Олав Коой и группа поддержки: новые контракты Decathlon CMA CGM

 Decathlon CMV CGM создаёт спринтерский поезд для Олава Кооя    

 

 

 23-летний нидерландский велогонщик Олав Коой (Olav Kooj) подписал трёхлетний (до конца 2028 года) контракт с велокомандой Decathlon CMA CGM. Начав карьеру в Visma Lease a Bike (Jumbo-Visma) в 2021 году, Олав Коой за пять лет выступления в команде одержал 46 побед, в том числе выиграл три этапа Джиро д’Италия. Итальянский Гранд-тур пока единственный, на котором дважды выступал Олав Коой.

 

Выстраивая спринтерский поезд, команда подписала трёхлетние контракты с 30-летним соотечественником Кооя – Кейсом Болом (Cees Bol), который последние три сезона выступал в команде XDS Astana и 28-летним бельгийским гонщиком Роббе Гисом (Robbe Ghys), последние три сезона выступающего в Alpecin-Deceuninck.

 

Также к команде Decathlon CMA CGM с 2026 года присоединится 26-летний нидерландский гонщик Даан Хооле (Daan Hoole), всю свою карьеру (с 2022 года)  выступавший в команде Lidl-Trek. Даан Хооле в этом году выиграл 10-й этап Джиро д’Италия, он – чемпион Нидерландов в индивидуальной гонке на время. Предполагается, что он усилит как спринтерский поезд команды, так и состав на классиках.

 

В качестве второго спринтера команда подписала 23-летнего датского гонщика Тобиаса Лунда Андерсена (Tobias Lund Andresen), который первые три профессиональных сезона провёл в команде Picnic PostNl (Dsm-firmenich). На счету Тобиаса Лунда Андерсена 7 побед. В этом году на Тур де Франс он финишировал 3-м на 17-м этапе, где уступил Джонатану Милану и Йорди Меусу.

 

Олав Коой:

 

«Я очень жду возможности присоединиться к Decathlon CMA CGM в 2026 году и открыть новую главу в своей карьере. С нетерпением жду начала работы над нашими будущими целями и новыми вызовами. Нас объединяют амбиции выступать на высшем уровне, и я надеюсь, что внесу свой вклад во многие победы в предстоящие годы».

 

Даан Холе:

 «Горжусь, что присоединяюсь к Decathlon CMA CGM в 2026 году, что начну следующий этап моей карьеры. Разделка остается для меня главной целью, очень хочу продолжать расширять свои границы в этой дисциплине и одновременно становится сильнее в классиках. Я очень жду работы вместе с Олавом Кооем и уверен, что мы можем достичь великих целей как партнеры по команде».

 

Роббе Гис:

 

«Для меня большая честь стать частью этого долгосрочного проекта. В течение следующих трех лет хочу полностью раскрыть себя и стать ключевым гонщиком в достижении успехов команды.,  Команда в меня верит.  Я очень рад начать работать в преддверии следующего года».

 

Кейс Бол:

 

«Я в полном восторге, что стану гонщиком Decathlon CMA CGM в 2026 году  и следующие несколько лет буду выступать в цветах этой команды. В группе поддержки Олава мы нацелены побеждать в гонках высшего уровня. Имея опыт выступлений в разных ролях на протяжении лет, я надеюсь принести пользу как в спринтерском поезде, так и группе классик».

 

Тобиас Лунд Андресен:

 

 «Я очень рад присоединиться к команде с большими амбициями. Хочу проявить максимум своих способностей, думаю, Decathlon CMA CGM  - идеальная команда, чтобы вывести меня на следующий уровень. В гонках я стартую, чтобы бороться за победу, и команда ставит такие же цели».

 

 Себастьен Жоли (Sébastien Joly), спортивный директор:

 

«Мы рады приветствовать Олава, Даана, Роббе, Кейса и Тобиаса в команде. С этим пополнением     у нас будет возможность одерживать больше побед в Мировом туре в следующем сезоне. Олав Коой — все еще молодой, но опытный спринтер. Наша цель — поддерживать его, чтобы он мог продолжать прогрессировать в ближайшие годы и побеждать в крупнейших спринтах календаря».

 

Напомним, что летом этого года команда Decathlon AG2R La Mondiale объявила, что в связи с приходом нового титульного спонсора со следующего года команда будет называться Decathlon CMA CGM.

 

Группа CMA CGM, мировой игрок в сфере морских, наземных, воздушных и логистических решений, а также медиа, присоединяется к DECATHLON в качестве титульного партнера на начальный пятилетний срок с возможностью продления. Группа CMA CGM на протяжении многих лет поддерживает спорт как инструмент влияния — как на местном уровне, так и по всему миру, на всех территориях своего присутствия.

 

Являясь главным партнером футбольного клуба «Олимпик Марсель», CMA CGM также поддерживает Международную велогонку по Гваделупе (Tour cycliste international de Guadeloupe) с 2023 года. В 2024 году Группа также выступила Официальным партнером по логистическим решениям Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024, что подчеркивает ее глубокую приверженность ценностям спорта.

 

Будучи третьей по величине судоходной компанией в мире, CMA CGM обслуживает более 420 портов на 5 континентах с флотом из более 650 судов. В 2024 году Группа перевезла более 23 миллионов TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц) контейнеров. Ее дочерняя компания CEVA Logistics, входящая в пятерку крупнейших в мире, управляет 1000 складами и обработала 15 миллионов грузоперевозок в 2024 году. Подразделение авиаперевозок Группы управляет флотом грузовых самолетов под брендами CMA CGM AIR CARGO и Air Belgium. CMA Media, третий по величине частный медиахолдинг Франции, владеет RMC-BFM, а также несколькими национальными и региональными СМИ (La Tribune Dimanche, La Tribune, La Provence, Corse Matin и др.).

В тему:

