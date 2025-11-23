Марк Реншоу и Хайнрих Хаусслер – новые спортивные директора команды Decathlon CMA CGM

Марк Реншоу (Mark Renshaw) и Хайнрих Хаусслер (Heinrich Haussler) с 2026 года присоединятся к французской команде Decathlon CMA CGM в качестве спортивных директоров.

43-летний Марк Реншоу переходит в Decathlon CMA CGM после двух сезонов работы спортивным директором в команде XDS Astana. 41-летний Хайнрих Хаусслер работал спортивным директором в команде Red Bull Bora-hansgrohe.

Реншоу, который был опытным спринтером и одним из лучших развозящих в пелотоне, завершил карьеру велогонщика в 2019 году. Он возглавит спринтерскую группу гонщиков команды Decathlon CMA CGM, а Хайнрих Хаусслер, завершивший карьеру велогонщика в 2023 году, призёр Милан-Сан-Ремо, этапов Тур де Франс и Вуэльты, сосредоточится на работе с группой гонщиков, которые будут выступать на классических однодневных гонках, и будет работать в связке с Люком Роу (Luke Rowe) и Жюльеном Жюрди (Julien Jurdie).

В 2026 году состав команды Decathlon пополнят мастера спринта 24-летний нидерландский гонщик Олав Коой (Olav Kooj), одержавший в этом сезоне 11 побед, в том числе двух этапов Джиро д’Италия, и его соотечественник, 30-летний Кейс Бол (Cees Bol). Также команда Decathlon подписала контракты с Тишем Беноотом (Tiesj Benoot), Дааном Хооле (Daan Hoole), Мэттью Риччителло (Matthew Riccitello), Грегором Мюльбергером (Gregor Mühlberger), Тобиасом Лундом Андерсеном (Tobias Lund Andresen), Роббе Гейсом (Robbe Ghys), Антуаном Л’От (Antoine L'Hote).

Себастьен Жоли (Sébastien Joly), менеджер команды:

«Приход Марка Реншоу и Хайнриха Хаусслера соответствует планам команды в области спортивного и международного развития. Эти два новых спортивных директора создают баланс между французской культурой команды и ее англосаксонскими гонщиками и персоналом. Марк Реншоу полностью посвятит себя спринтерскому проекту, использует свой опыт развозящего. Он уже добивался успехов на посту спортивного директора. Хайнрих Хаусслер составит превосходную команду с Люком Роу и Жюльеном Жюрди для классик: его подлинная страсть к этим гонкам будет ценным активом.

Они оба — профессионалы, внесли свой вклад в эволюцию велоспорта. Они воплощают идеальный баланс между опытом гонщика и опытом спортивного директора с современными методами работы. Мы очень рады приветствовать их в команде».

Photo (c) Decathlon CMA CGM

Марк Реншоу: «Я начал свою карьеру профессионального гонщика во французской команде, так что возвращение во Францию действительно ощущается как завершение полного цикла. Работа с одними из лучших спринтеров в пелотоне, нацеленность на победы в гонках высочайшего уровня невероятно мотивирует меня как спортивного директора. Весь проект сфокусирован на результативности, и задача построения полноценного спринтерского поезда стало ключевым элементом, который убедил меня присоединиться к команде. Очень вдохновляет возможность построить что-то исключительное на предстоящие сезоны».

Photo (c) Decathlon CMA CGM

Хайнрих Хаусслер: «Я с огромным нетерпением жду момента, когда присоединюсь к тренерскому штабу команды. Команда продолжит прогрессировать, и проект на ближайшие годы выглядит очень амбициозно, поэтому я счастлив стать его частью. Я хочу привнести свой опыт гонщика и спортивного директора, чтобы передать его молодому поколению. Я с нетерпением жду возможности узнать изнутри, как работает команда, и давать гонщикам советы, основываясь на своем опыте выступлений в классических гонках».