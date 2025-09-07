Дубль Олава Кооя на Туре Британии-2025

Олав Коой одержал 45-ю победу в карьере

23-летний нидерландский велогонщик команды Visma Lease a Bike Олав Коой (Olav Kooij) выиграл два подряд этапа велогонки Тур Британия-2025. На 1-м этапе Коой обошёл норвежского гонщика команды Decathlon AG2R La Mondial Турда Гюдместада (Tord Gudmestad) на самой финишной черте. Но на 2-м этапе Коой в майке лидера гонки, опередил соперников уже со значительным преимуществом.

Хотя Олав Коой очень молод, к 23 годам у него в послужном списке уже 45 побед. Такие яркие гонщики заставляют о себе говорить, привлекают новых зрителей и болельщиков, и велоспорт с каждым годом набирает все большую популярность. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что на сайтах крупнейших бк, представленных на сайте vseprosport.by, можно найти котировки на главные гонки сезона.

Олав Коой так рассказал о своих победах: «На 1-м этапе в финале был сильный ветер, и дорога резко пошла в подъём. Мы знали, что перед последним поворотом надо занять выгодную позицию, а потом главным было проявить терпение.

Мои товарищи по команде прекрасно отработали, на последних сотнях метров я сумел сесть на правильное колесо. При сильном встречном ветре было нелегко начинать спринт, но, к счастью, мне хватило сил одержать победу.

По сравнению со вчерашним днём сегодня нам пришлось больше работать и задействовать больше ребят, чтобы вернуть отрыв. К финишу со мной осталось меньше товарищей по команде, но я занял удачную позицию вместе с Мэтью (Бреннаном).

В самом конце я его потерял, выбрал свою траекторию и сел на нужное колесо. Увидел, что впереди достаточно пространства, решил пойти ва-банк. Сразу почувствовал, что я был быстрее всех».

Олав Коой имеет все шансы сделать хет-трик, так как и 3-й этап Тура Британии-2025 подходит для спринтерской развязки.