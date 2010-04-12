VeloNEWS
Саймон Йейтс и спортивный директор Visma Lease a Bike о маршруте Джиро д’Италия-2026

Спортивный директор Visma Lease a Bike: "Теперь маршрут Джиро д'Италия-2026 известен, будем решать, кто из команды поедет"

 

 

В этом году Саймон Йейтс одержал победу на Джиро д’Италия, завоевав розовую майку на финальном горном 20-м этапе. Для Visma Lease a Bike победа на «Корса Роза» стала второй в истории команды (первую принёс Примож Роглич в 2023 году).  

 

Саймон Йейтс присутствовал на церемонии презентации маршрута Джиро д’Италия 2026 года и отметил для себя этап в Аосте (14-й этап). Также маршрут прокомментировал спортивный директор команды Гриша Нирманн.

 

 

Саймон Йейтс и спортивный директор Visma Lease a Bike о маршруте Джиро д’Италия-2026

Photo Credits: LaPresse

 

Саймон Йейтс: «В этом году я испытал невероятные эмоции в финале Джиро в этом году,  и очень надеюсь испытать их снова. В 2018 году я отлично вёл гонку, но из-за кризиса на финальном этапе она закончилась болезненно для меня.

 

В последующие годы я возвращался в надежде взять реванш, но ничего не получалось. Тем не менее, в глубине души  всегда хотел попробовать ещё раз. В этом году мне, наконец, удалось это сделать. Когда я увидел в маршруте Колле-делле-Финестре, моей первой реакцией было: «О, только не снова». Но я смог бороться и придумать что-то особенное.

 

Маршрут предстоящей Джиро д’Италия очень сложный. Блокхаус — очень тяжёлый подъём, я  ехал его в 2022 году. Он  действительно может изменить ход гонки. Этап в Аосте, вероятно, будет ключевым: он чрезвычайно сложный, но  довольно хорошо подходит моим характеристикам».

 

Гриша Нирманн: «Маршрут хороший. Первое, что приходит в голову,  —  абсолютно плоская 40-километровая разделка, но также там много сложных финишей в подъём. Теперь, когда маршрут известен, мы будем решать, как поступим, кто поедет Джиро.

 

Хотя первый финиш в гору будет не на первых этапах, трасса выглядит сложной. И, как обычно на Джиро, в гонке нас ждут несколько очень тяжелых этапов в Доломитах и Альпах. Маршрут должен подойти горнякам, но нельзя забывать и о протяжённой разделке. В целом, всё выглядит неплохо».

  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 13:08 | Регистрация: 4.07.2011

    Маттео Йоргенсон говорит:

     

    «Мы единственная команда, которая пытается навязать борьбу Тадэю Погачару», — Маттео Йоргенсон задаёт вопрос критикам Visma: «Каким бы был Тур де Франс, если бы нас там не было?»

    Йоргенсон не стал приукрашивать тактический план Visma. Их цель, по его словам, была проста: раньше начать искать уязвимости, сбивать Погачару ритм и надеяться поймать хоть малейший момент слабости. Но реальность оказалась жестокой.

    «Думаю, мы попытались сыграть всеми картами, которые у нас были, против Погачара, потому что в нормальной ситуации победить его один на один — практически невозможно. Поэтому мы искали… скажем так, творческие способы, чтобы его обыграть», — сказал он.

     Visma входила в гонку с чётким планом: испытать словенца в стартовом блоке, надеясь воспользоваться любым неудачным днём до больших гор. Однако Йоргенсон признал, что команда так и не увидела ни единой трещины.

    «Идея была в том, чтобы найти один день среди первых десяти этапов Тура, когда у Погачара проявится слабость, но мы её так и не нашли. Он провёл безупречную гонку, за исключением падения, которым мы не воспользовались».

    Маттео Йоргенсон о Тадее Погачаре:

    «Я думаю, он самый сильный велогонщик из всех, кого я когда-либо видел. И это круто для нашего спорта, но как его соперник, ты всегда ищешь слабости… А если нет — Тур был бы довольно скучным».

    ----

    Помните, я писал, что Висма будет идти на всевозможные и невозможные пакости, даже за рулем их технички чёрт втопил по тормозам, когда за ней ехал на старт тадей... оказывается это тоже был один из их "творческих способов"... Слов нет...

    Я говорил, что будет много грязи от Висмы и вот вам гонец нумеро дуо от Висмы всё сказал.

    1. Имя: Lucky

      Lucky

      Вчера, 15:51 | Регистрация: 1.05.2018

      Гниловатая команда Висма. Если не ошибаюсь, тот же Йоргенсен в зоне питания откровенно помешал Погачару взять мюзету, на 11 этапе Погачара подрезал хоть и не гонец Висмы, но выглядело это "творчески", перед горным этапом, аккуратно обогнать Погачара слева и резко перестроится прямо перед ним направо, без шансов затормозить или перестроиться.

      1. Имя: Виталий

        Геродот

        Вчера, 17:07 | Регистрация: 12.04.2010

        А еще... всю воду из крана тоже выпила Висма, а не жиды (ака "пиндосы")rofl

        1. Имя: Lucky

          Lucky

          Вчера, 17:27 | Регистрация: 1.05.2018

          Здесь конкретно идет речь о "тактике" Висмы против Погачара на Туре 2025, без обобщений и аллегорий вроде выпитой воды и "жидов" с "пиндосами"

Комментарии

  • RVL
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    RVL-Фото
    Чисто в температурном плане поменять и можно было б.
    Чтобы снега не было в мае и пекла в сентябре.
    Но традиции. В этом и фишка
  • RVL
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    RVL-Фото
    Да, тадеюшка эйфорию в мире разогнал... 80к уже за лисапет дают.. слюна идёт...
  • Lucky
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4)
    Lucky-Фото
    Здесь конкретно идет речь о "тактике" Висмы против Погачара на Туре 2025, без обобщений и аллегорий вроде выпитой воды и "жидов" с "пиндосами"
  • Геродот
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4)
    Геродот-Фото

    А еще... всю воду из крана тоже выпила Висма, а не жиды (ака "пиндосы")rofl

  • motte
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    motte-Фото

    Организаторы Джиро:

    «Ничего подобного. Джиро и Вуэльта не поменяются датами. Мы не согласны».

    Тадей Погачар недавно предложил изменить календарь велогонок. Действующий чемпион мира хотел бы, чтобы в будущем Вуэльта проходила в мае, а Джиро — в августе/сентябре. Но в RCS Sport, организаторе Джиро, эту идею решительно отвергают.

    Паоло Беллино:

    «У Джиро традиционные даты, и мы не хотим, чтобы они изменялись. Каждый Гран-тур имеет свою историю и своё значение, частично определяемые местом в календаре. Джиро проводилась 107 раз в мае. Единственным исключением стала пандемия коронавируса — уникальный период для всего мира, когда нам пришлось сделать всё возможное, чтобы спасти сезон».

    «Мне бы хотелось, чтобы Джиро проходила и во время 2 июня. В Италии 2 июня — национальный праздник. Такой сдвиг также мог бы означать, что мы будем проходить большие горы на неделю позже, что в некоторые годы может сильно повлиять на погодные условия. Мы будем бороться за это изменение. Но это единственный вариант корректировки дат, который мы можем рассмотреть. Обмена между Джиро и Вуэльтой не будет».

  • Lucky
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4)
    Lucky-Фото

    Гниловатая команда Висма. Если не ошибаюсь, тот же Йоргенсен в зоне питания откровенно помешал Погачару взять мюзету, на 11 этапе Погачара подрезал хоть и не гонец Висмы, но выглядело это "творчески", перед горным этапом, аккуратно обогнать Погачара слева и резко перестроится прямо перед ним направо, без шансов затормозить или перестроиться.

  • Джигит Карбонович
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    Джигит Карбонович-Фото

    Цитата: motte
    Мощность на пороге — около 530–550 Вт.

    это не так важно, но все же замечу что данные неверные. это слишком много. думаю даже справедливо сказать что никто никогда более Амстронга не выдавал по абсолютным значениям: 500 Вт на полчаса - а именно такие цифры были его лучшим результатом, если верить его же словам данным в интервью.
    т.е. порог у Лэнса был 470-480.
    что касается Индурайна есть данные по исследованием в возврасте 46 лет:
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22868823/
    и в них говорится что процентов на 20 упало значение ПАНО с прошлых лет, составляя 370 Вт. т.е. в его лучшие годы оно было в районе 460-470 Вт. 
    к слову у Поги где-то 430-440 судя по его лучшим результатам на восхождениях 20-40 мин. с учетом его веса это абсолютный рекорд по удельной мощности https://www.jsc-journal.com/index.php/JSC/article/view/1054/854 .



    извиняюсь, поправлю себя.
    есть данные по индурайну с 94года при попытке установления часового рекорда (вес 81 кг)
    https://www.researchgate.net/publication/12315204_Scientific_approach_to_the_1-
    h_cycling_world_record_A_case_study#read

    в течение часа он выдавал 505-510 Вт.
    А порог: ~88 % VO?max или ~6,2 Вт/кг на ПАНО. (для элитных гонщиков ПАНО при 80-85% от VO?max)

  • motte
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4)
    motte-Фото

    Маттео Йоргенсон говорит:

     

    «Мы единственная команда, которая пытается навязать борьбу Тадэю Погачару», — Маттео Йоргенсон задаёт вопрос критикам Visma: «Каким бы был Тур де Франс, если бы нас там не было?»

    Йоргенсон не стал приукрашивать тактический план Visma. Их цель, по его словам, была проста: раньше начать искать уязвимости, сбивать Погачару ритм и надеяться поймать хоть малейший момент слабости. Но реальность оказалась жестокой.

    «Думаю, мы попытались сыграть всеми картами, которые у нас были, против Погачара, потому что в нормальной ситуации победить его один на один — практически невозможно. Поэтому мы искали… скажем так, творческие способы, чтобы его обыграть», — сказал он.

     Visma входила в гонку с чётким планом: испытать словенца в стартовом блоке, надеясь воспользоваться любым неудачным днём до больших гор. Однако Йоргенсон признал, что команда так и не увидела ни единой трещины.

    «Идея была в том, чтобы найти один день среди первых десяти этапов Тура, когда у Погачара проявится слабость, но мы её так и не нашли. Он провёл безупречную гонку, за исключением падения, которым мы не воспользовались».

    Маттео Йоргенсон о Тадее Погачаре:

    «Я думаю, он самый сильный велогонщик из всех, кого я когда-либо видел. И это круто для нашего спорта, но как его соперник, ты всегда ищешь слабости… А если нет — Тур был бы довольно скучным».

    ----

    Помните, я писал, что Висма будет идти на всевозможные и невозможные пакости, даже за рулем их технички чёрт втопил по тормозам, когда за ней ехал на старт тадей... оказывается это тоже был один из их "творческих способов"... Слов нет...

    Я говорил, что будет много грязи от Висмы и вот вам гонец нумеро дуо от Висмы всё сказал.

  • kabachok
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    kabachok-Фото
    "дайте две!"
    всё такое вкусненькое! особенно цены порадовали
  • motte
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    motte-Фото

    Нибали ( он же фартовый) говорит, что хочет видеть на Джиро и винигара и ремко.

