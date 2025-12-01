Аник ван Альфен — победительница этапа Кубка мира UCI по велокроссу-2025 во Фламанвиле

Аник ван Альфен выиграла второй этап Кубка мира по велокроссу из сольного отрыва

Аник ван Альфен (Aniek van Alphen), 26-летняя нидерландская велогонщица команды Seven Racing,одержала первую в этом сезоне велокросса и 10-ю в карьере победу, выиграв второй этап Кубка мира UCI2025/26 во французском Фламанвиле.

Аник ван Альфен рано создала просвет, с ней в отрыв ушла Леони Бентвельд (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw). Через 2,95 км, после первого круга, у дуэта лидеров было 3 секунды преимущества над группой преследовательинц, в которой были чемпионка Европы Европы Инге ван дер Хейден (Crelan-Corendon) и вернувшаяся в гонки после травмы колена Сейлин дель Кармен Альварадо (Alpecin – Deceuninck).

На втором круге Аник ван Альфен уехала от Бентвельд в одиночку, а к ближайшим преследовательницам присоединилась чемпионка Франции Амандин Фукене (Amandine Fouquenet) из команды Arkéa - B&B Hotels Women, а также Альварадо и Ван дер Хейден.

На четвертом круге Фукене удалось оторваться от своих соперниц, однако она не смогла догнать Ван Альфен, и вскоре была настигнута Альварадо.

Аник ван Альфен в одиночку пересекла линию финиша с преимуществом в 20 секунд над занявшей второе место Амандин Фукене. А Сейлин дель Кармен Альварадо финишировала третьей.

Среди участников не было победительницы первого этапа Кубка мира в Таборе Люсинды Бранд и занявшей второе место в Таборе Сары Казасолы.

Аник ван Альфен: «Не могу в это поверить. Я проехала почти всю гонку одна и в своём темпе. Было потрясающе – и зрители, и всё остальное. Я чувствовала себя довольно сильной и знала, что когда другие позади меня допускали небольшие ошибки, а я — нет, то я получала некоторое преимущество. Я хорошо себя чувствовала на первом круге. Понимала, что есть сильные гонщицы, возможно, со второго или третьего рядов. Предполагала, что, возможно, они догонят меня чуть позже, но разрыв держался всё время, и я счастлива, что смогла удержаться до финиша».

Сейлин дель Кармен Альварадо: «Думаю, сегодня я могу быть очень довольна. Для меня это была тяжелая гонка, так что, думаю, сегодня третье место — мой максимум. Аник [ван Альфен] была великолепна. На середине дистанции я уже поняла, что первое место упущено. Конечно, я пыталась, но у меня просто не было сил ехать быстрее.. Кроме того, она заслужила победу. Я стартовала без каких-либо ожиданий. Просто сделала все возможное, чтобы выжать максимум. Это была тяжелая гонка, особенно из-за прямых участков. На техничных участках я пыталась вырваться вперёд, но этих отрезков было слишком мало. После техничного участка всегда шел силовой. Именно из-за этого я сегодня проиграла. С коленом всё в порядке. Думаю, [травма] прошла, и теперь всё хорошо. Может быть, иногда я что-то буду чувствовать, но думаю, что все будет нормально».

Люсинда Бранд пропустила этап во Фламанвиле ради работы в тренировочном лагере. В интервью In De Leiderstrui нидерландская гонщица ранее говорила: «Я не буду участвовать во всех этапах Кубка мира и пропущу некоторые гонки Superprestige. Сейчас я меньше выступаю в рождественский период, так что должна после него быть в лучшей форме. Ещё в конце прошлого года я сказала, что сокращу количество стартов в кроссе. Тогда я сказала, что буду выступать не ради классификации, а только чтобы посмотреть, какие гонки мне подходят. Я также очень хочу провести нормальный шоссейный сезон, так что дело не только в том, чтобы продолжать выступать в велокроссе, но и в том, что будет после».