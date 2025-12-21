Люсинда Бранд выиграла четвёртый этап Кубка мира по велокроссу-2025

- Категория:
Люсинда Бранд — победительница этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Антверпене
Люсинда Бранд (Lucinda Brand) одержала четвёртую победу на этапе Кубка мира по велокроссу UCI и 11-ю в общей сложности из 13 стартов в своём сезоне 2025/26.
На трассе со сложными песчаными отрезками в Антверпене 36-летняя нидерландская велогонщица команды Baloise Glowi Lions в финале сражалась со своей соотечественницей из команды Fenix-Deceuninck Селин дель Кармен Альварадо (Ceylin del Carmen Alvarado) и обошла её у финишной черты.
На протяжении группы собирались и распадались. На третьем круге гонку возглавляла Пук Питерсе (Puck Pieterse/Fenix-Deceuninck, за которой вплотную сидели Люсинда Бранд и Селин дель Кармен Альварадо.
Селин дель Кармен Альварадо вернулась в гонки после двухнедельного перерыва, вызванного простудой, но сразу же стала одной из самых опасных соперниц. На коварном отрезке по склону Альварадо вышла вперёд. Люсинда Бранд на какой-то момент потеряла контакт с соперницами, в то время как потерявшая на этом этапе майку лидера Кубка мира Аник ван Альфен (Aniek van Alphen) вела преследование.
К началу четвёртого круга Люсинда Бранд закрыла просвет до Альварадо и Питерсе, а на песчаной секции Бранд возглавила гонку, а затем уехала с Альварадо от Питерсе. Хотя Бранд начала последний круг с небольшим отрывом от Альварадо, пара ошибок позволила последней выйти вперед. Однако Люсинда Бранд оказалась сильнее, вернув себе лидерство в конце круга и выиграв две секунды у Альварадо на финишной прямой, а Аник ван Альфен замкнула тройку призёров, финишировав через 16 секунд.
По итогам этапа в Антверпене Люсинда Бранд возглавила рейтинг Кубка мира UCI, где опережает на 14 очков Аник ван Альфен.
UCI World Cup Antwerpen-2025. Велокросс. Женщины. Результаты
