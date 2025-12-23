Люсинда Бранд одерживает девятую победу подряд в сезоне велокросса

Люсинда Бранд доминирует на песчаной трассе в Хофстаде

Люсинда Бранд (Baloise Trek Lions) безраздельно властвовала на песчаной трассе этапа велокросса X2O Trofee в Хофстаде, одержав девятую победу подряд. Нидерландская велогонщица захватила лидерство уже на первом из шести кругов и уехала от соперниц, в то время как за её спиной шла упорная борьба за второе место между Ширин ван Анрой (Baloise Trek Lions) и Манон Баккер (Crelan-Corendon), которые финишировали через 22 и 25 секунд после Люсинды Бранд соответственно.

Однако, Люсинда Бранд не избежала сложностей – на первом круге чуть не упала на песке, потеряв на время первую позицию, а затем ей приходилось обгонять отстающих круговых. Хофстаде принёс ей 13-ю в общей сложности победу в сезоне 2025/26.

Люсинда Бранд: «Сегодня на последнем круге у меня действительно было время оглянуться вокруг, и это невероятно, сколько людей пришло посмотреть гонку. Если задуматься, мы просто ведём игру, едем на велосипеде там, где ездить на них не надо, и людям нравится за этим наблюдать».