EKOÏ – новый партнер XDS Astana Team

Команда Мирового Тура XDS Astana Team с радостью объявляет о начале сотрудничества с французской компанией EKOÏ, одним из ведущих брендов в области велосипедной экипировки. В рамках нового партнерства EKOÏ станет официальным поставщиком велоформы и очков для гонщиков команды.

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

«EKOÏ – это известный и уважаемый бренд в мире велоспорта, и я очень рад, что в новый трехлетний цикл Мирового Тура мы вступаем вместе. Мы провели отличный и продуктивный сезон 2025 года, и я уверен, что с поддержкой EKOÏ прогресс XDS Astana Team продолжится. Я надеюсь, что впереди нас ждёт ещё больше побед в форме от нашего нового партнера», – отметил Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

«Мы рады объявить о партнерстве с XDS Astana Team, которое включает поставку велоформы и очков. Наше сотрудничество началось с встречи с Александром Винокуровым на старте «Тур де Франс» в Лилле. Команда искала инновационного партнера с опытом в аэродинамике и защите от холода и дождя, так что мы быстро нашли общий язык. XDS Astana Team олицетворяет атакующий дух и невероятную стойкость, оставаясь на самом высоком мировом уровне. Это команда, которой я искренне восхищаюсь», – подчеркнул Жан-Кристоф Ратель, основатель EKOÏ.

О компании EKOÏ

Основанная в 2001 году в городе Рубе и ныне базирующаяся во Фрежюсе, компания EKOÏ быстро завоевала репутацию ведущего бренда на международном рынке велосипедной экипировки (шоссейные, горные велосипеды, триатлон). Будучи пионером онлайн-продаж с 2008 года, EKOÏ предлагает своим клиентам премиальные продукты, сочетающие стильный дизайн и технические характеристики, при высоком соотношении цены и качества. Компания создаёт экипировку, соответствующую требованиям спортсменов мирового уровня: каждая деталь, от аэродинамики до термокомфорта, направлена на оптимизацию результатов велосипедистов и триатлетов.

