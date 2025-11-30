VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Люсинда Бранд — победительница первого этапа Кубка мира по велокроссу-2025/26 в Таборе

Восьмая победа Люсинды Бранд в сезоне велокросса 2025/26

 

 

Люсинда Бранд продолжила победную серию в сезоне велокросса 2025/26, одержав восьмую победу из десяти стартов. Нидерландская велогонщица команды Baloise Glowi Lions выиграла первый этап Кубка мира UCI по велокроссу-2025/26 в морозном чешском Таборе. Кроме того, этот результат продлил серию последовательных подиумов Бранд до 51, что сравнимо с рекордом её соотечественницы Марианны Вос (Visma-Lease a Bike), которая еще не начала сезон велокросса.

 

Гонка проходила при минусовой температуре, иней держался на затенённых участках, и участницам не пришлось преодолевать грязь на подмороженной трассе длиной 3.46 км.

 

Люсинда Бранд расколола группу в начале гонки. Она взяла инициативу на втором круге, создав сначала ведущую группу с чемпионкой Европы Инге ван дер Хейден (Crelan Corendon) и Леони Бентвельд (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw). Итальянская гонщица Сара Казасола (Crelan Corendon), пропустившая три недели соревнований, отставала от лидеров на три секунды, а затем возглавила гонку.  

 

Люсинда Бранд оказалась в группе с двумя гонщицами Crelan Corendon, но смогла отбить атаки соперниц. На последнем круге Бранд атаковала,  Инге ван дер Хейден отстала, а Сара Казасола держалась с Люсиндой Бранд и даже обошла её на подъёме с деревянным настилом. Но на финальных виражах Люсинда Бранд вышла вперёд и одержала победу, а Сара Казасола не смогла закрыть просвет и финишировала второй через 1 секунду. Инге ван дер Хейден финишировала в тройке лучших через 13 секунд после победительницы.

 

Люсинда Бранд — победительница первого этапа Кубка мира по велокроссу-2025/26 в Таборе

 

Люсинда Бранд — победительница первого этапа Кубка мира по велокроссу-2025/26 в Таборе

 

 

Люсинда Бранд: «Гонки становятся всё более сумасшедшими. Было сложно создать преимущество, и мы сильно скользили. На подъёмах мы шли на равных, так что было трудно оторваться. На первый план вышла тактика. Я знала, что надо было надавить на последнем круге - использовала опыт нашего товарища по команде [Давида Хавердингса/ David Haverdings], выигравшего ранее. Попыталась сделать как он, и быстро услышала, что создала просвет. После нескольких поворотов сама в этом убедилась. Это было действительно здорово, потому что если ты едешь к финишу с Сарой [Казасолой] на колесе, тебя легко могут обойти».

 

UCI World Cup Tabor-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Люсинда Бранд Lucinda Brand Baloise Glowi Lions UCI World Cup Tabor-2025

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

1 декабря 2025

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2026

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

23 ноября

Chris Harper (Jayco AlUla)

24 ноября

Jasper De Buyst (Lotto)

Carl-Frederik Bevort (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (99)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)