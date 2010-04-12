Саймон Йейтс и спортивный директор Visma Lease a Bike о маршруте Джиро д’Италия-2026

- Категория:
Спортивный директор Visma Lease a Bike: "Теперь маршрут Джиро д'Италия-2026 известен, будем решать, кто из команды поедет"
В этом году Саймон Йейтс одержал победу на Джиро д’Италия, завоевав розовую майку на финальном горном 20-м этапе. Для Visma Lease a Bike победа на «Корса Роза» стала второй в истории команды (первую принёс Примож Роглич в 2023 году).
Саймон Йейтс присутствовал на церемонии презентации маршрута Джиро д’Италия 2026 года и отметил для себя этап в Аосте (14-й этап). Также маршрут прокомментировал спортивный директор команды Гриша Нирманн.
Саймон Йейтс: «В этом году я испытал невероятные эмоции в финале Джиро в этом году, и очень надеюсь испытать их снова. В 2018 году я отлично вёл гонку, но из-за кризиса на финальном этапе она закончилась болезненно для меня.
В последующие годы я возвращался в надежде взять реванш, но ничего не получалось. Тем не менее, в глубине души всегда хотел попробовать ещё раз. В этом году мне, наконец, удалось это сделать. Когда я увидел в маршруте Колле-делле-Финестре, моей первой реакцией было: «О, только не снова». Но я смог бороться и придумать что-то особенное.
Маршрут предстоящей Джиро д’Италия очень сложный. Блокхаус — очень тяжёлый подъём, я ехал его в 2022 году. Он действительно может изменить ход гонки. Этап в Аосте, вероятно, будет ключевым: он чрезвычайно сложный, но довольно хорошо подходит моим характеристикам».
Гриша Нирманн: «Маршрут хороший. Первое, что приходит в голову, — абсолютно плоская 40-километровая разделка, но также там много сложных финишей в подъём. Теперь, когда маршрут известен, мы будем решать, как поступим, кто поедет Джиро.
Хотя первый финиш в гору будет не на первых этапах, трасса выглядит сложной. И, как обычно на Джиро, в гонке нас ждут несколько очень тяжелых этапов в Доломитах и Альпах. Маршрут должен подойти горнякам, но нельзя забывать и о протяжённой разделке. В целом, всё выглядит неплохо».
