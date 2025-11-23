Тадей Погачар: «Я никогда не думал заканчивать карьеру в 2028»

Тадей Погачар ставит целью Милан – Сан-Ремо и Париж-Рубэ в первой части сезона 2026 года

Двукратный подряд чемпион мира, четырёхкратный победитель Тур де Франс, Тадей Погачар вновь подчеркнул, что его главной целью на первую часть сезона 2026 года будет покорение двух Монументов велоспорта – Милан – Сан-Ремо и Париж-Рубэ. Об этом, а также о том, что не собирается ставить точку в карьере после Олимпийских игр 2028 года, о своём мироощущении и повседневной жизни 27-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates рассказал в интервью La Gazzetta Dello Sport.

Тадей Погачар: «Я всегда выбираю максимальное разнообразие, даже если бы выиграл Тур семь раз. Да, Тур де Франс — главная гонка, но и на других гонках надо побеждать сильнейших. Всегда. И поэтому, в моих глазах, они находятся на одном уровне.

Да, не секрет, что я постараюсь быть в топовой форме для двух этих стартов (Милан – Сан-Ремо и Париж-Рубэ).

Никогда не собирался заканчивать в конце 2028 года. Я подписал контракт до 2030 года, и, если не случится чего-то безумного, я, само собой, его исполню. Иначе я бы никогда не подписал его, думая при этом о дате (завершения карьеры) 2028 года.

Команда с каждым годом становится сильнее, и я всё больше чувствую себя частью семьи. Я не вижу себя ни в какой другой команде, и если я захочу выступать после 2030 года, то, скорее всего, это всё равно будет UAE.

Считаю себя уравновешенным. Я не люблю бесконечные вечеринки или трату денег. Не думаю, что люди полностью осознают, на какие жертвы приходится идти, чтобы достичь вершины и оставаться на ней. Это относится к любому виду спорта. Ты посвящаешь себя спорту каждый день, даже когда спишь. Повторюсь, необходим баланс.

Мой бывший тренер обратил моё внимание на то, что футболисты часто имеют личного повара, кого-то, кто ходит за продуктами, кого-то, кто ухаживает за домом... Что ж, это не для меня, не для Уршки [Жигарт] и меня. Мне нравится ходить в супермаркет и самому покупать то, что нужно. Или убирать свою комнату, мыть окна. Или даже просто пойти прогуляться. Я не супергерой, просто обычный парень».