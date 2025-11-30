Люсинда Бранд — победительница первого этапа Кубка мира по велокроссу-2025/26 в Таборе

Восьмая победа Люсинды Бранд в сезоне велокросса 2025/26

Люсинда Бранд продолжила победную серию в сезоне велокросса 2025/26, одержав восьмую победу из десяти стартов. Нидерландская велогонщица команды Baloise Glowi Lions выиграла первый этап Кубка мира UCI по велокроссу-2025/26 в морозном чешском Таборе. Кроме того, этот результат продлил серию последовательных подиумов Бранд до 51, что сравнимо с рекордом её соотечественницы Марианны Вос (Visma-Lease a Bike), которая еще не начала сезон велокросса.

Гонка проходила при минусовой температуре, иней держался на затенённых участках, и участницам не пришлось преодолевать грязь на подмороженной трассе длиной 3.46 км.

Люсинда Бранд расколола группу в начале гонки. Она взяла инициативу на втором круге, создав сначала ведущую группу с чемпионкой Европы Инге ван дер Хейден (Crelan Corendon) и Леони Бентвельд (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw). Итальянская гонщица Сара Казасола (Crelan Corendon), пропустившая три недели соревнований, отставала от лидеров на три секунды, а затем возглавила гонку.

Люсинда Бранд оказалась в группе с двумя гонщицами Crelan Corendon, но смогла отбить атаки соперниц. На последнем круге Бранд атаковала, Инге ван дер Хейден отстала, а Сара Казасола держалась с Люсиндой Бранд и даже обошла её на подъёме с деревянным настилом. Но на финальных виражах Люсинда Бранд вышла вперёд и одержала победу, а Сара Казасола не смогла закрыть просвет и финишировала второй через 1 секунду. Инге ван дер Хейден финишировала в тройке лучших через 13 секунд после победительницы.

Люсинда Бранд: «Гонки становятся всё более сумасшедшими. Было сложно создать преимущество, и мы сильно скользили. На подъёмах мы шли на равных, так что было трудно оторваться. На первый план вышла тактика. Я знала, что надо было надавить на последнем круге - использовала опыт нашего товарища по команде [Давида Хавердингса/ David Haverdings], выигравшего ранее. Попыталась сделать как он, и быстро услышала, что создала просвет. После нескольких поворотов сама в этом убедилась. Это было действительно здорово, потому что если ты едешь к финишу с Сарой [Казасолой] на колесе, тебя легко могут обойти».