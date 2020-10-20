UCI World Cup Gavere-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 16:30
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Glowi Lions
|
48:26
|
2
|
Fouquenet Amandine
|
Arkéa - B&B Hotels Women
|
0:15
|
3
|
Pieterse Puck
|
Alpecin - Deceuninck
|
0:19
|
4
|
Vas Blanka
|
Team SD Worx - Protime
|
0:38
|
5
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
0:49
|
6
|
Gery Célia
|
AS Bike Racing / France Literie
|
0:54
|
7
|
van Anrooij Shirin
|
Baloise Glowi Lions
|
1:12
|
8
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Deceuninck
|
1:43
|
9
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
1:52
|
10
|
Chladoňová Viktória
|
Team Visma | Lease a Bike
|
1:57
|
11
|
Muller Amandine
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:04
|
12
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
2:10
|
13
|
Lopez Vida
|
2:11
|
14
|
Crabbé Kiona
|
2:19
|
15
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
2:24
|
16
|
Clauzel Hélène
|
2:25
|
17
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:26
|
18
|
Hartog Larissa
|
Orange Babies Cycling Team
|
2:27
|
19
|
Cusack Lidia
|
CXD Trek Bikes
|
2:29
|
20
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
2:50
|
21
|
Sarkisov Katherine
|
CXD Trek Bikes
|
2:55
|
22
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
2:57
|
23
|
Cabaca Mae
|
Heizomat - Cube
|
3:01
|
24
|
Neff Jolanda
|
Cannondale Factory Racing
|
3:07
|
25
|
Moors Fleur
|
Baloise Glowi Lions
|
3:15
|
26
|
Estermann Rebekka
|
3:20
|
27
|
Gariboldi Rebecca
|
Alé Colnago Team
|
3:51
|
28
|
Verdonschot Laura
|
De Ceuster Bouwpunt Cycling Team
|
3:56
|
29
|
Van Sinaey Xaydee
|
Crelan - Corendon
|
3:59
|
30
|
Aseltine Mia
|
Competitive Edge Racing
|
4:04
|
31
|
Borghesi Letizia
|
EF Education-Oatly
|
4:20
|
32
|
Duraffourg Lauriane
|
Scott Creuse Oxygene Gueret
|
4:45
|
33
|
Borello Carlotta
|
4:58
|
34
|
Rodríguez Sofia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
5:04
|
35
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
5:05
|
36
|
Knoll Nico
|
5:06
|
37
|
Vervloet Sterre
|
Deschacht - Hens CX Team
|
5:28
|
38
|
Heigl Nadja
|
KTM Spada powered by Brenta Brakes
|
5:36
|
39
|
Sonnemans Sara
|
WV Schijndel
|
5:43
|
40
|
Bruchner Regina
|
5:46
|
41
|
Megale Anna
|
Competitive Edge Racing
|
5:51
|
42
|
Seynave Ilken
|
Deschacht - Hens CX Team
|
5:54
|
43
|
Detilleux Emeline
|
Baloise Minimax WB Ladies
|
5:55
|
44
|
Van de Steene Kim
|
Never Give Up by Jolien Verschueren
|
6:01
|
45
|
Stern Léa
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
6:10
|
46
|
Barthels Layla
|
Cycling Team Atertdaul
|
6:17
|
47
|
González Alicia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
6:26
|
48
|
Barthels Maïté
|
Cycling Team Atertdaul
|
6:31
|
49
|
Moes Noï
|
WV Schijndel
|
6:39
|
50
|
De Bruyckere Xenna
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
7:13
|
51
|
Cueto Sara
|
Unicaja - Gijón
|
7:26
|
52
|
Glaus Jana
|
7:28
|
53
|
Lisbygd Ann-Dorthe
|
,,
|
54
|
Sonnemann Lyllie
|
CCB p/b Levine Law Group
|
7:49
|
55
|
Hurteloup Adèle
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
8:04
|
56
|
Perron Dorothee
|
*7:11
|
57
|
Kelly Siobhan
|
*6:26
|
58
|
Shields Emily
|
*7:19
|
59
|
Carrio Luna
|
Unicaja - Gijón
|
*6:03
|
60
|
Jimenez Carla
|
*7:41
|
61
|
Reynolds Alicia
|
*7:50
|
DNF
|
Nielsen Mille Foldager
|
DNF
|
Kay Anna
|
DNF
|
Crees Xan
|
DNF
|
González Lucía
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
DNF
|
Sarkisov Alyssa
|
CXD Trek Bikes
|
DNS
|
Secchi Giorgia
|
DNS
|
Gallezot Electa
|
Sebmotobikes CX Team
