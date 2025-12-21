VeloNEWS
Люсинда Бранд выиграла четвёртый этап Кубка мира по велокроссу-2025

Люсинда Бранд — победительница этапа Кубка мира по велокроссу-2025 в Антверпене

 

 

Люсинда Бранд (Lucinda Brand) одержала четвёртую победу на этапе Кубка мира по велокроссу UCI  и 11-ю в общей сложности из 13 стартов в своём сезоне 2025/26. 

 

На трассе со сложными песчаными отрезками в Антверпене 36-летняя нидерландская велогонщица команды Baloise Glowi Lions в финале сражалась со своей соотечественницей из команды Fenix-Deceuninck Селин дель Кармен Альварадо (Ceylin del Carmen Alvarado) и обошла её у финишной черты.

 

На протяжении группы собирались и распадались. На третьем круге гонку возглавляла Пук Питерсе (Puck Pieterse/Fenix-Deceuninck, за которой вплотную сидели Люсинда Бранд и Селин дель Кармен Альварадо.

 

Селин дель Кармен Альварадо вернулась в гонки после двухнедельного перерыва, вызванного простудой, но сразу же стала одной из самых опасных соперниц. На коварном отрезке по склону Альварадо вышла вперёд. Люсинда Бранд на какой-то момент потеряла контакт с соперницами, в то время как потерявшая на этом этапе майку лидера Кубка мира Аник ван Альфен (Aniek van Alphen) вела преследование.

 

К началу четвёртого круга Люсинда Бранд закрыла просвет до Альварадо и Питерсе, а на песчаной секции Бранд возглавила гонку, а затем уехала с Альварадо от Питерсе. Хотя Бранд начала последний круг с небольшим отрывом от Альварадо, пара ошибок позволила последней выйти вперед. Однако Люсинда Бранд оказалась сильнее, вернув себе лидерство в конце круга и выиграв две секунды у Альварадо на финишной прямой,  а Аник ван Альфен замкнула тройку призёров, финишировав через 16 секунд.

 

По итогам этапа в Антверпене Люсинда Бранд возглавила рейтинг Кубка мира UCI, где опережает на 14 очков Аник ван Альфен.

 

UCI World Cup Antwerpen-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

Комментарии

  • rude_rider
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (3)
    rude_rider-Фото

    зато не жарко..как раньше SKY ,стильно но жарко

  • VeloVelo
    Крис Фрум не готов ставить точ ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Фруми хочет уйти достойно. Вот, что-то придумал. Пусть у него всё получится.

    Да, мы его много критиковали. И было за что.
    Но, Крис заслуживает Уважения за всю свою карьеру. 

    И да, согласен, Эпоха!

  • VeloVelo
    Марк Мадьо, «отец» Groupama-FD ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ух, какие люди уходят...

  • motte
    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (3)
    motte-Фото

    Для начала — про общий зачёт Кубка мира по велокроссу, который ван дер Пул выигрывал лишь один раз, в сезоне 2017–2018. Сейчас Матьё ван дер Пул уступает лидеру всего 36 очков, а для него это практически ничто.

    Тибо Нис уже заявил, что не будет бороться за общий зачёт Кубка мира.

    Тибо Нис сегодня финишировал лишь 23-м, проиграв MVDP около трёх минут.

    «Сегодня всё пошло совсем не гладко. Я плохо стартовал и у меня не хватило мощности, чтобы вернуться в гонку. Кроме того, впервые в этом сезоне у меня возникли проблемы со спиной. Это нужно проверить».

    Завтра он не выйдет на старт — стартовать будет только ван дер Пул. Вот что сказал его отец, Свен Нис:

    «Общий зачёт Кубка мира сейчас не у него в голове. Было бы неправильно добавлять Коксейде в таком возрасте. В рождественский период он не должен выступать три дня подряд. Ему нужно обязательно закладывать восстановление».

    Матьё ван дер Пул остался доволен своей гонкой:

    «Ноги чувствовались сильнее. Это совершенно другая трасса, но в течение недели я ощущал, что стал свежее, чем перед Намюром. Я рад снова победить».

    Возвращение Ваута ван Арта: он шёл в группе, боровшейся за подиум, но прокол отбросил его назад — 7-е место. Вот его комментарий:

    «Казалось, что у меня есть шанс на подиум, но, к сожалению, прокол всё испортил. По ощущениям ноги на хорошем уровне. Перед стартом я надеялся уехать с этой гонки именно с таким чувством. В техническом плане ещё есть над чем работать, и я надеюсь улучшить это в ближайшие недели. Для возвращения это был отличный кросс. Сегодняшние усилия помогут мне снова выйти на более высокий уровень. Было здорово вернуться».

  • Джамайка
    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (3)
    Джамайка-Фото

    Хмм...

    “Met Hulst zou het mooi zijn om het record wereldtitels te halen in eigen land”, sprak Van der Poel na z’n zege in Antwerpen bij onze collega’s van het Nederlandse AD. “Ik ga niet eeuwig blijven crossen. Ooit moet er een einde zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik op een hoogtepunt wil eindigen. Zowel op de weg als in de cross. Of het WK in Hulst de ultieme afscheidceremonie wordt? Wie weet.”

     

    «Было бы здорово, если бы на чемпионате мира в Хулсте мы побили рекорд по количеству мировых титулов на родной земле», — сказал Ван дер Поэль нашим коллегам из голландской газеты AD после своей победы в Антверпене. «Я не собираюсь гоняться вечно. В какой-то момент должен быть конец. Я всегда говорил, что хочу закончить на высокой ноте. И в шоссейных гонках, и в велокроссе. Станет ли чемпионат мира в Хулсте идеальной церемонией прощания? Кто знает».

     

    Вспомнил, что Нидеранды - родная земля... boredom

    Небось самому уже надоело гоняться - все одно и то же. Техническое мастерство эталонное, повторить-то невозможно, не то что превзойти...То-то триатлоном увдекся, как многие велопенсионеры. 

    Остановить может только включение велокросса в программу Олимпийских Игр. Но это абсурд - одна нация в межсезонье под пиво (и водку?) сходит с ума по велогонкам в грязи, другие страны вне конкуренции. По большому счету, никого кроме бельгийцев-голландцев это не интресует как "большой" вид спорта. 

  • MVDP
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (3)
    MVDP-Фото
    Пока форма чистая и сухая.
  • Николай Н.
    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул просто непобедим. Швеек хорош в своей стихии, песок его козырь.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня кросс получился интересным. Хорошую конкуренцию Люсинде создала Альворадо и это украсило кросс. Молодцы девчата.

  • Bjoern
    Новый партнёр и новый дизайн в ... (3)
    Bjoern-Фото

    Вроде интересно выглядит

  • motte
    Тадей Погачар поставил новый р ... (5)
    motte-Фото

    Тадей Погачар — величайший гонщик этого поколения, и многие заинтересованы в том, чтобы узнать, каков он вне велосипеда в личной жизни, а также как он тренируется, чтобы достигать столь высокого уровня. В некоторой степени на оба этих вопроса ответил его товарищ по команде Флориан Вермеерш, который провёл немало времени с чемпионом мира в свой первый год в команде UAE Team Emirates — XRG.

    «На велосипеде Тадей — убийца, каннибал. Но вне его он очень спокойный парень и невероятный командный игрок», — сказал Вермеерш в беседе с Бахамонтесом. — «Именно таким я сразу его и узнал, когда в первые дни команды в Абу-Даби в прошлом году мы несколько вечеров проводили вместе с гонщиками наедине. Он любит создавать ощущение единства в команде».

    Ключ к выступлениям Погачара — наличие преданной группы гонщиков, готовых пожертвовать своими шансами ради него, несмотря на их высокий уровень. По словам бельгийского специалиста по классическим гонкам, Погачар отлично справляется с этой задачей. В подтверждение он рассказал историю, произошедшую в этом году на «Страде Бьянке».

    «Накануне „Страде Бьянке“ по настоянию Тадея мы сыграли в футбол всей командой в саду отеля. Это было потрясающе для командного духа. А на следующий день Тадей победил, Тим Велленс занял третье место, а я провёл одну из лучших гонок в своей жизни. Лучшее доказательство того, что веселье — это важно».

    Но на велосипеде веселья куда меньше — особенно когда тренируешься с лучшими в мире. Вермеерш знает это по собственному опыту.

    «Во время первого тренировочного сбора я был в группе для классических гонок, а Тадей — в группе для „Тура“. Группа Погачара каждый день ехала на два километра в час быстрее нашей, а мне то казалось, что мы и так едем достаточно быстро».

    Потом он воочию убедился, насколько быстро они ездят. «Во время подготовки к „Тур де Франс“ я две недели тренировался с Тадеем в горах Сьерра?Невада и увидел, насколько невероятно тяжело он работает на тренировках». Вермеерш был резервным гонщиком в составе на „Тур“ и в итоговую восьмёрку не попал, но тренировался с теми, кто в итоге выиграл „Тур де Франс“.

    «Был день, когда мы с Нильсом Политтом всё время ехали за ним — даже не в подъём. Через двадцать минут мы были вынуждены сойти, полностью выдохшись, а Тадей при этом ещё шутил. Его базовая мощность просто невероятно высока…»

    ---

    Прямо как Deep Purple, всегда играли в футбол , а потом создавали классику рока на все века. 

    Блэкмор всегда был инициатором.

