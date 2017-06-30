18-летний Теодор Сторм — новый велогонщик команды INEOS Grenadiers

Велокоманда INEOS Grenadiers подписала трёхлетний контракт с 18-летним Теодором Стормом

18-летний датский велогонщик Теодор Сторм (Theodor Storm) в 2024 году начнёт профессиональную карьеру в команде INEOS Grenadiers, с которой подписал трёхлетний контракт (до конца 2026 года).

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

За два года выступления в клубе NPV-Carl Ras Roskilde Junior Теодор Сторм добился нескольких успехов, включая подиум (3-е место) на юниорской версии Париж-Рубэ, 5-е место в групповой гонке среди юниоров на Чемпионате мира в Глазго, победы на однодневных гонках EPZ Omloop van Borsele, CK Nordsjælland Linjeløb, Horsens Løbet.

Теодор Сторм считает себя панчером, умеющим хорошо проходить подъёмы. В пресс-релизе команды INEOS Grenadiers сообщается, что датский велогонщик будет работать по программе “Ascent”, которая направлена на развитие молодых гонщиков команды. Программой руководит Саймон Уоттс (Simon Watts), менеджер INEOS Grenadiers.

Теодор Сторм: «Для меня эта команда идеальна. Она нацелена на будущее, ориентирована на результат, она вдохновляет. Этот переход позволит мне сфокусироваться на предстоящих Олимпийских играх, работать в составе сборной Дании, и в то же время учиться в спорте высшего уровня, так как я буду одним из «Гренадеров». Мне хочется поскорее познакомиться со всеми сотрудниками и гонщиками и начать усиленно работать. Я знаю, что у команды огромные планы на будущее, я хочу внести свой посильный вклад в достижение целей INEOS Grenadiers».

Джон Аллерт (John Allert), генеральный менеджер INEOS Grenadiers: «Теодор - очень интересный и талантливый гонщик с огромным потенциалом, он ещё больше укрепит наш резерв талантов.

В последнее время молодые гонщики всё чаще сразу попадают на уровень Мирового тура. Однако мы понимаем, что для развития и раскрытия потенциала таким спортсменам необходима правильная поддержка. Наш структурированный подход даст Теодору все ресурсы и возможности для роста по впечатляющей траектории, которую он уже прочертил. Мы все с нетерпением хотим с ним познакомиться и начать строить вместе яркое и успешное будущее».