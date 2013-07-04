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Юбилейный сезон 2025: 20 лет проекту «Астана», 30 лет XDS

Юбилейный сезон 2025: 20 лет проекту «Астана», 30 лет XDS

 

 

Сезон 2025 года станет знаковым для команды XDS Astana Team. Проект «Астана», родившийся в 2006 году, отпразднует свое 20-летие в то время, как новый главный спонсор, китайская компания XDS, основанная в 1995 году, отметит 30 лет.

 

Юбилейный сезон 2025: 20 лет проекту «Астана», 30 лет XDS

 

Photo © XDS Astana Team

 

«Мы начинаем свой юбилейный 20-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта. Кто бы мог подумать, что в мире профессионального велоспорта, где все меняется так быстро, наш проект будет существовать, развиваться, побеждать на протяжении уже двух десятков лет. Это повод для гордости. У проекта «Астана» славная история, и мы, безусловно, оставили свой след в велоспорте»,  – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

 

«Однако, 20 лет – это лишь промежуточный рубеж, а не финал. Я уверен в этом. Мы начинаем очень непростой для нас сезон, и мы знаем, что будет трудно. Но все в наших руках, и мы сделаем максимум для того, чтобы этот юбилейный для «Астаны» сезон оказался успешным со всех точек зрения. Мы вступаем в этот год рука об руку с нашим новым большим партнером, компанией XDS, мощным промышленным гигантом из Китая. У компании, как и у команды – юбилейный год, в 2025 XDS отпразднует 30 лет со дня основания, и это внушительная цифра. Символично, что мы объединили наши усилия в такой знаменательный год. Впереди много работы, усилий, нервов, но вместе мы сможем добиться успеха, чтобы в конце сезона достойно отпраздновать оба юбилея»,  – добавил Александр Винокуров.

 

«XDS — это семейный бизнес с большой историей, полностью сосредоточенный на производстве велосипедов. В наступающем году мы отметим 30-летний юбилей. Мы не просто сборочное предприятие — у нас есть собственные заводы по производству карбоновых, магниевых и алюминиевых сплавов. На пяти крупных производственных базах по всему миру работает более 14 000 человек. Наши исследования в области материалов обеспечивают конкурентное преимущество: вес карбоновой рамы всего 560 граммов, а алюминиевой — 1 100 граммов. Высокая производительность и собственное производство компонентов минимизируют издержки и сроки. И это тоже одна из причин, почему мы смогли завоевать китайский рынок в последние три года»,  – сказал Тан Янцун, исполнительный директор компании Shenzhen Xidesheng Bicycle Co., Ltd.

 

«X-LAB, основанный в 2022 году, специализируется на создании профессиональных гоночных велосипедов. В продукцию X-LAB внедрены технологии XDS, накопленные за почти 30 лет. Мы с нетерпением ждем начала нового сезона и надеемся, что лучшие велосипеды нашей компании помогут команде XDS Astana Team достичь вершин в мировом велоспорте, а партнерство с этим проектом поспособствует глобальному продвижению бренда XDS»,  – заключил Тан Янцун.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

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Теги к статье: XDS Astana Team

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  1. Имя: Ернат

    Ernat78

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 5.09.2024

    посмотрим что получится 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:04 | Регистрация: 30.06.2017

    20й и последний сезон в мировом дивизионе. Поздно пить боржоми..))) А дальше Казахстан уже будет непричастен к этой команде. Все будет китайское, как и весь мир. Однозначно.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 01:34 | Регистрация: 1.10.2020

    На озоне пытаются продать чугунный шоссер XDS, с жуткими сварными швами, весом в 11,5 кг и аж о 7 передачах.

    Больше об этой конторе ничего не известно, кроме того, что продажи только в Китае и в США.

     

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:26 | Регистрация: 4.07.2013

    shain
    На "озонах" продают всё, на что есть спрос, даже утюги вековой давности.
    Старые велы XDS не исключение. Если продают, значит, кому-то это нужно.

    Насчет "Больше об этой конторе ничего не известно". Вы уверены? Или это вам ничего не известно?

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Комментарии

  • VeloVelo
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    VeloVelo-Фото

    shain
    На "озонах" продают всё, на что есть спрос, даже утюги вековой давности.
    Старые велы XDS не исключение. Если продают, значит, кому-то это нужно.

    Насчет "Больше об этой конторе ничего не известно". Вы уверены? Или это вам ничего не известно?

  • shain
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    shain-Фото

    На озоне пытаются продать чугунный шоссер XDS, с жуткими сварными швами, весом в 11,5 кг и аж о 7 передачах.

    Больше об этой конторе ничего не известно, кроме того, что продажи только в Китае и в США.

     

  • Astanaforever
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    Astanaforever-Фото
    20й и последний сезон в мировом дивизионе. Поздно пить боржоми..))) А дальше Казахстан уже будет непричастен к этой команде. Все будет китайское, как и весь мир. Однозначно.
  • MVDP
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    MVDP-Фото
    Все там прекрасно видно, не нужно нести чушь.
  • Ernat78
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    Ernat78-Фото

    посмотрим что получится 

  • Джамайка
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    Джамайка-Фото
    уже известно - Коксейде отменил. Как ни смотри на падение в Лонхауте, столкновения туловищем об столб не видно, въехал велосипедом. Не хочет тратиться перед встречей с ВВА.
  • Pugachev
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (3)
    Pugachev-Фото

    Велокросс, похоже, смотрит два человека.... С Новым Годом, Николай! Пусть он будет лучше!

     

    Вы помните лицо Питерс на финише???? Жуть... Выложилась!

  • Александра
    С Новым 2025 Годом! Вспомним я ... (12)
    Александра-Фото

    С Новым годом! Каждому желаю солнца на спицах, синевы над головой!!

     

     

  • Джамайка
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    Джамайка-Фото

    Коксейде тоже под угрозой, ребра все ее создают дискофорт.

  • Николай Н.
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Ну вот Изербет снова в форме.

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