Фем ван Эмпель выиграла этап Кубка мира по велокроссу-2024 в Гавере

Фем ван Эмпель обошла Люсинду Бранд и Пук Питерс на этапе Кубка мира по велокроссу в Гавере

Чемпионка мира по велокроссу Фем ван Эмпель (Fem van Empel) выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Гавере-2024 с преимуществом в 37 секунд над лидером общего зачёта Кубка мира Люсиндой Бранд (Lucinda Brand). 22-летняя нидерландская велогонщица команды Visma Lease a Bike травмировала колено, когда проводила разведку трассы Париж-Рубэ. Из-за этого она пропустила несколько гонок по велокроссу, в том числе два этапа Кубка мира.

Но Фем ван Эмпель вернулась в гонки и с самого старта в Гавере держала ситуацию под контролем. Единственной гонщицей, которая попыталась держать темп Ван Эмпель, стала Пук Питерсе (Puck Pieterse), но на втором круге Фем ван Эмпель ускорилась и сбросила соперницу. Чемпионка мира по велокроссу особенно хорошо справлялась с секциями, где приходилась бежать.

Люсинда Бранд смогла обойти Пук Питерсе и уехать от неё к своему очередному подиуму - десятому второму месту в этом сезоне, финишировав через 37 секунд после Фем ван Эмпель.

Пук Питерсе финишировала третьей, проиграв Фем Ван Эмпель 46 секунд, а Люсинде Бранд - 9 секунд.

Фем ван Эмпель: «Я невероятно рада этой победе. Ведь всю прошедшую неделю я не могла тренироваться, потому что у меня болело колено. Но я не сомневалась в своих возможностях, потому что была уверена, что смогу положиться на свою форму. Я в восторге, что одержала победу на такой сложной трассе. Я доказала, что нахожусь в великолепной форме, чем очень довольна. Колено чувствую лишь иногда, но сегодня во время гонки оно меня не беспокоило. Я выбрала этот старт, и моё решение оказалось правильным».

Люсинда Бранд: «Проехала не идеально. Мне просто не хватило свежести, сделала массу небольших ошибок, что в итоге сильно повлияло. Конечно, было бы неплохо, если бы мелких ошибок не было, и я могла бы дольше бороться за победу. Для моего настроя это было бы лучше».

Пук Питерсе: «Это один из моих лучших стартов сезона, я смогла удерживать скорость. Люсинда меня обошла на последних кругах, но я знала, что она сильна в беге. Ей тоже было тяжело, но всё же она от меня уехала. В следующий раз я должна лучше выбирать траектории».