Новый партнёр и новый дизайн велоформы команды INEOS Grenadiers

Scope Cycling становится официальным партнёром INEOS Grenadiers по поставке колёс
С 2026 года компания Scope Cycling станет официальным партнёром - поставщиком колёс INEOS Grenadiers. Стороны заключили трёхлетнее соглашение, основанное на инновациях, высокой производительности и общем стремлении побеждать в крупнейших велогонках мира.
В рамках партнёрства инженеры и специалисты по производительности из обеих организаций объединят усилия для доработки и совершенствования технологии колёс следующего поколения. Команда INEOS Grenadiers будет использовать колёса Scope во всех дисциплинах, включая индивидуальные гонки на время.
Photo (c) Ineos Grenadiers Team
Ник Бюссер (Nieck Busser), сооснователь Scope Cycling: «Это сотрудничество отражает нашу приверженность созданию лучших колёс на рынке. Партнёрство даёт нам идеальную основу для тщательных испытаний, постоянного совершенствования и совместного стремления к превосходству — с чёткой долгосрочной целью победить на Тур де Франс».
Карстен Йеппесен (Carsten Jeppesen), директор по операциям и производительности команды INEOS Grenadiers, отметил: «Scope предоставляет оптимальную конфигурацию для достижения максимальной производительности, основанную на неустанном стремлении к инновациям и развитию. После всестороннего и детального процесса тестирования стало очевидно, что Scope предлагает путь, который соответствует нашим амбициям, что делает их очевидным партнёром на будущее.
Мы продолжим активно сотрудничать по тестам в аэродинамической трубе, опираясь на уже полученные чрезвычайно многообещающие результаты, и уверены, что это партнёрство станет важным фактором в нашей миссии побеждать в крупнейших гонках нашего спорта».
Ineos Grenadiers выбрали белые шорты и ярко-оранжевую гоночную форму на 2026 год
Photo (c) Ineos Grenadiers Team
Также после завершения декабрьского тренировочного сбора в Испании британская команда представила новую экипировку на сезон 2026 года.
INEOS Grenadiers подтвердила, что будет выступать в белых шортах и ярко-оранжевой с белым майке. Новый образ был разработан специально, чтобы выделяться в пелотоне. Форма, созданная испанским брендом Gobik, уже была замечена во время тренировок и фотосессий, но официально команда подтвердила новый дизайн, опубликовав серию фотографий и видеоролик в соцсетях.
Велошорты выполнены в ярко-белом цвете, в то время как дизайн майки представляет собой градиентный переход от оранжевого к белому с эффектом напыления. Нижняя часть майки белая, что позволяет выделяться логотипу TotalEnergies. Верхняя половина — ярко-оранжевая, с логотипом Ineos и названием «Grenadiers» чёрными буквами на белом фоне.
В команде заявляют, что выбор такого дизайна был осознанным решением: «Ни одна другая команда Мирового тура не использует похожую эстетику, что позволит Grenadiers чётко и решительно выделяться».
