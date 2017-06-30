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18-летний Теодор Сторм — новый велогонщик команды INEOS Grenadiers

Велокоманда INEOS Grenadiers подписала трёхлетний контракт с 18-летним Теодором Стормом

 

 

18-летний датский велогонщик Теодор Сторм (Theodor Storm) в 2024 году начнёт профессиональную карьеру в команде INEOS Grenadiers, с которой подписал трёхлетний контракт (до конца 2026 года).

 

18-летний Теодор Сторм — новый велогонщик команды INEOS Grenadiers

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

За два года выступления в клубе NPV-Carl Ras Roskilde Junior Теодор Сторм добился нескольких успехов, включая подиум (3-е место) на юниорской версии Париж-Рубэ, 5-е место в групповой гонке среди юниоров на Чемпионате мира в Глазго, победы на однодневных гонках EPZ Omloop van Borsele, CK Nordsjælland Linjeløb, Horsens Løbet.

 

Теодор Сторм считает себя панчером, умеющим хорошо проходить подъёмы. В пресс-релизе команды INEOS Grenadiers сообщается, что  датский велогонщик будет работать по программе “Ascent”, которая направлена на развитие молодых гонщиков команды. Программой руководит Саймон Уоттс (Simon Watts), менеджер INEOS Grenadiers.

 

Теодор Сторм: «Для меня эта команда идеальна. Она нацелена на будущее, ориентирована на результат, она вдохновляет. Этот переход позволит мне сфокусироваться на предстоящих Олимпийских играх, работать в составе сборной Дании, и в то же время учиться в спорте высшего уровня, так как я буду одним из «Гренадеров». Мне хочется поскорее познакомиться со всеми сотрудниками и гонщиками и начать усиленно работать. Я знаю, что у команды огромные планы на будущее, я хочу внести свой посильный вклад в достижение целей INEOS Grenadiers».

 

Джон Аллерт (John Allert), генеральный менеджер INEOS Grenadiers: «Теодор - очень интересный и талантливый гонщик с огромным потенциалом, он ещё больше укрепит наш резерв талантов.

 

В последнее время молодые гонщики всё чаще сразу попадают на уровень Мирового тура. Однако мы понимаем, что для развития и раскрытия потенциала таким спортсменам необходима правильная поддержка. Наш структурированный подход даст Теодору все ресурсы и возможности для роста по впечатляющей траектории, которую он уже прочертил. Мы все с нетерпением хотим с ним познакомиться и начать строить вместе яркое и успешное будущее».

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Теги к статье: Теодор Сторм Theodor Storm INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:47 | Регистрация: 30.06.2017

    По сравнению с Николя он ноль.)))

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • nightbuster33
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (7)
    nightbuster33-Фото
    Дополнительно к выше сказанному.Что-то резко возбудились блогеры Колумбии:"Супермен Лопез начинает сенсацию в 2024году", "Лорез снова в движении". (Дословный перевод через автоперевод).Лит перевод будет звучать по другому. При интервью, Лорез выглядит радостными и улыбчатым в своем ранчо.Мое предположение,возможно,что Астана зная об этом оставила 30 место в своем списке вакантным до официального сообщения UCI.
  • Astanaforever
    18-летний Теодор Сторм — новы ... (1)
    Astanaforever-Фото
    По сравнению с Николя он ноль.)))
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (135)
    s75-Фото

    добрый редактор сайта "гренадеров" решил не заморачиваться ограничением доступа к не совсем еще готовым страничкам новичков команды link1 link2 link3 link4

    странички Сторма нет, что может косвенно говорить о спешке в попытках набрать полный штат команды до завершения трансферного окна? 

    очередным "молодым талантом", который сказал "нет" Инеосу стал Лука Джиаими, отправляющийся в молодежную команду UAE

    ***

    Аттилио Вивиани продлил контракт с Corratec - на следующий год.

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • nightbuster33
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (7)
    nightbuster33-Фото

    "Испанское антидопинговое агентство помогало спортсменам избежать наказаний за нарушения впериод с 2017по2022 годы"-Рос.газета,28дек. Выдвинуто обвинения руководителю депортамента допинг-контроля Испании Хесусу -Муньосу Герру. Его обвиняют в подлоге государственных документов. Так что,нельзя исключить при этом, успешные выдвижения обвинений в употреблении допинга своим соперникам. И, в первую очередь я думаю о "Супермене".  "В пресс-релизе UCI говорится,что от Испанской антидопинговой организации(CEIAD) было получены доказательства ВОЗМОЖНОГО нарушения колумбийским гонщиком антидопинговых правил"-25-07-23г.

  • Freejazz
    Ваут ван Арт третий год подряд ... (3)
    Freejazz-Фото
    Мне показалось, что ВВА особо не напрягался, ехал от обороны, ждал, когда все умотаются, а когда надо отъехал. И ещё он Эли от группы голландцев отвез и немного протащил подальше. Я думаю, он всех мог сбросить намного раньше, просто после предыдущей грязевой гонки и в предверии предстоящих решил провести тренировку.
  • uran
    Ваут ван Арт третий год подряд ... (3)
    uran-Фото
    На тоненько победа. Форма далека от идеала. Объехать Пула шансы около 0 сейчас.
  • uran
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (11)
    uran-Фото
    Цитата: MVDP
    Некрасиво Матвей поступил с легендой велокросса https://sporza.be/nl/2023/12/27/costa-ricaanse-cultheld-die-van-der-poel-hinder
    de-ontroostbaar-volgende-week-vertrek-ik-mijn-fout-is-te-groot~1703633168064/
    Да неприятная история. К чему это раздуто непонятно. Вместо обычных взаимных извинений за гоночный инцидент поток самобичевания и молчок от, собственно говоря, зачинщика.
  • Гонщик
    Йонас Вингегор о соперниках на ... (4)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Что характерно, до тура они, он и тадей, не пересекутся ни в одной гонке.
    С чего они должны пересечься , если Пога едет на Джиро .

  • Виктор Сироткин
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото

    на чемпионате Мира по велокроссу 2018 распылили на раму и группсет байка Вута ван Арта масло для выпекания Dr Oetker: "Это масло настолько жирное, что все брызги от грязи автоматически соскальзывали. Мы также пробовали оливковое масло, но со спреем для выпекания результат был еще лучше". Также, Вут ван Арт воспользовался рекомендацией Нильса Альберта по выбору покрышек для гонки в Валькенбурге: на этот раз вместо 33-мм покрышек, которые он обычно использует, поставил 30-мм покрышки (в глубокой вязковатой грязи они оказались эффективнее).
    https://youtu.be/9KIYuq1-Rsc

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