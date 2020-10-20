VeloNEWS
UCI World Cup Gavere-2025. Велокросс. Женщины. Результаты

1

 Brand Lucinda

Baloise Glowi Lions

  

48:26

2

 Fouquenet Amandine

Arkéa - B&B Hotels Women

0:15

3

 Pieterse Puck

Alpecin - Deceuninck

  

0:19

4

 Vas Blanka

Team SD Worx - Protime

0:38

5

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

0:49

6

 Gery Célia

AS Bike Racing / France Literie

0:54

7

 van Anrooij Shirin

Baloise Glowi Lions

  

1:12

8

 Alvarado Ceylin del Carmen

Fenix-Deceuninck

  

1:43

9

 van der Heijden Inge

Crelan - Corendon

  

1:52

10

 Chladoňová Viktória

Team Visma | Lease a Bike

1:57

11

 Muller Amandine

AS Bike Racing / France Literie

2:04

12

 Norbert Riberolle Marion

Crelan - Corendon

  

2:10

13

 Lopez Vida

    

2:11

14

 Crabbé Kiona

    

2:19

15

 Bentveld Leonie

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

2:24

16

 Clauzel Hélène

    

2:25

17

 Betsema Denise

De Ceuster - Bouwpunt

2:26

18

 Hartog Larissa

Orange Babies Cycling Team

2:27

19

 Cusack Lidia

CXD Trek Bikes

  

2:29

20

 Brouwers Julie

Charles Liégeois Roastery CX

2:50

21

 Sarkisov Katherine

CXD Trek Bikes

  

2:55

22

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

2:57

23

 Cabaca Mae

Heizomat - Cube

  

3:01

24

 Neff Jolanda

Cannondale Factory Racing

3:07

25

 Moors Fleur

Baloise Glowi Lions

  

3:15

26

 Estermann Rebekka

    

3:20

27

 Gariboldi Rebecca

Alé Colnago Team

  

3:51

28

 Verdonschot Laura

De Ceuster Bouwpunt Cycling Team

3:56

29

 Van Sinaey Xaydee

Crelan - Corendon

  

3:59

30

 Aseltine Mia

Competitive Edge Racing

4:04

31

 Borghesi Letizia

EF Education-Oatly

  

4:20

32

 Duraffourg Lauriane

Scott Creuse Oxygene Gueret

4:45

33

 Borello Carlotta

    

4:58

34

 Rodríguez Sofia

Nesta - MMR Cycling Team

5:04

35

 Peeters Jinse

De Ceuster - Bouwpunt

5:05

36

 Knoll Nico

    

5:06

37

 Vervloet Sterre

Deschacht - Hens CX Team

5:28

38

 Heigl Nadja

KTM Spada powered by Brenta Brakes

5:36

39

 Sonnemans Sara

WV Schijndel

  

5:43

40

 Bruchner Regina

    

5:46

41

 Megale Anna

Competitive Edge Racing

5:51

42

 Seynave Ilken

Deschacht - Hens CX Team

5:54

43

 Detilleux Emeline

Baloise Minimax WB Ladies

5:55

44

 Van de Steene Kim

Never Give Up by Jolien Verschueren

6:01

45

 Stern Léa

KDM - Pack Cycling Team vzw

6:10

46

 Barthels Layla

Cycling Team Atertdaul

6:17

47

 González Alicia

Nesta - MMR Cycling Team

6:26

48

 Barthels Maïté

Cycling Team Atertdaul

6:31

49

 Moes Noï

WV Schijndel

  

6:39

50

 De Bruyckere Xenna

De Ceuster - Bouwpunt

7:13

51

 Cueto Sara

Unicaja - Gijón

  

7:26

52

 Glaus Jana

    

7:28

53

 Lisbygd Ann-Dorthe

    

,,

54

 Sonnemann Lyllie

CCB p/b Levine Law Group

7:49

55

 Hurteloup Adèle

VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes

8:04

56

 Perron Dorothee

    

*7:11

57

 Kelly Siobhan

    

*6:26

58

 Shields Emily

    

*7:19

59

 Carrio Luna

Unicaja - Gijón

  

*6:03

60

 Jimenez Carla

    

*7:41

61

 Reynolds Alicia

    

*7:50

DNF

 Nielsen Mille Foldager

    

DNF

 Kay Anna

        

DNF

 Crees Xan

      

DNF

 González Lucía

Nesta - MMR Cycling Team

  

DNF

 Sarkisov Alyssa

CXD Trek Bikes

    

DNS

 Secchi Giorgia

      

DNS

 Gallezot Electa

Sebmotobikes CX Team

  

 

