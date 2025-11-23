VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Марк Реншоу и Хайнрих Хаусслер – новые спортивные директора команды Decathlon CMA CGM

Марк Реншоу и Хайнрих Хаусслер – новые спортивные директора команды Decathlon CMA CGM

 

 

Марк Реншоу (Mark Renshaw) и Хайнрих Хаусслер (Heinrich Haussler) с 2026 года присоединятся к французской команде Decathlon CMA CGM в качестве спортивных директоров.

 

43-летний Марк Реншоу переходит в Decathlon CMA CGM после двух сезонов работы спортивным директором в команде XDS Astana. 41-летний Хайнрих Хаусслер работал спортивным директором в команде Red Bull Bora-hansgrohe.

 

Реншоу, который был опытным спринтером и одним из лучших развозящих в пелотоне, завершил карьеру велогонщика в 2019 году. Он возглавит спринтерскую группу гонщиков команды Decathlon CMA CGM, а Хайнрих Хаусслер, завершивший карьеру велогонщика в 2023 году, призёр Милан-Сан-Ремо, этапов Тур де Франс и Вуэльты, сосредоточится на работе с группой гонщиков, которые будут выступать на классических однодневных гонках, и будет работать в связке с Люком Роу (Luke Rowe) и Жюльеном Жюрди (Julien Jurdie).

 

В 2026 году состав команды Decathlon пополнят мастера спринта 24-летний нидерландский гонщик Олав Коой (Olav Kooj), одержавший в этом сезоне 11 побед, в том числе двух этапов Джиро д’Италия, и его соотечественник, 30-летний Кейс Бол (Cees Bol). Также команда Decathlon подписала контракты с Тишем Беноотом (Tiesj Benoot), Дааном Хооле (Daan Hoole), Мэттью Риччителло (Matthew Riccitello), Грегором Мюльбергером (Gregor Mühlberger), Тобиасом Лундом Андерсеном (Tobias Lund Andresen), Роббе Гейсом (Robbe Ghys), Антуаном Л’От (Antoine L'Hote).

 

Себастьен Жоли (Sébastien Joly), менеджер команды:

 

«Приход Марка Реншоу и Хайнриха Хаусслера соответствует планам команды в области спортивного и международного развития. Эти два новых спортивных директора создают баланс между французской культурой команды и ее англосаксонскими гонщиками и персоналом. Марк Реншоу полностью посвятит себя спринтерскому проекту, использует свой опыт развозящего. Он уже добивался успехов на посту спортивного директора. Хайнрих Хаусслер составит превосходную команду с Люком Роу и Жюльеном Жюрди для классик: его подлинная страсть к этим гонкам будет ценным активом.

 

Они оба  — профессионалы, внесли свой вклад в эволюцию велоспорта. Они воплощают идеальный баланс между опытом гонщика и опытом спортивного директора с современными методами работы. Мы очень рады приветствовать их в команде».

 

Марк Реншоу и Хайнрих Хаусслер – новые спортивные директора команды Decathlon CMA CGM

Photo (c) Decathlon CMA CGM

 

 

Марк Реншоу: «Я начал свою карьеру профессионального гонщика во французской команде, так что возвращение во Францию действительно ощущается как завершение полного цикла. Работа с одними из лучших спринтеров в пелотоне, нацеленность на победы в гонках высочайшего уровня невероятно мотивирует меня как спортивного директора. Весь проект сфокусирован на результативности, и задача построения полноценного спринтерского поезда стало ключевым элементом, который убедил меня присоединиться к команде. Очень вдохновляет возможность построить что-то исключительное на предстоящие сезоны».

 

Марк Реншоу и Хайнрих Хаусслер – новые спортивные директора команды Decathlon CMA CGM

Photo (c) Decathlon CMA CGM

 

 

Хайнрих Хаусслер: «Я с огромным нетерпением жду момента, когда присоединюсь к тренерскому штабу команды. Команда продолжит прогрессировать, и проект на ближайшие годы выглядит очень амбициозно, поэтому я счастлив стать его частью. Я хочу привнести свой опыт гонщика  и спортивного директора, чтобы передать его молодому поколению. Я с нетерпением жду возможности узнать изнутри, как работает команда, и давать гонщикам советы, основываясь на своем опыте выступлений в классических гонках».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марк Реншоу Хайнрих Хаусслер Decathlon CMA CGM

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • VeloVelo
    Нутрициолог о феномене Тадея П ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Ничего нового не услышал. 


    Всё то же "непонимание того, как всё работает в сфере питания".


    И Опять тренды, тренды, тренды... И, естественно, отказ принять то, что питание каждого гонца очень индивидуально. И понятно, почему отказ - потеря бабла.
    Тренды важнее - все будут покупать "твоё изобретение", у тебя будет бабло.

  • VeloVelo
    Джонатан Воутерс о нестандартн ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Рустам, ну конечно, вы правы, без характера невозможно победить. Тем более, на высоком уровне.

    Но, я немного про другое писал. Есть такой тип характера, который добивается долгого доминирования. А есть тип характера, который зажжёт на очень короткое время и не дойдет до вершин. И есть еще здоровье, которое тоже у всех разное.

  • VeloVelo
    Джонатан Воутерс о нестандартн ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Про Тадея и Погги ничего не стану отвечать ))

    Про Ирландию - да, сам так же думаю, ирландский характер. Ты читал, кстати, повесть "Ирландец"?

    P.S. За Дэна прям болел ) Классный гонец! Да и человек тоже.

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Победы на Туре всегда и для всех очень тяжелые. Так что Йонасу будет не легче на ТДФ, чем Тадею.
  • Cahko
    Нутрициолог о феномене Тадея П ... (4)
    Cahko-Фото

    да не парьтесь вы, Эндрю Фезеру уже 40 лет. Не прервет он домининирование Погачара в следующем году , не беспокойтесь.

    Лучше возьмите вишневого сока и мармеладных мишек. Говорят полезно для организима.
    Не буду скрывать, сам тоже сегодня схожу куплю.
    (Ну пищевая сода я думаю у вас и так есть, ну у меня то точно)

  • Kiridmg
    Ремко Эвенепул на распутье: Дж ... (20)
    Kiridmg-Фото
    Цитата: Геродот
    Я почему-то уверен в этом на 100%. А значит всякие Дель Торы опять в пролете... Ну ничего, им будет полезно подучиться).
     
    А насчет того, чтоб не ездить на заведомо проигрышные многодневки... Не согласен. Наоборот ездить надо, и чем больше тем лучше. Скил лучше всего прокачивается в соревнованиях, нужна практика. "Чтобы научиться ездить "на дальняк", надо ездить на дальняк..."
     
    А мне кажется поедет он тдф, хоть и поги наверняка хочет 5 победу. Такое ощущение, что победы Тадею даются тяжелее уже и можно на что-то надеяться)
  • sashaney
    Нутрициолог о феномене Тадея П ... (4)
    sashaney-Фото
    Цитата: Геродот
    Как же знакомы все эти песни про самый большой VOmax, про самую правильную в мире диету и секретную программу тренировок. Они б чего-нить новенькое придумали, а то скучно... Угарный газ не прокатил, вернулись к старой доброй свекольной диетеbiggrin
    Испанский стыд, фейспалм, рукалицо, кринжатина корочеbiggrin
    А как же кенийский бегун, укатавший всех на Джиро с помощью батончиков каждые полчаса?
  • Николай Н.
    Велокросс. X²O Badkamers ... (2)
    Николай Н.-Фото

    В этот раз пропустил весь кросс, опять без света бвои. Рад за Люсинду.

  • Геродот
    Нутрициолог о феномене Тадея П ... (4)
    Геродот-Фото

    Как же знакомы все эти песни про самый большой VOmax, про самую правильную в мире диету и секретную программу тренировок. Они б чего-нить новенькое придумали, а то скучно... Угарный газ не прокатил, вернулись к старой доброй свекольной диетеbiggrin

    Испанский стыд, фейспалм, рукалицо, кринжатина корочеbiggrin

  • RVL
    Джонатан Воутерс о нестандартн ... (8)
    RVL-Фото

    Ты очень верно подметил, Саша! Да, прям ставки на Бэна делать такое себе, но кому-то ставку перебить может...но где и когда, вероятно даже он сам не знает))
    Дэн Мартин похожего стиля гонщиком был. И жилы и Панч..Ирландия что ли...

    ЗЫ. Проиграть погги не зазорно, да и тадею тоже;) тем более их двое и из одной команды))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

19 ноября

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck)

Dusan Rajovic (Toscana Factory Team - Vini Fantini)

Filippo Fiorelli (VF Group - Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (77)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)