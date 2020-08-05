Велогонщики команды AG2R Citoen с 2021 года будут выступать на велосипедах BMC

Компания BMC – партнёр команды AG2R Citroen с 2021 года

Швейцарский производитель велосипедов, компания BMC, с 2021 года становится партнёров французской велокоманды Мирового тура AG2R. В следующем году у команды появится и новый титульный спонсор – компания CITROËN. Компания BMC, которая является завоевавшим международное признание производителем велосипедов высокого качества, заключила контракт с командой до конца 2023 года.

Велогонщики будут использовать две модели шоссейных велосипедов - Teammachine SLR01 и Timemachine Road, а также модель Timemachine для индивидуальных гонок на время.

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Мы рады приветствовать BMC как нашего партнёра. Это известный всему миру швейцарский бренд, обладающий огромным опытом производства велосипедов для профессионального пелотона, предлагающий велосипеды наивысшего уровня.

Компания BMC располагается по соседству с нашей штаб-квартирой, мы разделяем одни ценности, и убеждены, что BMC станет великолепным партнёром, который поможет в достижении наших спортивных целей.

Желание сотрудничать с нашей командой в течение трёх лет – знак большого доверия. Мы с нетерпением ждём начала работы с BMC, с которой откроем новую главу истории команды AG2R Citroen».