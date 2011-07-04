Тадей Погачар нацелен на Монументы и борьбу за пятый титул на Тур де Франс в 2026 году

- Категория:
- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 19:09
Тадей Погачар нацелен в 2026 году добиться побед на пяти Монументах
Чемпион мира Тадей Погачар в следующем сезоне нацелен завоевать полный комплект побед на всех пяти Монументах - для этого ему необходимо выиграть Милан – Сан-Ремо и Париж-Рубэ, а также будет добиваться рекордной пятой победы на Тур де Франс. Поэтому Погачар не будет участвовать в многодневных гонках вплоть до конца апреля, до Тура Романдии (28 апреля – 3 мая). Затем перед Тур де Франс-2026 в его календаре старт на Туре Швецарии (17-21 июня). Решение о его участии в Вуэльте Испании-2026 пока не принято.
На пресс-конференции команды UAE Team Emirates XRG в Бенидорме 27-летний словенский гонщик рассказал о своём календаре гонок – он начнёт сезон со Страде Бьянке в начале марта, а затем выступит на Милан — Сан-Ремо, Туре Фландрии, Париж — Рубэ и Льеж — Бастонь — Льеж.
Портал Domestique цитирует слова Тадея Погачара: «На классиках — всего один день: ты приезжаешь, и все сосредоточено на этом дне, давление не такое, как на Туре, где стресса гораздо больше. Невозможно получать такое же удовольствие, когда ты каждый день выкладываешься на велосипеде по полной. На Туре ты работаешь 21 этап, и только потом можешь быть счастлив от того, что сделал».
Тадей Погачар прокомментировал решение Ремко Эвенепула отказаться от дебюта на Туре Фландрии:
«Я видел, что могу справляться и с классиками, и с Туром, но, возможно, сложнее каждую неделю участвовать в Монументе, а затем переключаться на горы и готовиться к Туру. Иногда я думаю, что хотел бы провести несколько недельных гонок и тренировок на высоте в первой части сезона, но это не мой путь, и я полностью уважаю решение Ремко не участвовать в классиках».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (513)