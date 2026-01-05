VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

EKOÏ – новый партнер XDS Astana Team

EKOÏ – новый партнер XDS Astana Team

 

Команда Мирового Тура XDS Astana Team с радостью объявляет о начале сотрудничества с французской компанией EKOÏ, одним из ведущих брендов в области велосипедной экипировки. В рамках нового партнерства EKOÏ станет официальным поставщиком велоформы и очков для гонщиков команды.

 

 

EKOÏ – новый партнер XDS Astana Team

Photo credit: @SprintCycling/XDS Astana Team

 

«EKOÏ – это известный и уважаемый бренд в мире велоспорта, и я очень рад, что в новый трехлетний цикл Мирового Тура мы вступаем вместе. Мы провели отличный и продуктивный сезон 2025 года, и я уверен, что с поддержкой EKOÏ прогресс XDS Astana Team продолжится. Я надеюсь, что впереди нас ждёт ещё больше побед в форме от нашего нового партнера», – отметил Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

 

«Мы рады объявить о партнерстве с XDS Astana Team, которое включает поставку велоформы и очков. Наше сотрудничество началось с встречи с Александром Винокуровым на старте «Тур де Франс» в Лилле. Команда искала инновационного партнера с опытом в аэродинамике и защите от холода и дождя, так что мы быстро нашли общий язык. XDS Astana Team олицетворяет атакующий дух и невероятную стойкость, оставаясь на самом высоком мировом уровне. Это команда, которой я искренне восхищаюсь», – подчеркнул Жан-Кристоф Ратель, основатель EKOÏ.

 

О компании EKOÏ

 

Основанная в 2001 году в городе Рубе и ныне базирующаяся во Фрежюсе, компания EKOÏ быстро завоевала репутацию ведущего бренда на международном рынке велосипедной экипировки (шоссейные, горные велосипеды, триатлон). Будучи пионером онлайн-продаж с 2008 года, EKOÏ предлагает своим клиентам премиальные продукты, сочетающие стильный дизайн и технические характеристики, при высоком соотношении цены и качества. Компания создаёт экипировку, соответствующую требованиям спортсменов мирового уровня: каждая деталь, от аэродинамики до термокомфорта, направлена на оптимизацию результатов велосипедистов и триатлетов.

 

 

Пресс-служба XDS Astana Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: XDS Astana

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • Pugachev
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (5)
    Pugachev-Фото

    Самая южная девушка победила в самой холодной гонке! Нагло делаю плагиат у MVDP: "Carmen, amore mio!" !!!!!!!

     

    Ну, А Бетсема что-то в этом сезоне не особенно торопится... Все равно за нее болею...))))))

  • Николай Н.
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Видно кросс был интересным, а мне не удалось его посмотреть. В это время не было света. У Альворады вторая победа.

  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото

    Я разобрался. Там переплетение всего. МВДП, ТДГ и Верстринге - в шоссейном Альпесине, а Вандепутте в шоссейной команде развития. МВДП, ТДГ и Вандепутте в основной велокроссовой команде, а Верстринге в Corendon.
    В общем, "Муму" написал Тургенев, а памятник стоит Пушкину.

  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Джамайка-Фото

    4й Вандерпуте - в основной команде, в Альпецине, юный Верстринге - в Coredon-Crelan. извините что поправляю give_rose

  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото
    Вот так ещё яснее - посмотрел на PCS. Да, как там всё запущено. :-)
  • MVDP
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    MVDP-Фото
    Весь подиум - в шоссейном Альпецине, Вандепутте - в команде развития.
  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото
    Понятно. Я не знал. Ну тогда - "команд", а то неясность все-таки присутствует.
    У них там - в Сorendon хорошие гонщики подрастают.
  • Джамайка
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Джамайка-Фото

    Crelan - Corendon - тоже проект братьев Руудхоф. Другое название, спонсор Corendon - первый, со времен Проконти, с чьим именем ВДП одержал очень значимые победы.

    Просто не все умещаются на одной велоформе biggrin, пришлось разделить

     

  • Pirn
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Pirn-Фото
    Да, тоже смотрю и подписан, ещё на П. Питерсе, она вчера приезжала на разведку трассы и показывала. Уже было видно что например песчаные спуски нормально проезжаются..

    А у МВДП на 4м круге сразу на обоих колёсах проколы были с одного места (каменистый участок)
  • Freejazz
    UCI World Cup Zonhoven-2026. В ... (12)
    Freejazz-Фото

    Тут непонятно - или двое (только мужчины) или четверо (если с девушками - у Питерсе ошибка в актуальном названии команды).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

4 января

William Barta (Tudor Pro Cycling Team)

Nicolas Alustiza Goenaga (Euskaltel - Euskadi)

Jonas Geens (Alpecin - Premier Tech)

5 января

Nicola Conci (XDS Astana Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2026 (17)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)