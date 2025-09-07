VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дубль Олава Кооя на Туре Британии-2025

Олав Коой одержал 45-ю победу в карьере

 

 

23-летний нидерландский велогонщик команды Visma Lease a Bike Олав Коой (Olav Kooij) выиграл два подряд этапа велогонки Тур Британия-2025. На 1-м этапе Коой обошёл норвежского гонщика команды Decathlon AG2R La Mondial Турда Гюдместада (Tord Gudmestad) на самой финишной черте. Но на 2-м этапе Коой в майке лидера гонки, опередил соперников уже со значительным преимуществом.

 

Дубль Олава Кооя на Туре Британии-2025

 

Хотя Олав Коой очень молод, к 23 годам у него в послужном списке уже 45 побед. Такие яркие гонщики заставляют о себе говорить, привлекают новых зрителей и болельщиков, и велоспорт   с каждым годом набирает все большую популярность. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что на сайтах крупнейших бк, представленных на сайте vseprosport.by, можно найти котировки на главные гонки сезона.

 

Олав Коой так рассказал о своих победах: «На 1-м этапе в финале был сильный ветер, и дорога резко пошла в подъём. Мы знали, что перед последним поворотом надо занять выгодную позицию, а потом главным было проявить терпение.

 

Мои товарищи по команде прекрасно отработали, на последних сотнях метров я сумел сесть на правильное колесо. При сильном встречном ветре было нелегко начинать спринт, но, к счастью, мне хватило сил одержать победу.

 

По сравнению со вчерашним днём сегодня нам пришлось больше работать и задействовать больше ребят, чтобы вернуть отрыв. К финишу со мной осталось меньше товарищей по команде, но я занял удачную позицию  вместе с Мэтью (Бреннаном).

 

В самом конце я  его потерял, выбрал свою траекторию и сел на нужное колесо. Увидел, что впереди достаточно пространства, решил пойти ва-банк. Сразу почувствовал, что я был быстрее всех».

Олав Коой имеет все шансы сделать хет-трик, так как и 3-й этап Тура Британии-2025 подходит для спринтерской развязки.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

  • (0)
  • Просмотров
  • (58)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

2 - 7 сентября 2025

Tour of Britain

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (21)
    ittrainbow-Фото
    Сбросил громко сказано

    В первом случае Винегор закрыл просвет секунд за 25, во втором с минуту потребовалось, причем из седла не вставал, ехал с ровными плечами и дышал, такое ощущение, носом, тогда как Пидкок отъезжал стоя и выжимая все что было
  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (21)
    ittrainbow-Фото
    С этого года речь в русскоговорящим сегменте идёт уже о двух разных вещателях

    Где-то СК, где-то Отар
  • DIM
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    DIM-Фото
    Отряд не заметит потери бойца)
  • VeloVelo
    "Дружба народов Северного Кав ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Даже команда из ОАЕ участвует.

    Мамыр Сташ - 68-й...

  • motte
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (3)
    motte-Фото



    Из инета:

    Технический директор La Vuelta Кико Гарсия: 

     «Мы должны найти решение этой ситуации, и для меня сейчас существует только один вариант: израильская команда должна понять, что ее нахождение здесь не делает гонку безопасной для остальных участников. Но мы не имеем права принять за нее это решение. Команда должна принять решение»

    ---

    Он сказал языком дипломата, но если перевести язык дипломата на народный, то:

    Это ультиматум!!!!

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (21)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    Вроде СК комментировал
    Отар на окко , Курдюк на евроспорте идёт на с его рекламой 



    Цитата: Крайний
    Боятся что протестующие против действий Израиля в Палестине попадут в кадр на пол-мира. Видимо протестующие хорошо организованы, и их достаточно много чтобы бояться этого. Это же вне общеевропейского "дискурса молчания" на эту тему.
    Реально считаете что всему миру не по на этих протестующих ? Во Франции этот бедлам разогнали бы за шесть сек .

  • jerzyk
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (21)
    jerzyk-Фото
    Если нет возможности обеспечить безопасность гонщиков, то нечего браться за организацию Гран Туров. В команде ИПТ нет ни одного израильского гонщика. Выход простой - финиш без болельщиков!
  • RVL
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (21)
    RVL-Фото
    Вроде СК комментировал
  • Cahko
    "Дружба народов Северного Кав ... (3)
    Cahko-Фото

    о профили есть, это хорошо.

  • Cahko
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (48)
    Cahko-Фото
    ну кстати да, как-то забыл про него. реально там 4 км суммарного подъема? я думал меньше, хотя конечно дорога там очень непроста.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

4 сентября

Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

Marc Brustenga Masague (Equipo Kern Pharma)

Jambaljamts Sainbayar (Burgos - Burpellet - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (24)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)