Люсинда Бранд продолжила победную серию в Дендермонде

Люсинда Бранд одержала 15-ю в сезоне и 11-ю подряд победу

 

 

Люсинда Бранд (Baloise Glowi Lions) в очередной раз в одиночку пересекла линию финиша со значительным преимуществом, оформив 15-ю в сезоне и 11-ю подряд победу, выиграв этап Кубка мира UCI в Дендермонде. Гонка по сухой трассе началась на высокой скорости, Амадин Фукене (Amandine Fouquenet/ Arkéa - B&B Hotels Women), возглавила гонку сразу после старта, за ней поехала Селия Жери (Célia Gery/ AS Bike Racing / France Literie) и Люсинда Бранд. Трио создало небольшой просвет, но падение Леони Бентвельд (Leonie Bentveld) на песчаном спуске порвало группу и преимущество лидеров стало ещё больше.

 

После первого круга ведущее трио набрало 15 секунд преимущества над основной группой преследования. Позади них Пук Питерсе (Puck Pieterse/Fenix Deceuninck) решительно отреагировала, повысив темп и отвоёвывая позиции по ходу гонки. Она сократила разрыв до 10 секунд, но Люсинда Бранд тоже ускорилась. Жери, а потом и Фукене не смогли усидеть за нидерландской гонщицей, уехавшей в привычный сольный отрыв. Пук Питерсе прибавила скорость при прохождении ступеней, обошла Амадин Фукене и обеспечила себе второе место, финишировав через 11 секунд после Люсинды Бранд. Амадин Фукене замкнула тройку призёров.  

 

После финиша Люсинда Бранд в интервью Sporza рассказала, что удивилась сама, насколько быстро распалась гонка, и она оказалась в сольном отрыве.

 

Люсинда Бранд: «Я и сама удивилась, что разрыв образовался уже на первом круге. Кричали «вперед, вперед!» И у Амандин была хорошая скорость. Когда Пук немного приблизилась, я хотела поднять темп, чтобы сломить ее.  И это сработало.

 

Все идет хорошо. Больше всего меня удивляет, насколько я физически выдерживаю этот период. Восстанавливаться тяжело, но когда всё получается, это даётся немного легче».

 

Пук Питерсе: «Стартовала не идеально. Меня немного зажали, потеряла там время. Потом на втором или третьем круге, когда я почти закрыла просвет до лидеров, Люсинда оглянулась и уехала. На таком круге пять секунд – это большой разрыв, я знала это ещё до гонки. А в тот момент у Люсинды в запасе было, как я прикидываю, секунд 12.

 

Когда смотрят по телевизору, думают, почему она не спринтует и не догоняет её. Но 12 секунд на такой быстрой трассе – это очень много. Я решила бороться за второе место, поэтому немного посидела на колесе, постаралась восстановиться, а потом атаковала на последнем круге».

 

UCI World Cup Dendermonde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

Комментарии

  • Джамайка
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    КРоме чемпионата Бельгии, у Ваута остались 3 гонки, все - с Ван дер Пулом. если не включит еще гонки. Сможет ли? ответ наверное всем ясен. 

    Чемпионат Бельгии - мало чем уступает Чемпионату мира по составу участников. 

    а после ЧМ сезон не заканчивается? будет еще шансы? 

    Тибо пропускает завтрашний кросс - хочет отдохнуть перед поединком с Ван дер Пулом, собрать силы. В СМИ Ваута Ван Арта все чаще заменяют на ТН, теперь дуэль с ним.

     

    Если Сергей опять будет комментить так, словно Ван дер Пулу поебда обещана и гарантирована.... я прям не знаю...

  • Mik61
    Мауро Джанетти о том, как пора ... (9)
    Mik61-Фото
    Остапа понесло.
    Если бы он выиграл ту Вуэльту, ему бы не дали отыграть на Туре время, которое он проиграл Рогличу в первые дни.
  • Pirn
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Pirn-Фото

    На 8-м круге когда Ваут и дель Гроссо лидировали уже подумал не будет ли повтора финиша Суперпрестижа ) но вообще всё менялось быстро.

    Сомневался что ТдГ вернётся в тройку после прокола, но молодой голландский чемпион силён.

    Нейс под конец делает тактически правильный ход обеспечив победу.

    Завтра снова с МВДП 

  • Джамайка
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    да уж...скорости, прям карусель . Дорогу молодым! 

    Нис очень хорош, за него приятно болеть. Ясно, что его цель - победить очно ВДП, пока тот не ушел на пенсию. 

    Свек набирает очки.

    Похоже, законное место Ваута - 6-7 после Ниса, ТДГ, Ванутренхаута, Свека, да и ВандерПуте. 

    Правильно ВДП задумался об уходе - поджимают, для победы тербуется все больше напряжения. А вторым он не привык. 

    завтра Лонхаут.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Ван дер Пула гонка смотрится по другому. Интрига была до самого финиша.

  • MVDP
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    MVDP-Фото

    Не узнаю Дендермонде посуху. Прикольные тараканьи бега получились.

    Жаль, ТдГ прокол помешал.

  • Freejazz
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (2)
    Freejazz-Фото

    Две француженки раскатили Люсинду, а сами не потянули. А Пук и Сейлин потратили все силы на догонялки. Было бы интереснее, если бы подольше все всместе держались и тут уже был бы вопрос, удалось бы Люсинде отъехать от Пук и Сейлин.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Ну и прорвало Люсинду на победы, никому не каких шансов не оставляет. Петерсе тоже набрала форму. На последнем круге атаковала так, что не оставила шансов Аманди.

  • Cyrill
    Тренер Вингегора о его развити ... (1)
    Cyrill-Фото
    Семья, дом, столярное дело... Йонас, а велоспорт где, на каком месте??? "Так дела не делаются... " ®
  • gumanoidd
    Отец Матье ван дер Пула о цене ... (2)
    gumanoidd-Фото
    да пусть без разминки- массажа ---как человек гоняет в свое удовольствие))) он и так всех сделает

    и пусть гоняет через 2-ва дня на 3-й

