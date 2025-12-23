INEOS Grenadiers открывает Академию для подготовки нового поколения гонщиков

INEOS Grenadiers Racing Academy стартует в 2026 году

INEOS Grenadiers впервые за время существования команды Мирового тура объявила о создании молодёжной команды, континентальной «Академии гонок» - INEOS Grenadiers Racing Academy. Команда начинает работу в 2026 году. INEOS Grenadiers усиливает фокус команды на поиске, подготовке и развитии следующего поколения талантливых гонщиков.

В пресс-релизе INEOS Grenadiers говорится: «”Академия гонок” станет краеугольным камнем системы развития спортсменов Grenadiers, включая команду континентальной лиги UCI (UCI Continental team) и программы развития элитных молодых гонщиков. Созданная для развития и вдохновения следующего поколения INEOS Grenadiers,” Академия гонок” будет развивать гонщиков, сочетая талант с целеустремленностью и устойчивостью, необходимыми для полной реализации их потенциала».

Первый состав Академии гонок INEOS Grenadiers объединяет группу гонщиков со всего мира, каждый из которых демонстрирует стремление бросать вызов самому себе.

Уго Буше (Hugo Boucher) (18 лет) — Франция

Тактически разумный и устойчивый гонщик. Буше вошел в топ-10 на юниорской гонке Льеж — Бастонь — Льеж и стабильно показывал высокие результаты в сложных однодневных гонках.

Джош Чарлтон (Josh Charlton) (22 года) — Великобритания

Специалист разделки и мощный на равнине, Чарлтон — чемпион мира на треке и рекордсмен мира в индивидуальной гонке преследования. Будучи чемпионом Великобритании, Европы и мира в велотреке, он теперь намерен перенести свое мастерство и скорость на шоссе.

Мэтти Додд (Mattie Dodd) (21 год) — Великобритания

Воспитанник британского велоспорта, Додд быстро завоевал репутацию благодаря своей работоспособности и способности читать гонку не по годам зрело. Он умеет задавать темп на подъемах, умело выбирает позицию на последних километрах, выполняет командную работу – многообещающие качества для карьеры в велоспорте.

Давиде Фриго (Davide Frigo) (18 лет) — Италия

Талантливый горняк с рядом сильных результатов на итальянской национальной гоночной сцене, демонстрирующий тактическую зрелость. Идя по стопам своего брата, гонщика Мирового тура Марко Фриго (Marco Frigo), молодой итальянец живет велоспортом.

Макс Хайндс (Max Hinds) (18 лет) — Великобритания

Двукратный призер чемпионата мира среди юниоров на треке, Хайндс впечатлил и на шоссе, заняв четвертое место на юниорской групповой гонке чемпионата мира в Кигали и пятое — в индивидуальной разделке. Мощный горняк, он сочетает талант трекового гонщика с универсальностью на шоссе, что делает его сильным разносторонним гонщиком.

Милкиас Макеле (Milkias Maekele) (20 лет) — Эритрея

Спринтер с множеством побед в Африке и Азии, Макеле тренировался в Африканском велосипедном центре UCI (UCI African Cycling Centre) в Южной Африке и ранее выступал на уровне континентальной лиги. INEOS Grenadiers считает, что он станет одним из гонщиков, за которыми стоит следить в решающие фазы гонок.

Флетчер Медвей (Fletcher Medway) (18 лет) — Австралия

Бывший триатлет, добившийся быстрого прогресса в 2025 году, Медвей хорошо адаптировался в Европе и развился в горняка с многообещающим потенциалом.

Николас Милези (Nicolas Milesi) (21 год) — Италия

Сильный специалист в разделке, Милези привносит ценный опыт. Он один из самых опытных гонщиков в группе, проехал несколько гонок в составе Arkéa - B&B Hôtels, и станет ключевым членом команды как наставник молодых гонщиков, а также будет стремиться реализовать собственный потенциал.

Дилан Сейдж (Dylan Sage) (18 лет) — Великобритания

Начав кататься в первом клубе Геранта Томаса, Maindy Flyers, Сейдж надеется пойти по его стопам. Горняк со способностями к разделке, валлиец показал стабильность в многодневных и однодневных гонках, что подчеркивается его пятым местом на юниорской гонке Кюрне — Брюссель — Кюрне (Kuurne-Brussels-Kuurne Juniors).

Макс Стэнден (Max Standen) (18 лет) — Великобритания

Переквалифицировавшийся из маунтинбайкера, Стэнден обладает выдающимся физическим потенциалом, мощностью, ловкостью и техническим мастерством. Талантливый горняк, он сможет раскрыть весь потенциал.

Кэмерон Роджерс (Cameron Rogers) (21 год) — Австралия

Роджерс идет по стопам своего дяди и бывшего трехкратного чемпиона мира в индивидуальной гонке на время, Майкла Роджерса (Michael Rogers), который выступал за команду Sky в сезонах 2011 и 2012 годов. Он заявил о себе на международной арене в 2024 году, выиграв пролог на Туре Австрии.

Теодор Сторм (Theodor Storm) (20 лет) — Дания

Сторм уже приобрёл опыт выступлений на уровне континентальной лиги, его опыт будет важен в 2026 году.

Герант Томас (Geraint Thomas), директор по гонкам INEOS Grenadiers: «Система академий сыграла большую роль в формировании моей карьеры. Она научила меня, как быть профессионалом — заботиться о себе, оставаться здоровым, быть организованным и правильно готовиться. Все эти простые привычки и модели поведения остались со мной на протяжении всей моей карьеры.

Для меня приоритет — помочь молодым гонщикам понять, что значит быть профессионалом. Некоторые впервые живут вдали от дома, некоторые переехали из-за океана, так что им многое предстоит освоить. Речь идет о гоночном мастерстве, понимании своего тела и управлении эмоциями, а не просто о выполнении цифровых показателей. Это полный пакет.

Мы подписали контракты с некоторыми очень перспективными ребятами для Академии гонок, и, видя их всех вместе впервые, я почувствовал, будто вернулся на 20 лет назад. Я мог представить себя на их месте, с целым путешествием впереди. Они молоды, полны энтузиазма, и здорово, что они интегрированы с командой Мирового тура».