VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

TRiPEAK — новый партнер XDS Astana Team

TRiPEAK — новый партнер XDS Astana Team

 

 

TRiPEAK, тайваньский бренд, специализирующийся на керамических подшипниках, присоединился к известной казахстанской команде Мирового Тура XDS Astana Team в качестве нового технического партнера.

 

XDS Astana Team и TRiPEAK заключили новое спонсорское соглашение, которое вступило в силу с 1 января 2026 года.

 

 

TRiPEAK — новый партнер XDS Astana Team

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

 

Тайваньский производитель керамических подшипников и велосипедных аксессуаров является одной из ведущих и наиболее быстрорастущих компаний в своем секторе. Теперь TRiPEAK объединяет усилия с XDS Astana Team, чтобы поставлять продукцию высочайшего качества и продолжить общее движение вверх для обеих сторон.

 

«После успешного сезона 2025 года мы стремились продолжить путь обновления команды, где каждая, даже самая небольшая деталь, имеет значение и может повлиять на итоговый результат. В лице TRiPEAK мы нашли партнера, который разделяет наше стремление к постоянному развитию и предлагает продукцию высочайшего качества, крайне важную для современного велоспорта, где даже малейшее улучшение может привести к большому успеху. Я рад приветствовать TRiPEAK в составе наших партнеров в новом сезоне», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

 

«TRiPEAK гордится возможностью объединить усилия с культовой командой Мирового Тура XDS Astana Team в рамках партнерства, ориентированного на постоянное повышение спортивных результатов. Это сотрудничество отражает наше неизменное стремление к совершенству в мире, где каждая деталь имеет значение, вместе с признанным брендом, с которым мы разделяем общее видение и амбиции на будущее. В TRiPEAK мы верим в силу партнерств как драйвера прогресса. Вместе с XDS Astana Team мы с воодушевлением смотрим в будущее и готовы строить более сильное завтра для велоспорта», – сказал Пони Ма, CEO и основатель TRiPEAK.

 

О компании TRiPEAK

 

Компания TRiPEAK была основана в 2012 году Пони Ма в стране с богатыми традициями велоспорта и развитой велосипедной инженерией. Бренд предлагает продукцию исключительного качества – керамические подшипники, каретки, ролики переключателей и другие велосипедные аксессуары, направленные на повышение эффективности и производительности.

 

Ориентируясь на лучший пользовательский опыт, TRiPEAK делает инновации ключевым элементом своей философии, разрабатывая передовые технические решения максимально эффективным способом. Приверженность высочайшему качеству сочетается с продуманным дизайном, эстетикой и постоянным стремлением создавать более быстрые, безопасные и технологичные продукты.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: XDS Astana Team

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Просто Я

    sashaney

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 19.09.2014

    Сначала прочитал трипак. Чур меня...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • sashaney
    TRiPEAK — новый партнер XDS As ... (1)
    sashaney-Фото
    Сначала прочитал трипак. Чур меня...
  • error
    Спортивный директор Visma Leas ... (10)
    error-Фото

    Меняется пелотон. Меняется поколение. Саймон это понял. Наверное это нормально. Саймону в силу возраста. что бы быть в тренде, надо вложить в трениннги в 3 раза больше чем Погги...

    Можно просто посчитать деньги и выбрать...

    Успехов, Саймон, в новых начинаниях!

  • Pi-man
    Чемпионат Австралии-2026, ITT (2)
    Pi-man-Фото

    Что-то Плапп плохо проехал

  • motte
    Спортивный директор Visma Leas ... (10)
    motte-Фото

    Маттео Йоргенсон:

     

     «Мне потребовалось много времени, чтобы действительно согласиться на продление контракта с Visma до 2029 года. Предложение поступило ещё в начале года, и мне понадобились месяцы, чтобы почувствовать, что это правильное решение».

     «Мне было важно понять, что эта работа для меня устойчива — что я смогу выступать на таком уровне ещё как минимум четыре года, прежде чем подписывать документ, который обязывает меня к этому».

     «Быть профессиональным велогонщиком — это огромные жертвы. В этом году я особенно остро осознавал, от сколького мне приходится отказываться в других сферах жизни, и мне было важно внутренне принять это. Момент подписания контракта был очень значимым для меня. Я почувствовал большое счастье от того, что прошёл через этот внутренний процесс, всё обдумал, разобрался в своей жизни — и теперь у меня есть долгосрочное обязательство».

     «Если бы вы спросили меня 12 месяцев назад, я бы сказал, что очень хочу выиграть Гранд-тур, но прошлый сезон стал для меня своего рода проверкой реальностью и заставил задуматься, насколько это вообще реально».

     «Если я всё-таки хочу в будущем выиграть Гранд-тур, то мне нужно сделать серьёзные шаги в этом направлении. Сейчас я хочу сосредоточиться на чём-то одном. У меня есть эти четыре года, в течение которых я могу очень глубоко пойти по выбранному пути. Вместе с командой мне нужно решить, каким именно он будет».

     «Гранд-туры для меня — самые большие гонки в велоспорте. В будущем я хотел бы проехать Гранд-тур в роли лидера. Я не знаю, будет ли это уже в этом году или позже, но мне хотелось бы попробовать выступить лидером. Возможно, это никогда не сработает, но попробовать было бы здорово. Это, безусловно, мечта».

     

     

     

     



  • kabachok
    Саймон Йейтс объявил о заверше ... (15)
    kabachok-Фото
    он проснулся, но решил не он
  • kabachok
    Спортивный директор Visma Leas ... (10)
    kabachok-Фото

  • kabachok
    Спортивный директор Visma Leas ... (10)
    kabachok-Фото

    решил не дразнить гусей? ну штош, мудрый ход.

  • Джамайка
    Эли Изербит объявил о завершен ... (3)
    Джамайка-Фото

    яркий гонщик, запомнился и гонками, и характером. Здровье важнее. все эти операции на венах на ногах, реабилитации - по фото было видно, что с вело пора заканчивать. Кровобращение в ногах - у меня не один пример из жизни ...... 

    Удачи на гражданке, новая жизнь.

  • Ernat78
    XDS Astana Team и Altitude Bal ... (1)
    Ernat78-Фото

    drinks

  • Ernat78
    EKOÏ – новый партнер XDS ... (2)
    Ernat78-Фото

    drinks

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

9 января

Maximilian Schachmann (Soudal - Quick Step)

Kevin Geniets (Groupama - FDJ United)

Samuele Zoccarato (MBH Bank - CSB - Telecom Fort)

Jason Tesson (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2026 (29)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)