Люсинда Бранд выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Намюре

Люсинда Бранд: «Никогда ещё я так хорошо не стартовала»

Люсинда Бранд одержала десятую в сезоне велокросса 2025/26, шестую подряд и третью подряд на этапе Кубка мира победу, выиграв 4-й этап в Намюре. 36-летняя нидерландская велогонщица команды Baloise Glowi Lions возглавила гонку ещё на первом круге. В середине четвертого круга у Бранд спустило колесо за несколько сотен метров до пит-зоны, где она смогла поменять велосипед. Она потеряла всего около 10 секунд, сохранив отрыв в 19 секунд от Ван Альфен перед техничным спуском и очередным брусчатым подъёмом.

Трасса в Намюре одна из самых сложных в велокроссе с бесконечными подъёмами, техничными спусками и виражами, создающими проблемы даже самым опытным гонщицам. Но Люсинда Бранд показала настоящий мастер-класс.

В итоге она пересекла финишную черту с 43-секундным преимуществом над лидером общего зачёта Кубка мира Аник ван Альфен (Seven Racing). По итогам этапа в Намюре Люсинда Бранд в общем зачёте уступает Аник ван Альфен всего одно очко.

Тройку призёров замкнула французская гонщица Амандин Фукене (Amandine Fouquenet) из Arkéa - B&B Hotels Women, она идёт 4-й в общем зачёте Кубка мира, уступая Аник ван Альфен 47 очков.

Люсинда Бранд: «Я ехала очень мощно, никогда ещё так хорошо не стартовала. Она (Амандин Фукене) всегда начинает гонку потрясающе, поэтому я просто старалась держать свою скорость, так как здесь можно выдохнуться уже на первом круге. Просто сегодня у меня отлично шла нога.

С колесом получилось очень глупо, но такое здесь случается. Я подумала, что сбавлять нельзя, и если оно сломается, значит, сломается, заменю велосипед. Мне пришлось пробежать несколько поворотов, но, к счастью, разрыв был достаточно большой».