Люсинда Бранд — победительница этапа Кубка мира UCI в Коксейде-2025

Люсинда Бранд одержала 80-ю победу в карьере

Люсинда Бранд вновь не оставила шансов соперницам на этапе Кубка мира по велокроссу UCI-2025 в Коксейде. 36-летняя нидерландская велогонщица команды Baloise Glowi Lions отпраздновала 80-ю победу в карьере и 12-ю в этом сезоне (из 14 стартов), а также укрепила свою позицию лидера общего зачёта Кубка мира. Она также продлила свою рекордную серию попаданий на подиум до 55 гонок подряд.

В Коксейде Люсинда Бранд выиграла впервые, раньше она трижды занимала здесь второе место.

Люсинда Бранд и её ближайшая соперница в общем зачёте Кубка мира Аник ван Альфен (Aniek van Alphen) быстро стали контролировать гонку и создали просвет. К ним переложилась Ширин ван Анроой (Shirin van Anrooij). В то время как Аник ван Альфен не выдержала темпа, Люсинда Бранд уже на втором круге набрала 8 секунд преимущества, уехав в одиночку.

Ширин ван Анроой осталась её ближайшей преследовательницей, но разрыв не сокращался. В итоге Люсинда Бранд пересекла финиш в одиночку с 36-секундым преимуществом над Ван Анроой. А Селин дель Кармен Альварадо финишировала третьей через 1 минуту 3 секунды.