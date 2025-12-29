Люсинда Бранд продолжила победную серию в Дендермонде

Люсинда Бранд одержала 15-ю в сезоне и 11-ю подряд победу

Люсинда Бранд (Baloise Glowi Lions) в очередной раз в одиночку пересекла линию финиша со значительным преимуществом, оформив 15-ю в сезоне и 11-ю подряд победу, выиграв этап Кубка мира UCI в Дендермонде. Гонка по сухой трассе началась на высокой скорости, Амадин Фукене (Amandine Fouquenet/ Arkéa - B&B Hotels Women), возглавила гонку сразу после старта, за ней поехала Селия Жери (Célia Gery/ AS Bike Racing / France Literie) и Люсинда Бранд. Трио создало небольшой просвет, но падение Леони Бентвельд (Leonie Bentveld) на песчаном спуске порвало группу и преимущество лидеров стало ещё больше.

После первого круга ведущее трио набрало 15 секунд преимущества над основной группой преследования. Позади них Пук Питерсе (Puck Pieterse/Fenix Deceuninck) решительно отреагировала, повысив темп и отвоёвывая позиции по ходу гонки. Она сократила разрыв до 10 секунд, но Люсинда Бранд тоже ускорилась. Жери, а потом и Фукене не смогли усидеть за нидерландской гонщицей, уехавшей в привычный сольный отрыв. Пук Питерсе прибавила скорость при прохождении ступеней, обошла Амадин Фукене и обеспечила себе второе место, финишировав через 11 секунд после Люсинды Бранд. Амадин Фукене замкнула тройку призёров.

После финиша Люсинда Бранд в интервью Sporza рассказала, что удивилась сама, насколько быстро распалась гонка, и она оказалась в сольном отрыве.

Люсинда Бранд: «Я и сама удивилась, что разрыв образовался уже на первом круге. Кричали «вперед, вперед!» И у Амандин была хорошая скорость. Когда Пук немного приблизилась, я хотела поднять темп, чтобы сломить ее. И это сработало.

Все идет хорошо. Больше всего меня удивляет, насколько я физически выдерживаю этот период. Восстанавливаться тяжело, но когда всё получается, это даётся немного легче».

Пук Питерсе: «Стартовала не идеально. Меня немного зажали, потеряла там время. Потом на втором или третьем круге, когда я почти закрыла просвет до лидеров, Люсинда оглянулась и уехала. На таком круге пять секунд – это большой разрыв, я знала это ещё до гонки. А в тот момент у Люсинды в запасе было, как я прикидываю, секунд 12.

Когда смотрят по телевизору, думают, почему она не спринтует и не догоняет её. Но 12 секунд на такой быстрой трассе – это очень много. Я решила бороться за второе место, поэтому немного посидела на колесе, постаралась восстановиться, а потом атаковала на последнем круге».