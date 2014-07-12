VeloNEWS
Новый партнёр и новый дизайн велоформы команды INEOS Grenadiers

Scope Cycling становится официальным партнёром INEOS Grenadiers по поставке колёс

 

 

С 2026 года компания Scope Cycling станет официальным партнёром - поставщиком колёс INEOS Grenadiers. Стороны заключили трёхлетнее соглашение, основанное на инновациях, высокой производительности и общем стремлении побеждать в крупнейших велогонках мира.

 

В рамках партнёрства инженеры и специалисты по производительности из обеих организаций объединят усилия для доработки и совершенствования технологии колёс следующего поколения. Команда INEOS Grenadiers будет использовать колёса Scope во всех дисциплинах, включая индивидуальные гонки на время.

 

Новый партнёр и новый дизайн велоформы команды INEOS Grenadiers

Photo (c)  Ineos Grenadiers Team

 

 

Ник Бюссер (Nieck Busser), сооснователь Scope Cycling: «Это сотрудничество отражает нашу приверженность созданию лучших колёс на рынке. Партнёрство даёт нам идеальную основу для тщательных испытаний, постоянного совершенствования и совместного стремления к превосходству — с чёткой долгосрочной целью победить на Тур де Франс».

 

Карстен Йеппесен (Carsten Jeppesen), директор по операциям и производительности команды INEOS Grenadiers, отметил: «Scope предоставляет оптимальную конфигурацию для достижения максимальной производительности, основанную на неустанном стремлении к инновациям и развитию. После всестороннего и детального процесса тестирования стало очевидно, что Scope предлагает путь, который соответствует нашим амбициям, что делает их очевидным партнёром на будущее.

 

Мы продолжим активно сотрудничать по тестам в аэродинамической трубе, опираясь на уже полученные чрезвычайно многообещающие результаты, и уверены, что это партнёрство станет важным фактором в нашей миссии побеждать в крупнейших гонках нашего спорта».

 

Ineos Grenadiers выбрали белые шорты и ярко-оранжевую гоночную форму на 2026 год

 

Новый партнёр и новый дизайн велоформы команды INEOS Grenadiers

 

Новый партнёр и новый дизайн велоформы команды INEOS Grenadiers

Photo (c)  Ineos Grenadiers Team

 

 

Также после завершения декабрьского тренировочного сбора в Испании британская команда представила новую экипировку на сезон 2026 года.

 

INEOS Grenadiers подтвердила, что будет выступать в белых шортах и ярко-оранжевой с белым майке. Новый образ был разработан специально, чтобы выделяться в пелотоне. Форма, созданная испанским брендом Gobik, уже была замечена во время тренировок и фотосессий, но официально команда подтвердила новый дизайн, опубликовав серию фотографий и видеоролик в соцсетях.

 

Велошорты выполнены в ярко-белом цвете, в то время как дизайн майки представляет собой градиентный переход от оранжевого к белому с эффектом напыления. Нижняя часть майки белая, что позволяет выделяться логотипу TotalEnergies. Верхняя половина — ярко-оранжевая, с логотипом Ineos и названием «Grenadiers» чёрными буквами на белом фоне.

 

В команде заявляют, что выбор такого дизайна был осознанным решением: «Ни одна другая команда Мирового тура не использует похожую эстетику, что позволит Grenadiers чётко и решительно выделяться».

  1. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 17:24 | Регистрация: 12.07.2014

    Вроде интересно выглядит

    1. MVDP

      Сегодня, 19:48 | Регистрация: 3.10.2020

      Пока форма чистая и сухая.

Информация
Комментарии

  • motte
    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (3)
    motte-Фото

    Для начала — про общий зачёт Кубка мира по велокроссу, который ван дер Пул выигрывал лишь один раз, в сезоне 2017–2018. Сейчас Матьё ван дер Пул уступает лидеру всего 36 очков, а для него это практически ничто.

    Тибо Нис уже заявил, что не будет бороться за общий зачёт Кубка мира.

    Тибо Нис сегодня финишировал лишь 23-м, проиграв MVDP около трёх минут.

    «Сегодня всё пошло совсем не гладко. Я плохо стартовал и у меня не хватило мощности, чтобы вернуться в гонку. Кроме того, впервые в этом сезоне у меня возникли проблемы со спиной. Это нужно проверить».

    Завтра он не выйдет на старт — стартовать будет только ван дер Пул. Вот что сказал его отец, Свен Нис:

    «Общий зачёт Кубка мира сейчас не у него в голове. Было бы неправильно добавлять Коксейде в таком возрасте. В рождественский период он не должен выступать три дня подряд. Ему нужно обязательно закладывать восстановление».

    Матьё ван дер Пул остался доволен своей гонкой:

    «Ноги чувствовались сильнее. Это совершенно другая трасса, но в течение недели я ощущал, что стал свежее, чем перед Намюром. Я рад снова победить».

    Возвращение Ваута ван Арта: он шёл в группе, боровшейся за подиум, но прокол отбросил его назад — 7-е место. Вот его комментарий:

    «Казалось, что у меня есть шанс на подиум, но, к сожалению, прокол всё испортил. По ощущениям ноги на хорошем уровне. Перед стартом я надеялся уехать с этой гонки именно с таким чувством. В техническом плане ещё есть над чем работать, и я надеюсь улучшить это в ближайшие недели. Для возвращения это был отличный кросс. Сегодняшние усилия помогут мне снова выйти на более высокий уровень. Было здорово вернуться».

  • Джамайка
    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (3)
    Джамайка-Фото

    Хмм...

    “Met Hulst zou het mooi zijn om het record wereldtitels te halen in eigen land”, sprak Van der Poel na z’n zege in Antwerpen bij onze collega’s van het Nederlandse AD. “Ik ga niet eeuwig blijven crossen. Ooit moet er een einde zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik op een hoogtepunt wil eindigen. Zowel op de weg als in de cross. Of het WK in Hulst de ultieme afscheidceremonie wordt? Wie weet.”

     

    «Было бы здорово, если бы на чемпионате мира в Хулсте мы побили рекорд по количеству мировых титулов на родной земле», — сказал Ван дер Поэль нашим коллегам из голландской газеты AD после своей победы в Антверпене. «Я не собираюсь гоняться вечно. В какой-то момент должен быть конец. Я всегда говорил, что хочу закончить на высокой ноте. И в шоссейных гонках, и в велокроссе. Станет ли чемпионат мира в Хулсте идеальной церемонией прощания? Кто знает».

     

    Вспомнил, что Нидеранды - родная земля... boredom

    Небось самому уже надоело гоняться - все одно и то же. Техническое мастерство эталонное, повторить-то невозможно, не то что превзойти...То-то триатлоном увдекся, как многие велопенсионеры. 

    Остановить может только включение велокросса в программу Олимпийских Игр. Но это абсурд - одна нация в межсезонье под пиво (и водку?) сходит с ума по велогонкам в грязи, другие страны вне конкуренции. По большому счету, никого кроме бельгийцев-голландцев это не интресует как "большой" вид спорта. 

  • MVDP
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (2)
    MVDP-Фото
    Пока форма чистая и сухая.
  • Николай Н.
    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул просто непобедим. Швеек хорош в своей стихии, песок его козырь.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня кросс получился интересным. Хорошую конкуренцию Люсинде создала Альворадо и это украсило кросс. Молодцы девчата.

  • Bjoern
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (2)
    Bjoern-Фото

    Вроде интересно выглядит

  • motte
    Тадей Погачар поставил новый р ... (5)
    motte-Фото

    Тадей Погачар — величайший гонщик этого поколения, и многие заинтересованы в том, чтобы узнать, каков он вне велосипеда в личной жизни, а также как он тренируется, чтобы достигать столь высокого уровня. В некоторой степени на оба этих вопроса ответил его товарищ по команде Флориан Вермеерш, который провёл немало времени с чемпионом мира в свой первый год в команде UAE Team Emirates — XRG.

    «На велосипеде Тадей — убийца, каннибал. Но вне его он очень спокойный парень и невероятный командный игрок», — сказал Вермеерш в беседе с Бахамонтесом. — «Именно таким я сразу его и узнал, когда в первые дни команды в Абу-Даби в прошлом году мы несколько вечеров проводили вместе с гонщиками наедине. Он любит создавать ощущение единства в команде».

    Ключ к выступлениям Погачара — наличие преданной группы гонщиков, готовых пожертвовать своими шансами ради него, несмотря на их высокий уровень. По словам бельгийского специалиста по классическим гонкам, Погачар отлично справляется с этой задачей. В подтверждение он рассказал историю, произошедшую в этом году на «Страде Бьянке».

    «Накануне „Страде Бьянке“ по настоянию Тадея мы сыграли в футбол всей командой в саду отеля. Это было потрясающе для командного духа. А на следующий день Тадей победил, Тим Велленс занял третье место, а я провёл одну из лучших гонок в своей жизни. Лучшее доказательство того, что веселье — это важно».

    Но на велосипеде веселья куда меньше — особенно когда тренируешься с лучшими в мире. Вермеерш знает это по собственному опыту.

    «Во время первого тренировочного сбора я был в группе для классических гонок, а Тадей — в группе для „Тура“. Группа Погачара каждый день ехала на два километра в час быстрее нашей, а мне то казалось, что мы и так едем достаточно быстро».

    Потом он воочию убедился, насколько быстро они ездят. «Во время подготовки к „Тур де Франс“ я две недели тренировался с Тадеем в горах Сьерра?Невада и увидел, насколько невероятно тяжело он работает на тренировках». Вермеерш был резервным гонщиком в составе на „Тур“ и в итоговую восьмёрку не попал, но тренировался с теми, кто в итоге выиграл „Тур де Франс“.

    «Был день, когда мы с Нильсом Политтом всё время ехали за ним — даже не в подъём. Через двадцать минут мы были вынуждены сойти, полностью выдохшись, а Тадей при этом ещё шутил. Его базовая мощность просто невероятно высока…»

    ---

    Прямо как Deep Purple, всегда играли в футбол , а потом создавали классику рока на все века. 

    Блэкмор всегда был инициатором.

  • motte
    Тадей Погачар поставил новый р ... (5)
    motte-Фото

    Кстати, финальный развоз тадея: веленс, а потом торито. 

     

  • MVDP
    Тадей Погачар поставил новый р ... (5)
    MVDP-Фото
    Набор 1660 м всего, так что ничего нереального
  • motte
    Тадей Погачар поставил новый р ... (5)
    motte-Фото



    Ремко рвёт! 

    В тени вчерашнего заезда Погачара на KOM Coll de Rates команда Red Bull образца 2026 года во главе с Ремко Эвенепулом, а также с Ван Гилсом, Вермеерсхом, Маритом и братьями Ван Дейке, провела, возможно, ещё более впечатляющую монструозную тренировку. 

    243 км, средняя скорость 40,5 км/ч. Зимой.
    Это просто нереально.

