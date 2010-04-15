VeloNEWS
UCI World Cup Dendermonde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

UCI World Cup Dendermonde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

UCI World Cup Dendermonde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

 

1

 Brand Lucinda

Baloise Glowi Lions

  

51:06:00

2

 Pieterse Puck

Fenix-Deceuninck

  

0:11

3

 Fouquenet Amandine

Arkéa - B&B Hotels Women

0:23

4

 Alvarado Ceylin del Carmen

Fenix-Deceuninck

  

0:35

5

 Norbert Riberolle Marion

Crelan - Corendon

  

0:47

6

 Bentveld Leonie

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:58

7

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

1:03

8

 Zemanová Kristýna

VIF Cycling Team

  

1:09

9

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

1:14

10

 Gery Célia

AS Bike Racing / France Literie

1:28

11

 van Anrooij Shirin

Baloise Glowi Lions

  

1:46

12

 Schreiber Marie

Team SD Worx - Protime

2:18

13

 van der Heijden Inge

Crelan - Corendon

  

2:30

14

 Carrier Rafaelle

Arkéa - B&B Hotels Women

2:33

15

 Neff Jolanda

Cannondale Factory Racing

,,

16

 Betsema Denise

De Ceuster - Bouwpunt

2:35

17

 Worst Annemarie

Seven Racing

  

2:41

18

 Gariboldi Rebecca

Alé Colnago Team

  

2:49

19

 Sarkisov Alyssa

CXD Trek Bikes

  

2:53

20

 Gunsalus Lizzy

CCB p/b Levine Law Group

2:55

21

 Brouwers Julie

Charles Liégeois Roastery CX

2:56

22

 Borello Carlotta

    

3:11

23

 Clauzel Hélène

    

3:13

24

 Hladíková Kateřina

Brilon Racing Team MB

3:15

25

 Lopez Vida

Trinity Racing

  

3:18

26

 Bramati Lucia

FAS Airport Services - Guerciotti

3:41

27

 Bäckstedt Zoe

CANYON//SRAM zondacrypto

3:45

28

 Kalis Bloeme

VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes

,,

29

 Rodríguez Sofia

Nesta - MMR Cycling Team

3:46

30

 Borghesi Letizia

EF Education-Oatly

  

3:50

31

 Cabaca Mae

Heizomat - Cube

  

,,

32

 Burquier Line

Trinity Racing

  

3:51

33

 Estermann Rebekka

    

3:56

34

 De Schoesitter Shanyl

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

4:00

35

 Vervloet Sterre

Deschacht - Hens CX Team

4:04

36

 Crabbé Kiona

Athletes for Hope

  

4:09

37

 González Lucía

Nesta - MMR Cycling Team

4:14

38

 Duraffourg Lauriane

Scott Creuse Oxygene Gueret

4:15

39

 Langenbarg Puck

Fenix-Deceuninck Development Team

4:19

40

 Ferri Elisa

FAS Airport Services - Guerciotti

4:20

41

 Knoll Nico

    

4:25

42

 Crees Xan

    

4:34

43

 Muller Amandine

AS Bike Racing / France Literie

4:37

44

 Verdonschot Laura

De Ceuster - Bouwpunt

4:41

45

 Cusack Lidia

CXD Trek Bikes

  

4:48

46

 Peeters Jinse

De Ceuster - Bouwpunt

4:52

47

 Seynave Ilken

Deschacht - Hens CX Team

4:53

48

 Wenzel Liv

Sebmotobikes CX Team

,,

49

 Aseltine Mia

Competitive Edge Racing

5:00

50

 Cueto Sara

Unicaja - Gijón

  

-

51

 Chladoňová Viktória

Team Visma | Lease a Bike

-

52

 Sonnemann Lyllie

CXD Trek Bikes

  

-

53

 Desprez Lison

ACT Cycling

  

-

54

 Zoerner Lauren

Competitive Edge Racing

-

55

 Sarkisov Katherine

CXD Trek Bikes

  

-

56

 Heigl Nadja

KTM Spada powered by Brenta Brakes

-

57

 Megale Anna

Competitive Edge Racing

-

58

 Berton Nina

EF Education - EasyPost - Oatly

-

59

 Gottwaldová Amálie

    

-

60

 De Bruyckere Xenna

De Ceuster Bouwpunt Cycling Team

-

61

 Detilleux Emeline

Scott Creuse Oxygene Gueret

-

62

 Bruchner Regina

    

-

63

 González Alicia

Nesta - MMR Cycling Team

-

64

 Barthels Maïté

Cycling Team Atertdaul

-

65

 Panušová Anna

Brilon Racing Team MB

-

66

 Van Sinaey Xaydee

Crelan - Corendon

  

-

67

 Eyeington Kacey

    

-

68

 Budde Kaija

Pure Energy Drink - Haro Bikes by Corego

-

69

 Glaus Jana

    

-

70

 Van de Steene Kim

Never Give Up by Jolien Verschueren

-

71

 Lisbygd Ann-Dorthe

    

-

72

 Stern Léa

KDM - Pack Cycling Team vzw

-

73

 Barthels Layla

Cycling Team Atertdaul

-

74

 Douděrová Kateřina

Team Dukla Praha

  

-

75

 Nielsen Mille Foldager

WILLING ABLE Racing

-

76

 Lopez Ana

    

-

77

 Perron Dorothee

    

-

78

 Denk Rosalie

    

-

79

 Windelband Tomke

    

-

80

 Day Elena

Spectra Racing

  

-

81

 Persson Thea

    

-

82

 Kelly Siobhan

    

-

83

 Secchi Giorgia

A.S.D. Women Cycling Project

-

84

 Bond Jorja

CXD Trek Bikes

  

-

85

 Beti Perez Marta

Cantabria Deporte - Rio Miera

-

86

 Carrio Luna

Unicaja - Gijón

  

-

87

 Jimenez Carla

    

-

88

 Dehler Viktoria

    

-

DNS

 Verkerk Katja

Cynisca Cycling

    

 

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 17:03 | Регистрация: 15.04.2010

    Ну и прорвало Люсинду на победы, никому не каких шансов не оставляет. Петерсе тоже набрала форму. На последнем круге атаковала так, что не оставила шансов Аманди.

  2. Имя: Александр

    Freejazz

    Вчера, 17:06 | Регистрация: 27.08.2018

    Две француженки раскатили Люсинду, а сами не потянули. А Пук и Сейлин потратили все силы на догонялки. Было бы интереснее, если бы подольше все всместе держались и тут уже был бы вопрос, удалось бы Люсинде отъехать от Пук и Сейлин.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • Джамайка
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    КРоме чемпионата Бельгии, у Ваута остались 3 гонки, все - с Ван дер Пулом. если не включит еще гонки. Сможет ли? ответ наверное всем ясен. 

    Чемпионат Бельгии - мало чем уступает Чемпионату мира по составу участников. 

    а после ЧМ сезон не заканчивается? будет еще шансы? 

    Тибо пропускает завтрашний кросс - хочет отдохнуть перед поединком с Ван дер Пулом, собрать силы. В СМИ Ваута Ван Арта все чаще заменяют на ТН, теперь дуэль с ним.

     

    Если Сергей опять будет комментить так, словно Ван дер Пулу поебда обещана и гарантирована.... я прям не знаю...

  • Mik61
    Мауро Джанетти о том, как пора ... (9)
    Mik61-Фото
    Остапа понесло.
    Если бы он выиграл ту Вуэльту, ему бы не дали отыграть на Туре время, которое он проиграл Рогличу в первые дни.
  • Pirn
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Pirn-Фото

    На 8-м круге когда Ваут и дель Гроссо лидировали уже подумал не будет ли повтора финиша Суперпрестижа ) но вообще всё менялось быстро.

    Сомневался что ТдГ вернётся в тройку после прокола, но молодой голландский чемпион силён.

    Нейс под конец делает тактически правильный ход обеспечив победу.

    Завтра снова с МВДП 

  • Джамайка
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    да уж...скорости, прям карусель . Дорогу молодым! 

    Нис очень хорош, за него приятно болеть. Ясно, что его цель - победить очно ВДП, пока тот не ушел на пенсию. 

    Свек набирает очки.

    Похоже, законное место Ваута - 6-7 после Ниса, ТДГ, Ванутренхаута, Свека, да и ВандерПуте. 

    Правильно ВДП задумался об уходе - поджимают, для победы тербуется все больше напряжения. А вторым он не привык. 

    завтра Лонхаут.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Ван дер Пула гонка смотрится по другому. Интрига была до самого финиша.

  • MVDP
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (5)
    MVDP-Фото

    Не узнаю Дендермонде посуху. Прикольные тараканьи бега получились.

    Жаль, ТдГ прокол помешал.

  • Freejazz
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (2)
    Freejazz-Фото

    Две француженки раскатили Люсинду, а сами не потянули. А Пук и Сейлин потратили все силы на догонялки. Было бы интереснее, если бы подольше все всместе держались и тут уже был бы вопрос, удалось бы Люсинде отъехать от Пук и Сейлин.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Ну и прорвало Люсинду на победы, никому не каких шансов не оставляет. Петерсе тоже набрала форму. На последнем круге атаковала так, что не оставила шансов Аманди.

  • Cyrill
    Тренер Вингегора о его развити ... (1)
    Cyrill-Фото
    Семья, дом, столярное дело... Йонас, а велоспорт где, на каком месте??? "Так дела не делаются... " ®
  • gumanoidd
    Отец Матье ван дер Пула о цене ... (2)
    gumanoidd-Фото
    да пусть без разминки- массажа ---как человек гоняет в свое удовольствие))) он и так всех сделает

    и пусть гоняет через 2-ва дня на 3-й

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

