй дочери. Которая тоже не имеет отношения к Джиро))

  • marketbk
    Презентация маршрута Джиро д’И ... (4)
    marketbk-Фото

    Одно понять не могу, причем здесь Саган? Даже перевод цитаты здесь никоем образом не касается Джиро. 

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2024. Презента ... (31)
    sixpack-Фото

    Вполне годный маршрут. Почти нет невнятных этапов под борьбу исключительно в отрыве. А гонку делают скорее гоншщики, а не маршрут, этот вполне годится.

     

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