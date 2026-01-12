VeloNEWS
Magene – новый партнёр команды XDS Astana Team

Китайский бренд Magene становится новым партнёром команды Мирового тура XDS Astana Team с 1 января 2026 года. В новом сезоне Magene предоставит команде GPS смарт-велокомпьютеры, датчики измерения пульса, смарт радар-велофонари и смарт-велостанки.

 

Magene – новый партнёр команды XDS Astana Team

 

Основанная в 2015 году, компания Magene специализируется на интеллектуальных решениях для велоспорта и предлагает широкий ассортимент продукции, включая умные GPS-велокомпьютеры, смарт-тренажёры, высокоточные измерители мощности, умные датчики и велофонари. Интегрированная экосистема бренда поддерживает тренировочный процесс как в помещении, так и на открытом воздухе.

 

За последнее десятилетие Magene продемонстрировала стремительный рост, и сегодня её продукция представлена более чем в 100 странах и регионах по всему миру. В настоящее время Magene зарекомендовала себя как признанный на международном уровне профессиональный бренд в индустрии умного велоспорта.

 

«Мы очень рады приветствовать Magene в качестве нового партнёра команды XDS Astana Team. Это молодой, но быстрорастущий бренд, готовый выйти на уровень Мирового тура и продемонстрировать свой высокий потенциал. Я убеждён, что открытие новых горизонтов через партнёрство с командой Мирового тура сделает это сотрудничество не только продуктивным, но и по-настоящему успешным. Благодарю Magene за доверие к нашему проекту и надеюсь, что вместе нас ждёт отличный сезон 2026 года», – сказал генеральный менеджер XDS Astana Team Александр Винокуров.

 

«XDS Astana Team – это команда мирового уровня, отличающаяся решимостью и сильным соревновательным духом. Для нас большая честь стать официальным партнёром команды, предоставляя широкий спектр продукции и техническую поддержку. Это партнёрство является весомым признанием технологических возможностей и качества продукции Magene. В предстоящем сезоне мы будем тесно сотрудничать с командой, используя условия профессиональных гонок высочайшего уровня для постоянного совершенствования и развития наших продуктов, помогая гонщикам добиваться ещё более высоких результатов. Благодаря этому сотрудничеству Magene стремится укрепить своё присутствие на высшем уровне мирового велоспорта, способствовать развитию профессиональных тренировок на основе измерения мощности и предлагать велосипедистам по всему миру более умные, точные и эффективные решения», – отметил Сэм Ли, вице-президент по глобальному маркетингу бренда Magene.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

