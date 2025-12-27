Люсинда Бранд одержала десятую победу подряд, выиграв этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Неудержимая Люсинда Бранд продолжает победное шествие в сезоне велокросса 2025/26

Люсинда Бранд одержала десятую победу подряд в сезоне велокросса 2025-2026 и 26-ю победу в карьере на этапах Кубка мира, выиграв этап Кубка мира в Гавере. Эта победа укрепила позицию нидерландской гонщицы команды Baloise Glowi Lions в общем зачёте Кубка мира, где теперь лидирует с 240 очками, опережая на 51 очко свою соотечественницу Аник ван Альфен (Aniek van Alphen).

24-летняя французская велогонщица Arkéa - B&B Hotels Women Амадин Фукене (Amandine Fouquenet) финишировала в Гавере второй, через 15 секунд после Люсинды Бранд, и замыкает тройку лучших общего зачёта Кубка мира со 133 очками.

Гавере встретил участниц ярким солнцем и подмороженной 14,6 километровой трассой, на которой ключевым стал выбор шин.

Амадин Фукене задала высокий темп сразу после старта. К ней присоединились Люсинда Бранд и её напарница по команде Ширин ван Анрой (Shirin van Anrooij), а затем уехали от Фукене. На одном из склонов Ван Анрой упала, потеряв позиции. Пук Питерсе (Puck Pieterse), которая возглавляла погоню за лидерами на первом круге, но падение не позволило ей бороться за победу. Люсинда Бранд была недосягаема после того, как дважды сменила велосипед. Питерсе боролась с Амадин Фукене за второе место, но французская гонщица оказалась сильнее.

В интервью Sporza Люсинда Бранд прокомментировала очередную победу:

«Я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Мужчины мне давали советы про шины, но я подумала, что с теми, на которых стартовала, у меня всё получится. Однако сцепления найти не могла. Поэтому я поменяла профиль шин, но мне снова не понравилось, так что сменила их снова. Затем я медленно вкатилась, хотя мне также нужно было включаться в саму гонку. Мне действительно приходилось думать о том, как крутить педали на такой трассе. Если я просто продолжу сосредотачиваться, чтобы хорошо проехать и удержать форму, высокий результат придёт сам».

Амадин Фукене: «Чувствую себя хорошо, и могу ехать без давления. Я довольна своей победой в Зольдере, а теперь и этим вторым местом. Бороться с Питерсе было тяжело, но на сложных участках я чувствовала себя хорошо».

Пук Питерсе: «Я рада оказаться на подиуме. Это было непросто. Перед стартом мы уже обсуждали между собой, что стало более скользко. В первом же повороте я заметила, что я сильно проскальзываю. Довольно долго я держалась, но на середине дистанции упала, а затем поменяла профиль переднего колеса на более грубый».