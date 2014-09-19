TRiPEAK — новый партнер XDS Astana Team

TRiPEAK, тайваньский бренд, специализирующийся на керамических подшипниках, присоединился к известной казахстанской команде Мирового Тура XDS Astana Team в качестве нового технического партнера.

XDS Astana Team и TRiPEAK заключили новое спонсорское соглашение, которое вступило в силу с 1 января 2026 года.

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

Тайваньский производитель керамических подшипников и велосипедных аксессуаров является одной из ведущих и наиболее быстрорастущих компаний в своем секторе. Теперь TRiPEAK объединяет усилия с XDS Astana Team, чтобы поставлять продукцию высочайшего качества и продолжить общее движение вверх для обеих сторон.

«После успешного сезона 2025 года мы стремились продолжить путь обновления команды, где каждая, даже самая небольшая деталь, имеет значение и может повлиять на итоговый результат. В лице TRiPEAK мы нашли партнера, который разделяет наше стремление к постоянному развитию и предлагает продукцию высочайшего качества, крайне важную для современного велоспорта, где даже малейшее улучшение может привести к большому успеху. Я рад приветствовать TRiPEAK в составе наших партнеров в новом сезоне», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

«TRiPEAK гордится возможностью объединить усилия с культовой командой Мирового Тура XDS Astana Team в рамках партнерства, ориентированного на постоянное повышение спортивных результатов. Это сотрудничество отражает наше неизменное стремление к совершенству в мире, где каждая деталь имеет значение, вместе с признанным брендом, с которым мы разделяем общее видение и амбиции на будущее. В TRiPEAK мы верим в силу партнерств как драйвера прогресса. Вместе с XDS Astana Team мы с воодушевлением смотрим в будущее и готовы строить более сильное завтра для велоспорта», – сказал Пони Ма, CEO и основатель TRiPEAK.

О компании TRiPEAK

Компания TRiPEAK была основана в 2012 году Пони Ма в стране с богатыми традициями велоспорта и развитой велосипедной инженерией. Бренд предлагает продукцию исключительного качества – керамические подшипники, каретки, ролики переключателей и другие велосипедные аксессуары, направленные на повышение эффективности и производительности.

Ориентируясь на лучший пользовательский опыт, TRiPEAK делает инновации ключевым элементом своей философии, разрабатывая передовые технические решения максимально эффективным способом. Приверженность высочайшему качеству сочетается с продуманным дизайном, эстетикой и постоянным стремлением создавать более быстрые, безопасные и технологичные продукты.

Пресс-служба XDS Astana Team