Люсинда Бранд выиграла этап Кубка мира по велокроссу UCI-2025 в Терральбе

Девятая победа Люсинды Бранд в сезоне велокросса 2025/26

Люсинда Бранд (Lucinda Brand) одержала девятую в сезоне велокросса 2025/26 и пятую подряд победу, выиграв этап Кубка мира UCI, проходивший на Сардинии, в Терральбе (Terralba).

Нидерландская велогонщица Baloise-Glowi Lions атаковала на втором из шести кругов и постепенно наращивала преимущество на каждом круге, особенно на песчаных участках. Пока за два круга до финиша она лидировала с полуминутным запасом, за её спиной шла острая борьба за подиум. Люсинда Бранд пересекла финишную черту с 20-м запасом над ближайшей соперницей - Аник ван Альфен (Aniek van Alphen/Seven Racing). Через 13 секунд после Ван Альфен финишировала третьей напарница Люсинды Бранд по команде - Ширин ван Анрой (Shirin van Anrooij). Для Ширин ван Анрой это всего лишь третья за два года гонка после череды проблем с травмами.

Люсинда Бранд: «Были сложные участки, и Аник немного отстала, что меня подтолкнуло атаковать. Я сразу же ушла в отрыв, чтобы посмотреть, к чему это приведёт. Присутствие Ширин в группе преследования автоматически немного снижало боевой дух соперниц».

Ширин ван Анрой: «Я всё ближе к хорошей форме. Очень довольна возвращением. Так прекрасно через два года вернуться на подиум Кубка мира. У нас получилась интересная борьба с Аник (Ван Альфен). Она была немного сильнее».

Аник ван Альфен по итогам этапа в Терральбе возглавляет общий зачёт Кубка мира по велокроссу UCI с 91 очком, Люсинда Бранд идёт на втором месте с 80 очками. Тройку лучших замыкает Леони Бентвельд (Leoni Bentveld) из команды Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw c 65 очками.