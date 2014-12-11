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XDS объявляет о крупной инвестиции в Astana Team, открывая путь для глобальной экспансии

XDS объявляет о крупной инвестиции в Astana Team, открывая путь для глобальной экспансии

 

 

XDS, ведущий бренд велосипедов на китайском рынке, с гордостью сообщает о значительной инвестиции в престижную команду UCI WorldTeam Astana. Этот исторический шаг укрепляет амбиции XDS по расширению своего присутствия в мировом велосообществе. В рамках этого соглашения команда будет переименована в XDS Astana Team, что ознаменует новую эру как для команды, так и для бренда.

 

XDS объявляет о крупной инвестиции в Astana Team, открывая путь для глобальной экспансии

XDS объявляет о крупной инвестиции в Astana Team, открывая путь для глобальной экспансии

 

Photo (c) XDS Astana Team

 

 

 

 

Инвестиции XDS в команду Astana

 

В рамках знаковой инвестиции XDS становится ключевым стратегическим партнером команды Astana – одного из самых известных проектов в профессиональном велоспорте. Основанная в 2006 году, команда Astana добилась выдающихся успехов, включая победы на Гранд-турах, на «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и «Вуэльте Испании», Многие знаменитые гонщики, такие как Альберто Контадор, Винченцо Нибали и Марк Кавендиш были звездами этой команды, которая имеет богатое наследие в мировом велоспорте.

 

Теперь, под управлением XDS, команда Astana получит доступ к передовым инженерным возможностям бренда, инновационным велосипедным технологиям и финансовой поддержке. Эта инвестиция является значительным шагом для XDS; компания позиционирует себя как ключевого игрока на международной велосипедной арене, способного помочь команде достичь еще больших высот в будущем.

 

 

 

Переименование в XDS Astana Team

 

В сезоне 2025 года команда Astana будет официально переименована в XDS Astana Team. Это стратегическое изменение имени знаменует новую главу в истории команды, где XDS становится генеральным партнером, поддерживая операционную деятельность и амбиции команды. Новая команда XDS Astana Team продолжит выступать на высочайшем уровне профессионального велоспорта, представляя китайские инновации и производство на мировой велосипедной арене.

 

Компания XDS, лидер в производстве высокопроизводительных велосипедов, уже добилась значительных успехов в Китае и будет использовать свое сильное присутствие в Азии, Европе и растущую глобальную известность для увеличения видимости команды XDS Astana Team.

 

Премиальный бренд X-LAB – официальные велосипеды команды

 

В рамках нового партнерства команда XDS Astana будет выступать на велосипедах премиального бренда XDS – X-LAB. X-LAB известен своим точным инженерным подходом и передовыми технологиями, предлагая продукты, которые сочетают в себе производительность и инновации. От легких карбоновых рам до высокочувствительных компонентов – продукция X-LAB разработана для соревнований на высшем уровне, позволяя спортсменам реализовать свой максимальный потенциал.

 

Стремление XDS к совершенству в дизайне и инженерии велосипедов, несомненно, улучшит результативность команды XDS Astana Team, обеспечивая спортсменов всеми возможными преимуществами для достижения побед на крупнейших мировых соревнованиях.

 

Стратегия глобальной экспансии

 

Инвестиция в команду Astana является не только значительным шагом для XDS в мире профессионального велоспорта, но и важной частью более широкой стратегии компании по выходу на международные рынки. XDS давно является лидером китайского велосипедного рынка и теперь, с командой XDS Astana Team, готова сделать следующий большой шаг.

 

Эта инвестиция также поможет бренду укрепить свои позиции в Европе и других ключевых регионах, усиливая свое присутствие в конкурентоспособном мире велоспорта и создавая новые возможности для роста. Партнерство с командой XDS Astana Team является мощным заявлением о стремлении XDS стать мировым лидером в велосипедной индустрии.

 

О XDS и X-LAB

 

XDS – ведущий китайский бренд, специализирующийся на дизайне, производстве и разработке высокопроизводительных велосипедов. Основанная в 1995 году, компания стала одним из самых узнаваемых производителей велосипедов в Китае, известным своими инновационными разработками и приверженностью качеству.

 

XDS успешно зарекомендовала себя как в сегменте шоссейных, так и горных велосипедов, предлагая широкий ассортимент продукции для профессиональных спортсменов, энтузиастов и повседневных райдеров.

 

X-LAB, премиальный бренд XDS, представляет стремление компании к высшей производительности, предлагая передовые технологии и дизайн для элитных спортсменов и профессионалов велоспорта. Благодаря инвестициям в команду Astana, XDS делает следующий шаг в своем развитии как глобального игрока на велосипедном рынке.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: XDS Astana Team

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  1. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 13:44 | Регистрация: 11.12.2014

    Китай рулит

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Комментарии

  • ararat
    XDS объявляет о крупной инвест ... (1)
    ararat-Фото
    Китай рулит
  • Джамайка
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (7)
    Джамайка-Фото

    у них всегда был небольшой относитеьно бюджет. Всегда урезал, постоянно мы читали про недовольных гонцов. Тем не менее репутация Волчьей стаи, которая никогда не бросает погоню была так высока, что туда шли - за победами. То Кэв ушел явно потому что несмотря на победы, оказался ненужен. Алафилип... ну правда, его победы уже позади. То ярчайших юных звезд, таких ка ВандерПул, Ван Арт, не стал даже звать- явно потому что уровень зарплат не смог бы удовлетворить их аппетиты. 

  • Anna P.
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    Anna P.-Фото

    Эмодзи не прошло, а жаль!!!!! Браво, супер!

  • RVL
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    RVL-Фото

    Лэнс наверное поперхнулся с мыслями- а так можно было? ))

  • vadi
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    vadi-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Никогда за всю оставшуюся жизнь так не уставал, и уже не устану.

    Это потому, что вы дышали не угарным газом, а углекислым, окислами азота, бензпиреном, альдегидами, галоидными соединениями свинца и сажей.  Так что будущие погочар, венегор и эвенпул в вас просто задохнулись еще в детстве.

  • Yuriy 17
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    В своём бесштанновом детстве меня на все летние каникулы отправляли из большого города в деревню в самой экологически чистой области России к бабуськам.

    И каждые две недели мне физиологически требовалось побывать в соседнем городе - чтобы подышать свежими выхлопными газами, которые тогда и не думали соответствовать никаким нормам Евро.

     

    И теперь, после этой заметки мне понятна стала моя таковая потребность - всё дело было в чудодейственном угарном газе CO!

     

    Цитата: Николай Н.

     

    у жителей в городах, где от машин много газа, лёгкие больше в объёме, чем у жителей в деревне с чистым воздухом. И это сильно влияло на ихнее физическое развитие.

    В этом же своём бесштанновом детстве поехал я и деревенские малыши на велосипедах на далёкий пруд (где каждые 15 секунд клевали караси) рано утром.

    Вначале я гордо думал, что как тренированный чел - покажу этим лапотным деревенщине да сельщине свой класс езды на велосипеде.

    Да куда там!

    Вернулся я в истинном значении этого слова полуживой. Упал на кровать и отключился до самого вечера.

    Никогда за всю оставшуюся жизнь так не уставал, и уже не устану. 

  • Shalam s Urala
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    История повторяется однако

    а начинали то со стрихнина с коньяком! прогресс однако!

    Цитата: Lucky
    Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:   «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.   Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.   Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».

    Ну Йерун же чётко заявил - они хотели только проверить круто ли они потренили! людям же ведь надо верить!!! )

    Цитата: Lucky
    москвич 412, иживский "каблук"

    у нас такой же был. а до него - моцык урал с коляской - за таким уже особо не поскоростишь

  • vadi
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    vadi-Фото
    Предлагаю в комментарии к шоссейному велоспорту официально ввести термин "ездить как угорелый"
  • vadi
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    vadi-Фото

    То-то на последних грандтурах Солер, Йейтс, Сиваков и иже с ними, ездили в одиночные отрывы километров за сто как укуренные, да так, что пелотон еле мог догнать.

    А оно вон оно че, было, оказывается.  Наверное, Погги их изо всех сил упрашивал: "Ребята не дышите угаркой, вы же меня, чистого ненадышанного позорите!"

  • Lucky
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (14)
    Lucky-Фото

    Цитата: RVL
    Это называлось скоростится))
    Про повышение уровня в статье не уловил

    Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту 

    https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
    o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html

    Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)



    Цитата: Lucky
    Цитата: RVL
    Это называлось скоростится))
    Про повышение уровня в статье не уловил

    Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту 
    https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
    o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
    Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

    Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:

     

    «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.

     

    Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.

     

    Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».



    Цитата: Lucky
    Цитата: RVL
    Это называлось скоростится))
    Про повышение уровня в статье не уловил

    Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту 
    https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
    o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
    Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)


    Цитата: Lucky
    Цитата: RVL
    Это называлось скоростится))
    Про повышение уровня в статье не уловил

    Не конкретно про эту статью я имел ввиду, например про эту 
    https://velolive.com/velo_news/27389-uci-prizval-wada-opredelitsya-s-poziciey-p
    o-ispolzovaniyu-velogonschikami-ingalyaciy-s-monooksidom-ugleroda.html
    Про скорость на тренировке перед разделкой за машиной я в курсе)

    Карстен Лундби (Carsten Lundby), генеральный директор компании-производителя дыхательных аппаратов “Detalo Health”, которые используют несколько команд Мирового тура, ответил на запрос Cyclingnews:
     
    «Я полностью согласен с тем, что мы не должны советовать использовать ингаляции угарного газа с целью повышения уровня гемоглобина. Это должно быть чётко выражено. И мы уже неоднократно об этом заявляли.
     
    Использование угарного газа в качестве медицинского диагностического средства - это, конечно, совершенно другое дело, когда цель не в повышении производительности, а в качестве диагностического инструмента. И это, конечно, не должно запрещаться, да и не может быть запрещено. Так что эти методы надо чётко разграничивать.
     
    Я категорически против вдыхания угарного газа с целью повышения спортивных результатов. Считаю, что это противоречит духу спорта. Я не хочу, чтобы мои дети вдыхали токсичный газ, чтобы стать чемпионами мира».

    Эти люди такие как Карстен Лундби точно понимают о чем речь и когда говорят про своих детей думают ли они о других детях?

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