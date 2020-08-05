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Велогонщики команды AG2R Citoen с 2021 года будут выступать на велосипедах BMC

Компания BMC – партнёр команды AG2R Citroen с 2021 года

 

 

 

  Швейцарский производитель велосипедов, компания BMC, с 2021 года становится партнёров французской велокоманды Мирового тура AG2R. В следующем году у команды появится и новый титульный спонсор – компания CITROËN. Компания BMC, которая является завоевавшим международное признание производителем велосипедов высокого качества, заключила контракт с командой до конца 2023 года.

 

  Велогонщики будут использовать две модели шоссейных велосипедов - Teammachine SLR01 и  Timemachine Road, а также модель Timemachine для индивидуальных гонок на время.

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Мы рады приветствовать BMC как нашего партнёра. Это известный всему миру швейцарский бренд, обладающий огромным опытом производства велосипедов для профессионального пелотона, предлагающий велосипеды наивысшего уровня.

 

   Компания BMC располагается по соседству с нашей штаб-квартирой, мы разделяем одни ценности, и убеждены, что BMC станет великолепным партнёром, который поможет в достижении наших спортивных целей.

 

  Желание сотрудничать с нашей командой в течение трёх лет – знак большого доверия. Мы с нетерпением ждём начала работы с BMC, с которой откроем новую главу истории команды AG2R Citroen».

 

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Теги к статье: AG2R Citoen BMC

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  1. Имя: Алексей

    Evergreen

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 5.08.2020

    ГВА пересядет на свой старый велик :-)

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Комментарии

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (15)
    Sezar-Фото

    10 км всего, а разрывы гигантские. Лефевр поди локти кусает: с такой длиной разделок и соперниками Ремко обязан был выигрывать гонку прям с пляжа.

  • velodoctor
    Саймон Йейтс, Герант Томас, Ра ... (1)
    velodoctor-Фото

    Йетс на отсечке 4,4 почти не уступил Томасу, ну и в горах был сильнейшим. Оба британца наверное главное фавориты на Джиро. 

    Власов вроде хорошо проехал, а вроде и средне, ну дальше хоть будет с чем сравнивать. На Джиро будет 3 равнинные разделки, 60км примерно.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (15)
    M-07-Фото

    Власов в пятёрке по итогам многодневки, хорошо себя проявил.

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Gottliche_Recht-Фото

    Этап для Де Гендта. Хотелось бы увидеть его участие в отрыве.

  • salomon
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    salomon-Фото
    Джамбо не станет рвать жилы, гоняясь за отрывом.
  • BlAr
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    BlAr-Фото
    Джамбо Висма выгодна победа отрыва, это минимизирует риски премиальных секунд. Пойдет ли гонка в соответствии с такой логикой? Вполне возможно - кому тянуть-то???
  • Shalam s Urala
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (15)
    Shalam s Urala-Фото

    ну на стенках то просто никакие поезда не рулят

  • BaTman
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (16)
    BaTman-Фото
    Так он проиграл, а не выйграл эти 15 секунд. Так то у него капитанский номер Астаны. Он не пацан любитель что бы быть доволен что до финиша добрался.

    Я уже понял что у меня завышенные ожидания от них, походу тут надо радоваться доехал до финиша и не упал, уже удача. А если не влетел на 3 минуты, то можно и выпить на радости.

    p.s. пошёл за здоровье Фруми махну стакан, он до финиша на Адриатико добрался и без падений, да и на разделке в первой сотне.
  • AAA
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (16)
    AAA-Фото
    Так с дивана не поймешь.

    А Лопес доволен днем, Так как целая рота в гарнире, а у него все еще есть шанс.
    Он проиграл 15 метров дистанции, на Гранд Туре это не беда.
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (15)
    Earl57-Фото
    В Италии, как и в Норвегии, такие палатки спортсменам запрещены.

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