VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Люсинда Бранд — победительница этапа Кубка мира UCI в Коксейде-2025

Люсинда Бранд одержала 80-ю победу в карьере

 

 

Люсинда Бранд вновь не оставила шансов соперницам на этапе Кубка мира по велокроссу UCI-2025 в Коксейде. 36-летняя нидерландская велогонщица команды Baloise Glowi Lions отпраздновала 80-ю победу в карьере и 12-ю в этом сезоне (из 14 стартов), а также укрепила свою позицию лидера общего зачёта Кубка мира. Она также продлила свою рекордную серию попаданий на подиум до 55 гонок подряд.

 

Люсинда Бранд — победительница этапа Кубка мира UCI в Коксейде-2025

 

 

В Коксейде Люсинда Бранд выиграла впервые, раньше она трижды занимала здесь второе место.

 

Люсинда Бранд и её ближайшая соперница в общем зачёте Кубка мира Аник ван Альфен (Aniek van Alphen) быстро стали контролировать гонку и создали просвет. К ним переложилась Ширин ван Анроой (Shirin van Anrooij). В то время как Аник ван Альфен не выдержала темпа, Люсинда Бранд уже на втором круге набрала 8 секунд преимущества, уехав в одиночку.

 

Ширин ван Анроой осталась её ближайшей преследовательницей, но разрыв не сокращался. В итоге Люсинда Бранд пересекла финиш в одиночку с 36-секундым преимуществом над Ван Анроой. А Селин дель Кармен Альварадо финишировала третьей через 1 минуту 3 секунды.

 

UCI World Cup Koksijde-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Кубок мира UCI по велокроссу велокросс UCI World Cup Koksijde-2025 Люсинда Бранд Lucinda Brand Baloise Glowi Lions

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Джамайка
    Ваут ван Арт о первом велокрос ... (1)
    Джамайка-Фото

    да, отпуск - всегда хорошо, особенно в велоспорте, где работают полный день с громадным напряжением по сути, в командировках вдали от дома, близких.

    Семьей отдохнули в Риме, потом Амерка со спонсорами. Да и две значимые победы восстановили уверенность. 

    Однако прокол был на 4 круге, перед финальным было только 8 сек от подиума. бросил? когда понял, что гарантии на подиум нет, что решил отложить "битву" на по-позже?

  • Николай Н.
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул как всегда не победим. А вот Швеек молодец уже в майки лидера в общем зачёте и его как то не привычно видеть в этой майке.

  • Джамайка
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (2)
    Джамайка-Фото

    Тун Аэртс на 3 круге и Дель Гроссо на финишном, 7м въехали в одном и том же месте в ограждение, колею уже проложили

    Ван дер Пул поэкономился в предверии завтрашнего этапа. +20 сек на 3-4 круге, даже 25 сек, в итоге 7 секунд над вторым. На многих песчанных участках неоднокртано спрыгивал с байка, бежал, там где ДельГроссо и ВандерПуте катили на колесах. Свек тоже уверен и спокоен, на своей земле.

  • MVDP
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (3)
    MVDP-Фото

    Цитата: Pugachev
    Люсинду ВАНДЕРБРАНД пока не обогнать....

    А пару лет назад казалось, что тройка Питерсе - ван Эмпель - ван Анрой никому не даст шансов.

  • Pugachev
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (3)
    Pugachev-Фото

    Я вот почему-то за Альварадо болею... И очень доволен ее местом, т.к. Люсинду ВАНДЕРБРАНД пока не обогнать....

  • Николай Н.
    UCI World Cup Koksijde-2025. В ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда в этом году наверно собралась забрать все этапы. Альварадо тоже молодец, хороший финиш показала.

  • motte
    Тадей Погачар поставил новый р ... (6)
    motte-Фото

    Спасибо за развоз! 

    Торито был тем, кто раскатил тадея, после веленса , на рекорд.

  • motte
    Матье ван дер Пул - победитель ... (1)
    motte-Фото

    Только и остаётся вопрос Как? Как так можно по песку? 

  • kabachok
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (5)
    kabachok-Фото

    уход от чёрного - правильное решение, поддерживаю. 

  • Pugachev
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (5)
    Pugachev-Фото

    Цвет - норм. Ну, и по памперсу команду теперь ни скем не спутаешь, похоже.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

22 декабря

Alexander Edmondson (Team Picnic PostNL)

23 декабря

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Felix Grossschartner (UAE Team Emirates XRG)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (87)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)