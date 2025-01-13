Люсинда Бранд — победительница этапа Кубка мира по велокроссу в Дендермонде-2025

Люсинда Бранд: “После нескольких лет неудач и травм, наконец, всё идёт по плану!”

Люсинда Бранд (Lucinda Brand) отпраздновала победу на этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Дендермонде, опередив с полуминутным запасом ближайшую преследовательницу Пук Питерсе (Puck Pieterse/ Fenix-Deceuninck). Чемпионка мира Фем ван Эмпель (Fem van Empel/Visma Lease a Bike) финишировала третьей через 41 секунду.

Дождь, холод и грязь не помешали 35-летней нидерландской велогонщице команды Baloise Trek Lions выигрывать два дня подряд на технически сложных трассах. Победу в Дендермонде Люсинда Бранд одержала на следующий день после победы на этапе серии “Суперпрестиж” в Гуллегеме (Superprestige Gullegem).

На всех 24 гонках в сезоне велокросса 2024/25 нидерландская велогонщица поднималась на подиумы - одержала семь побед, 13-й раз становилась второй и четырежды финишировала третьей ступени. Если принимать в расчёт результаты Люсинды Бранд с конца прошлого сезона (с 27 января 2024), то она поднималась на подиумы на 32 гонках подряд, уступая по количеству призовых мест подряд только Пук Питерсе (35 подиумов подряд) и Марианне Вос (51 подиум подряд).

Благодаря победе в Дендермонде Люсинда Бранд сохранила позицию лидера общего зачёта этапов Кубка мира с 61 очком преимущества над Фем ван Эмпель и 81 очком над Зое Бэкстедт.

На этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде Люсинда Бранд возглавила гонку сразу после старта, уже на 8-й минуте к ней присоединилась Пук Питерсе. 22-летняя нидерландская гонщица прошла первый круг с одним временем с Люсиндой Бранд, но затем начала терять скорость. Люсинда Бранд уехала от соперниц на четвёртом круге. Фем ван Эмпель, которая быстрее всех прошла четвёртый круг, догнала Пук Питерсе на предпоследнем круге, но из-за двух проколов потеряла шанс побороться за второе место и финишировала третьей.

Люсинда Бранд: «Конечно, я очень рада победе. Но, наверное, здесь впервые я подумала: «Как, неужели остался ещё один круг?» В конце предпоследнего круга мой просвет вырос, поэтому мне оставалось только внимательно проехать все трудные участки и удерживать там достаточную скорость. Грязь была невероятно тяжёлой. Сначала мне пришлось бороться с Пук. Но когда в какой-то момент осталась одна впереди, мне было очень приятно слышать поддержку болельщиков.

Этот сезон был просто потрясающим! Очень многие интересовались, как мне удаётся выглядеть свежей и готовой к каждой гонке. После нескольких тяжёлых лет неудач, травм, проблем со здоровьем, наконец, всё идёт по плану!

Спасибо за фантастический сезон с командой Lidl Trek, благодаря которому я заложила невероятный фундамент. Теперь нужно оттачивать детали - питание, тренировки, восстановления, окружать себя правильными людьми. Именно так достигаются настоящие успехи. В этом году я собрала потрясающую команду поддержки - массажиста, физиотерапевта, мануального терапевта, тренера и многих других. Каждый кусочек паззла важен, вместе мы поднимаем планку!

Мы сделали огромный шаг вперёд с нашим оборудованием. SRAM Road предоставили нам всё лучшее, отлаженное до совершенства!

И ещё мой тренер Пол Ван Ден Бос (Paul Van Den Bosch), он просто лучший. Вместе мы разработали точный план по устранению моих слабых мест. Пол каждый день звонит мне, чтобы убедиться, что мы идём по плану, и при необходимости вносим коррективы. Его страсть и руководство по-настоящему вдохновляют!

Ещё одной переменой стал для меня переезд в Бельгию. Я теперь езжу на кроссовом велосипеде больше, чем когда-либо, а время в разъездах сократилось до минимума. Мне нравится жить в моём красивом лесу!»

Пук Питерсе: «В самом начале гонки я наслаждалась грязью, но после двух кругов стало совсем не весело. На половине гонки у меня случился прокол, а потом Люсинда создала просвет. На трассе было несколько ям, поэтому я не стала через них проезжать, но колесо всё равно проколола. На последнем круге подумала, что у меня снова прокол, но я уже выезжала на асфальт, пришлось спринтовать, не вставая из седла. Но у Фем ван Эмпель тоже был прокол, так что, в этом плане боролись на равных».

Фем ван Эмпель: «Я хорошо стартовала, начала в первой группе, но потом немного выпала. Свежести не почувствовала, но не стала паниковать, и поехала свою гонку. Жаль, что прокололась именно тогда, когда догнала Питерсе. Потом у меня случился ещё один прокол. Это было неприятно, и я не знаю, могла ли сегодня показать лучший результат.