UCI World Cup Dendermonde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 16:37
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
51:06:00
|
2
|
Pieterse Puck
|
Fenix-Deceuninck
|
0:11
|
3
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
0:23
|
4
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Deceuninck
|
0:35
|
5
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
0:47
|
6
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:58
|
7
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
1:03
|
8
|
Zemanová Kristýna
|
VIF Cycling Team
|
1:09
|
9
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
1:14
|
10
|
Gery Célia
|
AS Bike Racing / France Literie
|
1:28
|
11
|
van Anrooij Shirin
|
Baloise Glowi Lions
|
1:46
|
12
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
2:18
|
13
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
2:30
|
14
|
Carrier Rafaelle
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
2:33
|
15
|
Neff Jolanda
|
Cannondale Factory Racing
|
,,
|
16
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:35
|
17
|
Worst Annemarie
|
Seven Racing
|
2:41
|
18
|
Gariboldi Rebecca
|
Alé Colnago Team
|
2:49
|
19
|
Sarkisov Alyssa
|
CXD Trek Bikes
|
2:53
|
20
|
Gunsalus Lizzy
|
CCB p/b Levine Law Group
|
2:55
|
21
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
2:56
|
22
|
Borello Carlotta
|
3:11
|
23
|
Clauzel Hélène
|
3:13
|
24
|
Hladíková Kateřina
|
Brilon Racing Team MB
|
3:15
|
25
|
Lopez Vida
|
Trinity Racing
|
3:18
|
26
|
Bramati Lucia
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
3:41
|
27
|
Bäckstedt Zoe
|
CANYON//SRAM zondacrypto
|
3:45
|
28
|
Kalis Bloeme
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
,,
|
29
|
Rodríguez Sofia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
3:46
|
30
|
Borghesi Letizia
|
EF Education-Oatly
|
3:50
|
31
|
Cabaca Mae
|
Heizomat - Cube
|
,,
|
32
|
Burquier Line
|
Trinity Racing
|
3:51
|
33
|
Estermann Rebekka
|
3:56
|
34
|
De Schoesitter Shanyl
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
4:00
|
35
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
4:04
|
36
|
Crabbé Kiona
|
Athletes for Hope
|
4:09
|
37
|
González Lucía
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
4:14
|
38
|
Duraffourg Lauriane
|
Scott Creuse Oxygene Gueret
|
4:15
|
39
|
Langenbarg Puck
|
Fenix-Deceuninck Development Team
|
4:19
|
40
|
Ferri Elisa
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
4:20
|
41
|
Knoll Nico
|
4:25
|
42
|
Crees Xan
|
4:34
|
43
|
Muller Amandine
|
AS Bike Racing / France Literie
|
4:37
|
44
|
Verdonschot Laura
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
4:41
|
45
|
Cusack Lidia
|
CXD Trek Bikes
|
4:48
|
46
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
4:52
|
47
|
Seynave Ilken
|
Deschacht - Hens CX Team
|
4:53
|
48
|
Wenzel Liv
|
Sebmotobikes CX Team
|
,,
|
49
|
Aseltine Mia
|
Competitive Edge Racing
|
5:00
|
50
|
Cueto Sara
|
Unicaja - Gijón
|
-
|
51
|
Chladoňová Viktória
|
Team Visma | Lease a Bike
|
-
|
52
|
Sonnemann Lyllie
|
CXD Trek Bikes
|
-
|
53
|
Desprez Lison
|
ACT Cycling
|
-
|
54
|
Zoerner Lauren
|
Competitive Edge Racing
|
-
|
55
|
Sarkisov Katherine
|
CXD Trek Bikes
|
-
|
56
|
Heigl Nadja
|
KTM Spada powered by Brenta Brakes
|
-
|
57
|
Megale Anna
|
Competitive Edge Racing
|
-
|
58
|
Berton Nina
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
-
|
59
|
Gottwaldová Amálie
|
-
|
60
|
De Bruyckere Xenna
|
De Ceuster Bouwpunt Cycling Team
|
-
|
61
|
Detilleux Emeline
|
Scott Creuse Oxygene Gueret
|
-
|
62
|
Bruchner Regina
|
-
|
63
|
González Alicia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
-
|
64
|
Barthels Maïté
|
Cycling Team Atertdaul
|
-
|
65
|
Panušová Anna
|
Brilon Racing Team MB
|
-
|
66
|
Van Sinaey Xaydee
|
Crelan - Corendon
|
-
|
67
|
Eyeington Kacey
|
-
|
68
|
Budde Kaija
|
Pure Energy Drink - Haro Bikes by Corego
|
-
|
69
|
Glaus Jana
|
-
|
70
|
Van de Steene Kim
|
Never Give Up by Jolien Verschueren
|
-
|
71
|
Lisbygd Ann-Dorthe
|
-
|
72
|
Stern Léa
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
-
|
73
|
Barthels Layla
|
Cycling Team Atertdaul
|
-
|
74
|
Douděrová Kateřina
|
Team Dukla Praha
|
-
|
75
|
Nielsen Mille Foldager
|
WILLING ABLE Racing
|
-
|
76
|
Lopez Ana
|
-
|
77
|
Perron Dorothee
|
-
|
78
|
Denk Rosalie
|
-
|
79
|
Windelband Tomke
|
-
|
80
|
Day Elena
|
Spectra Racing
|
-
|
81
|
Persson Thea
|
-
|
82
|
Kelly Siobhan
|
-
|
83
|
Secchi Giorgia
|
A.S.D. Women Cycling Project
|
-
|
84
|
Bond Jorja
|
CXD Trek Bikes
|
-
|
85
|
Beti Perez Marta
|
Cantabria Deporte - Rio Miera
|
-
|
86
|
Carrio Luna
|
Unicaja - Gijón
|
-
|
87
|
Jimenez Carla
|
-
|
88
|
Dehler Viktoria
|
-
|
DNS
|
Verkerk Katja
|
Cynisca Cycling
