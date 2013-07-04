Юбилейный сезон 2025: 20 лет проекту «Астана», 30 лет XDS

Сезон 2025 года станет знаковым для команды XDS Astana Team. Проект «Астана», родившийся в 2006 году, отпразднует свое 20-летие в то время, как новый главный спонсор, китайская компания XDS, основанная в 1995 году, отметит 30 лет.

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«Мы начинаем свой юбилейный 20-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта. Кто бы мог подумать, что в мире профессионального велоспорта, где все меняется так быстро, наш проект будет существовать, развиваться, побеждать на протяжении уже двух десятков лет. Это повод для гордости. У проекта «Астана» славная история, и мы, безусловно, оставили свой след в велоспорте», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

«Однако, 20 лет – это лишь промежуточный рубеж, а не финал. Я уверен в этом. Мы начинаем очень непростой для нас сезон, и мы знаем, что будет трудно. Но все в наших руках, и мы сделаем максимум для того, чтобы этот юбилейный для «Астаны» сезон оказался успешным со всех точек зрения. Мы вступаем в этот год рука об руку с нашим новым большим партнером, компанией XDS, мощным промышленным гигантом из Китая. У компании, как и у команды – юбилейный год, в 2025 XDS отпразднует 30 лет со дня основания, и это внушительная цифра. Символично, что мы объединили наши усилия в такой знаменательный год. Впереди много работы, усилий, нервов, но вместе мы сможем добиться успеха, чтобы в конце сезона достойно отпраздновать оба юбилея», – добавил Александр Винокуров.

«XDS — это семейный бизнес с большой историей, полностью сосредоточенный на производстве велосипедов. В наступающем году мы отметим 30-летний юбилей. Мы не просто сборочное предприятие — у нас есть собственные заводы по производству карбоновых, магниевых и алюминиевых сплавов. На пяти крупных производственных базах по всему миру работает более 14 000 человек. Наши исследования в области материалов обеспечивают конкурентное преимущество: вес карбоновой рамы всего 560 граммов, а алюминиевой — 1 100 граммов. Высокая производительность и собственное производство компонентов минимизируют издержки и сроки. И это тоже одна из причин, почему мы смогли завоевать китайский рынок в последние три года», – сказал Тан Янцун, исполнительный директор компании Shenzhen Xidesheng Bicycle Co., Ltd.

«X-LAB, основанный в 2022 году, специализируется на создании профессиональных гоночных велосипедов. В продукцию X-LAB внедрены технологии XDS, накопленные за почти 30 лет. Мы с нетерпением ждем начала нового сезона и надеемся, что лучшие велосипеды нашей компании помогут команде XDS Astana Team достичь вершин в мировом велоспорте, а партнерство с этим проектом поспособствует глобальному продвижению бренда XDS», – заключил Тан Янцун.

Пресс-служба XDS Astana Team