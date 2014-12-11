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- Дата:
- Сегодня, 13:03
XDS объявляет о крупной инвестиции в Astana Team, открывая путь для глобальной экспансии
XDS, ведущий бренд велосипедов на китайском рынке, с гордостью сообщает о значительной инвестиции в престижную команду UCI WorldTeam Astana. Этот исторический шаг укрепляет амбиции XDS по расширению своего присутствия в мировом велосообществе. В рамках этого соглашения команда будет переименована в XDS Astana Team, что ознаменует новую эру как для команды, так и для бренда.
Photo (c) XDS Astana Team
Инвестиции XDS в команду Astana
В рамках знаковой инвестиции XDS становится ключевым стратегическим партнером команды Astana – одного из самых известных проектов в профессиональном велоспорте. Основанная в 2006 году, команда Astana добилась выдающихся успехов, включая победы на Гранд-турах, на «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и «Вуэльте Испании», Многие знаменитые гонщики, такие как Альберто Контадор, Винченцо Нибали и Марк Кавендиш были звездами этой команды, которая имеет богатое наследие в мировом велоспорте.
Теперь, под управлением XDS, команда Astana получит доступ к передовым инженерным возможностям бренда, инновационным велосипедным технологиям и финансовой поддержке. Эта инвестиция является значительным шагом для XDS; компания позиционирует себя как ключевого игрока на международной велосипедной арене, способного помочь команде достичь еще больших высот в будущем.
Переименование в XDS Astana Team
В сезоне 2025 года команда Astana будет официально переименована в XDS Astana Team. Это стратегическое изменение имени знаменует новую главу в истории команды, где XDS становится генеральным партнером, поддерживая операционную деятельность и амбиции команды. Новая команда XDS Astana Team продолжит выступать на высочайшем уровне профессионального велоспорта, представляя китайские инновации и производство на мировой велосипедной арене.
Компания XDS, лидер в производстве высокопроизводительных велосипедов, уже добилась значительных успехов в Китае и будет использовать свое сильное присутствие в Азии, Европе и растущую глобальную известность для увеличения видимости команды XDS Astana Team.
Премиальный бренд X-LAB – официальные велосипеды команды
В рамках нового партнерства команда XDS Astana будет выступать на велосипедах премиального бренда XDS – X-LAB. X-LAB известен своим точным инженерным подходом и передовыми технологиями, предлагая продукты, которые сочетают в себе производительность и инновации. От легких карбоновых рам до высокочувствительных компонентов – продукция X-LAB разработана для соревнований на высшем уровне, позволяя спортсменам реализовать свой максимальный потенциал.
Стремление XDS к совершенству в дизайне и инженерии велосипедов, несомненно, улучшит результативность команды XDS Astana Team, обеспечивая спортсменов всеми возможными преимуществами для достижения побед на крупнейших мировых соревнованиях.
Стратегия глобальной экспансии
Инвестиция в команду Astana является не только значительным шагом для XDS в мире профессионального велоспорта, но и важной частью более широкой стратегии компании по выходу на международные рынки. XDS давно является лидером китайского велосипедного рынка и теперь, с командой XDS Astana Team, готова сделать следующий большой шаг.
Эта инвестиция также поможет бренду укрепить свои позиции в Европе и других ключевых регионах, усиливая свое присутствие в конкурентоспособном мире велоспорта и создавая новые возможности для роста. Партнерство с командой XDS Astana Team является мощным заявлением о стремлении XDS стать мировым лидером в велосипедной индустрии.
О XDS и X-LAB
XDS – ведущий китайский бренд, специализирующийся на дизайне, производстве и разработке высокопроизводительных велосипедов. Основанная в 1995 году, компания стала одним из самых узнаваемых производителей велосипедов в Китае, известным своими инновационными разработками и приверженностью качеству.
XDS успешно зарекомендовала себя как в сегменте шоссейных, так и горных велосипедов, предлагая широкий ассортимент продукции для профессиональных спортсменов, энтузиастов и повседневных райдеров.
X-LAB, премиальный бренд XDS, представляет стремление компании к высшей производительности, предлагая передовые технологии и дизайн для элитных спортсменов и профессионалов велоспорта. Благодаря инвестициям в команду Astana, XDS делает следующий шаг в своем развитии как глобального игрока на велосипедном рынке.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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