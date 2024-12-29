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Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере

Фем ван Эмпель обошла Люсинду Бранд и Пук Питерс на этапе Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

 

Чемпионка мира по велокроссу Фем ван Эмпель (Fem van Empel) выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Гавере-2024 с преимуществом в 37 секунд над лидером общего зачёта Кубка мира Люсиндой Бранд (Lucinda Brand). 22-летняя нидерландская велогонщица команды Visma Lease a Bike травмировала колено, когда проводила разведку трассы Париж-Рубэ. Из-за этого она пропустила несколько гонок по велокроссу, в том числе два этапа Кубка мира.

 

Но Фем ван Эмпель вернулась в гонки и с самого старта в Гавере держала ситуацию под контролем. Единственной гонщицей, которая попыталась держать темп Ван Эмпель, стала Пук Питерсе (Puck Pieterse), но на втором круге Фем ван Эмпель ускорилась и сбросила соперницу. Чемпионка мира по велокроссу особенно хорошо справлялась с секциями, где приходилась бежать.   

 

Люсинда Бранд смогла обойти Пук Питерсе и уехать от неё к своему очередному подиуму - десятому второму месту в этом сезоне, финишировав через 37 секунд после Фем ван Эмпель.

 

Пук Питерсе финишировала третьей, проиграв Фем Ван Эмпель 46 секунд, а Люсинде Бранд - 9 секунд.

 

Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере

Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере

Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере

Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере

 

 

Фем ван Эмпель: «Я невероятно рада этой победе. Ведь всю прошедшую неделю я не могла тренироваться, потому что у меня болело колено. Но я не сомневалась в своих возможностях, потому что была уверена, что смогу положиться на свою форму. Я в восторге, что одержала победу на такой сложной трассе. Я доказала, что нахожусь в великолепной форме, чем очень довольна. Колено чувствую лишь иногда, но сегодня во время гонки оно меня не беспокоило. Я выбрала этот старт, и моё решение оказалось правильным».

 

Люсинда Бранд: «Проехала не идеально. Мне просто не хватило свежести, сделала массу небольших ошибок, что в итоге сильно повлияло. Конечно, было бы неплохо, если бы мелких ошибок не было, и я могла бы дольше бороться за победу. Для моего настроя это было бы лучше».

 

Пук Питерсе: «Это один из моих лучших стартов сезона, я смогла удерживать скорость. Люсинда меня обошла на последних кругах, но я знала, что она сильна в беге. Ей тоже было тяжело, но всё же она от меня уехала. В следующий раз я должна лучше выбирать траектории».

 

UCI World Cup Gavere-2024. Велокросс. Женщины. Результаты

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Комментарии

  • Pugachev
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (3)
    Pugachev-Фото

    Ну, хоть 26 сек. от второго...

    Свик не ехал? Почему?

  • Джамайка
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (3)
    Джамайка-Фото

     

    Хет Ньюисблад ранее освещали, как МВДП "стильно прибыл" на предыдущие два кросса на своей именной Ламборгини. 

    Сегодня бельгийская и голландская пресса сообщают, что на 3й кросс он приехал на новой гибридной (с электродвигателем) модели Ламборгини  оранжевого цвета за 511,0 кило евро. Подарок от спонсора на Рождество, надо понимать. 

     

  • Pugachev
    Марианне Вос возвращается в ве ... (3)
    Pugachev-Фото
    Николай, если честно - у женщин все как-то не так идет, как у ребят, поэтому всякое может быть)))) Возьмет - и рванет. Но вы верно, конечно, говорите - сразу в элите стать впереди - сложно даже для нее...
  • Николай Н.
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул как бы играючи с этой толпой, выберется в перёд, а дальше просто поехал и с концами.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (1)
    Николай Н.-Фото

    И снова Люсинда вторая, это даже соответствует её номеру.

  • Николай Н.
    Марианне Вос возвращается в ве ... (3)
    Николай Н.-Фото

    После пропущенного сезона ей будет не просто вписаться в элиту.

  • sstasuk
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (14)
    sstasuk-Фото

    ну Италия не строит миграционные лагеря для нас :)
    и в евросоюз нам не надо :) 

    ну а "поддержку" Албании пожелаю им настоящей независимости, что б народ не бежал от такой независимости....

  • Pugachev
    Марианне Вос возвращается в ве ... (3)
    Pugachev-Фото

    Доводы выглядят разумно.

  • Pugachev
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (14)
    Pugachev-Фото

    С Албанией БЫЛО все непросто... Наверное, есть хорошие сдвиги - посмотрим! Можно сказать: "Даже в Албании Джиро проходит, а у нас что?"... В Крылатском единицы гонок за сезон...

  • motte
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (14)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Это не Фотошоп? )))

    ИИ, наверное. 

    Тем не менее, просто в кайф и ждём нового сезона с нетерпением!

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