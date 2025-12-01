VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Аник ван Альфен — победительница этапа Кубка мира UCI по велокроссу-2025 во Фламанвиле

Аник ван Альфен выиграла второй этап Кубка мира по велокроссу из сольного отрыва

 

 

Аник ван Альфен (Aniek van Alphen), 26-летняя нидерландская велогонщица команды Seven Racing,одержала первую в этом сезоне велокросса и 10-ю в карьере победу, выиграв второй этап Кубка мира UCI2025/26 во французском Фламанвиле.

 

Аник ван Альфен — победительница этапа Кубка мира UCI по велокроссу-2025 во Фламанвиле

 

 

Аник ван Альфен рано создала просвет, с ней в отрыв ушла Леони Бентвельд (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw). Через 2,95 км, после первого круга, у дуэта лидеров было 3 секунды преимущества над группой преследовательинц, в которой были чемпионка Европы Европы Инге ван дер Хейден (Crelan-Corendon) и вернувшаяся в гонки после травмы колена Сейлин дель Кармен Альварадо (Alpecin – Deceuninck).

 

На втором круге Аник ван Альфен уехала от Бентвельд в одиночку, а к ближайшим преследовательницам присоединилась чемпионка Франции Амандин Фукене (Amandine Fouquenet) из команды Arkéa - B&B Hotels Women, а также Альварадо и Ван дер Хейден.

 

На четвертом круге Фукене удалось оторваться от своих соперниц, однако она не смогла догнать Ван Альфен, и вскоре была настигнута Альварадо.

 

Аник ван Альфен в одиночку пересекла линию финиша с преимуществом в 20 секунд над занявшей второе место Амандин Фукене. А Сейлин дель Кармен Альварадо финишировала третьей.

 

Среди участников не было победительницы первого этапа Кубка мира в Таборе Люсинды Бранд и занявшей второе место в Таборе Сары Казасолы.

 

Аник ван Альфен — победительница этапа Кубка мира UCI по велокроссу-2025 во Фламанвиле

 

Аник ван Альфен: «Не могу в это поверить. Я проехала почти всю гонку одна и в своём темпе. Было потрясающе – и зрители, и всё остальное. Я чувствовала себя довольно сильной и знала, что когда другие позади меня допускали небольшие ошибки, а я — нет, то я получала некоторое преимущество. Я хорошо себя чувствовала на первом круге. Понимала, что есть сильные гонщицы, возможно, со второго или третьего рядов. Предполагала, что, возможно, они догонят меня чуть позже, но разрыв держался всё время, и я  счастлива, что смогла удержаться до финиша».

 

Сейлин дель Кармен Альварадо: «Думаю, сегодня я могу быть очень довольна. Для меня это была тяжелая гонка, так что, думаю, сегодня третье место —   мой максимум. Аник [ван Альфен] была великолепна. На середине дистанции я уже поняла, что первое место упущено. Конечно, я пыталась, но у меня просто не было сил ехать быстрее.. Кроме того, она заслужила победу. Я стартовала без каких-либо ожиданий. Просто сделала все возможное, чтобы выжать максимум. Это была тяжелая гонка, особенно из-за прямых участков. На техничных участках я пыталась вырваться вперёд, но этих отрезков было слишком мало. После техничного участка всегда шел силовой. Именно из-за этого я сегодня проиграла. С коленом всё в порядке. Думаю, [травма] прошла, и теперь всё хорошо. Может быть, иногда я что-то буду чувствовать, но думаю, что все будет нормально».

 

Люсинда Бранд пропустила этап во Фламанвиле ради работы в тренировочном лагере. В интервью In De Leiderstrui нидерландская гонщица ранее говорила: «Я не буду участвовать во всех этапах Кубка мира и пропущу некоторые гонки Superprestige. Сейчас я меньше выступаю в рождественский период, так что  должна после него быть в лучшей форме. Ещё в конце прошлого года я сказала, что сокращу количество стартов в кроссе. Тогда я сказала, что буду выступать не ради классификации, а только чтобы посмотреть, какие гонки мне подходят. Я также очень хочу провести нормальный шоссейный сезон, так что дело не только в том, чтобы продолжать выступать в велокроссе, но и в том, что будет после».

 

UCI World Cup Flamanville-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Аник ван Альфен Aniek van Alphen Fenix-Deceuninck этап Кубка мира UCI по велокроссу UCI World Cup Flamanville-2025

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

1 декабря 2025

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2026

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

1 декабря

Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma)

Hugo Aznar Vijuesca (Equipo Kern Pharma)

2 декабря

Koen Bouwman (Jayco AlUla)

Simone Velasco (XDS Astana Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (1)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)