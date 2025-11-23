VeloNEWS
Тадей Погачар: «Я никогда не думал заканчивать карьеру в 2028»

Тадей Погачар ставит целью Милан – Сан-Ремо и Париж-Рубэ в первой части сезона 2026 года

 

 

Двукратный подряд чемпион мира, четырёхкратный победитель Тур де Франс, Тадей Погачар вновь подчеркнул, что его главной целью на первую часть сезона 2026 года будет покорение двух Монументов велоспорта – Милан – Сан-Ремо и Париж-Рубэ. Об этом, а также о том, что не собирается ставить точку в карьере после Олимпийских игр 2028 года, о своём мироощущении и повседневной жизни 27-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates рассказал в интервью La Gazzetta Dello Sport.

 

Тадей Погачар: «Я никогда не думал заканчивать карьеру в 2028»

 

 

Тадей Погачар: «Я всегда выбираю максимальное разнообразие, даже если бы  выиграл Тур семь раз. Да, Тур де Франс  — главная гонка, но и на других гонках надо побеждать сильнейших. Всегда. И поэтому, в моих глазах, они находятся на одном уровне.

 

Да, не секрет, что я постараюсь быть в топовой форме для двух этих стартов (Милан – Сан-Ремо и Париж-Рубэ).

 

Никогда не собирался заканчивать в конце 2028 года. Я подписал контракт до 2030 года, и, если не случится чего-то безумного, я, само собой, его исполню. Иначе я бы никогда не подписал его, думая при этом о дате (завершения карьеры) 2028 года.

 

Команда с каждым годом становится сильнее, и я всё больше чувствую себя частью семьи. Я не вижу себя ни в какой другой команде, и если я захочу выступать после 2030 года, то, скорее всего, это всё равно будет UAE.

 

Считаю себя уравновешенным. Я не люблю бесконечные вечеринки или трату денег. Не думаю, что люди полностью осознают, на какие жертвы приходится идти, чтобы достичь вершины и оставаться на ней. Это относится к любому виду спорта. Ты посвящаешь себя спорту каждый день, даже когда спишь. Повторюсь, необходим баланс.

 

Мой бывший тренер обратил моё внимание на то, что футболисты часто имеют личного повара, кого-то, кто ходит за продуктами, кого-то, кто ухаживает за домом... Что ж, это не для меня, не для Уршки [Жигарт] и меня. Мне нравится ходить в супермаркет и самому покупать то, что нужно. Или убирать свою комнату, мыть окна. Или даже просто пойти прогуляться. Я не супергерой, просто обычный парень».

Комментарии

  • VeloVelo
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    VeloVelo-Фото
    Хорошая идея.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Так я тоже. Скажу больше, хочу, чтобы следующий ПР был за МВДП.
    А если не он, то пусть ван Арт )

  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    старт-шоссе 82-Фото
    Если Тадей собираеться ехать и Милан-СанРемо и Париж-Рубе, между которыми почти месяц или более, он и должен начать сезон как можно позднее.
  • Freejazz
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    Freejazz-Фото
    Пишут, что дорожный инцедент в Казахстане.
  • motte
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    motte-Фото

    Команда ОАЭ Emirates-XRG выражает свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Усамы Аль-Шафара.

    Его лидерство и преданность делу сыграли центральную роль в развитии велоспорта в ОАЭ и по всей Азии.

    Мы выражаем наши соболезнования его семье, коллегам и всем тем, кого вдохновляла его приверженность нашему виду спорта.

     

  • дрокер
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    дрокер-Фото
    Самое время возродить Тур де Трамп, в начале 90-х была популярная гонка, сборная СССР участвовала.

    Будет президентский Тур
  • MVDP
    UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (2)
    MVDP-Фото

    У меня бы в -2 уши отвалились. А кое-кто еще с голыми коленками и без перчаток был.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Чемпион Бельгии сегодня был в ударе. Швеек тоже молодец.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Tabor-2025. Вело ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда поймала кураж, это уже какая победа у ниё в подряд.

  • motte
    Тадей Погачар нацелен выиграть ... (26)
    motte-Фото

    Численные данные указывают на то, что мы, возможно, становимся свидетелями того, как Тадей Погачар разбивает вдребезги физиологический потолок.

     

    Новый анализ, посвящённый чемпиону Тур де Франс, предполагает, что он может обладать самым высоким VO2 max среди всех победителей «Тура», у которых этот показатель когда-либо измерялся. Это ещё больше подтверждает мнение о том, что Погачар — не просто выдающийся гонщик, но и генетически уникально одарённый спортсмен. Словенца описывают как идеальное сочетание множества факторов, которые определяют успех в велоспорте.

    Норвежский исследователь Оле Кристиан Берг провёл специальное исследование исключительных физических способностей Погачара. Его выводы были опубликованы в журнале Journal of Science & Cycling. Анализ заключает, что VO2 max Погачара, безусловно, является самым высоким среди современных победителей Тур де Франс, чьи данные были измерены.

     

    VO2max — максимальное потребление кислорода — является ключевым параметром в видах спорта на выносливость. Он отражает способность спортсмена эффективно превращать потребляемый кислород в энергию при интенсивной нагрузке. Это значение измеряется в миллилитрах на килограмм массы тела в минуту (мл/кг/мин).

    Берг оценил, что VO2 max Погачара должен находиться в диапазоне от 91 до 96 мл/кг/мин. Такой показатель помещает его в узкий круг величайших спортсменов в истории велоспорта. Для сравнения: у большинства профессиональных гонщиков значения обычно находятся в диапазоне от середины 70-х до высоких 80-х.

    Лишь лучшие из лучших превышают порог в 90 мл/кг/мин. Например, четырёхкратный победитель Тура Кристофер Фрум имел измеренное значение VO2 max равное 88. Пятикратный победитель Мигель Индурайн также, по оценкам, имел показатель 88.

     

    Легендарный трёхкратный победитель Грег Лемонд утверждал, что его VO? max составлял около 93. Это значение часто называют самым высоким среди всех профессиональных гонщиков, чьи показатели когда-либо фиксировались. Диапазон, рассчитанный для Погачара (91–96 мл/кг/мин), предполагает, что он может превзойти этот ориентир.

    Исследователь использовал данные о горных выступлениях Погачара в сезонах 2024 и 2025 годов. Современный велоспорт позволяет довольно точно определять мощность, которую гонщик развивает во время подъёмов. Анализ Берга основывался в основном на этих значениях мощности.

     

    В исследование вошли шесть горных побед Погачара на двух последних Тур де Франс. В 2024 году это были подъёмы на Плато де Бей, Изола 2000 и Кол де ла Куйоль. В 2025 году — Утакан, Пейрагюд и Мон Ванту.

    Берг использовал открытые данные для расчёта мощности гонщика. В расчёт входили антропометрические данные Погачара — рост 176 см, вес 66 кг — а также ориентировочный вес велосипеда (7,2 кг) и время прохождения подъёмов. Эти данные позволили вычислить показатель «критической мощности». Критическая мощность — это максимальная мощность, которую гонщик может поддерживать примерно 40 минут. Затем Берг применил общепринятое соотношение, согласно которому критическая мощность составляет около 85–90% от максимального потребления кислорода, чтобы определить VO2 max.

    На всех шести подъёмах Погачар демонстрировал стабильно высокие значения. Он поднимался в диапазоне от 6,4 до 7 ватт на килограмм (Вт/кг). Средняя мощность на этих подъёмах составила впечатляющие 442 ватта.

    Самые выдающиеся цифры были получены на горной разделке на Пейрагюд во время 13-го этапа Тура 2025 года. На этом подъёме Погачар показал мощность около 7 Вт/кг, что соответствует 462 ваттам. Похожие экстремальные значения были зафиксированы и во время его сольной победы на Плато де Бей в 2024 году.

    Погачар опередил Йонаса Вингегора на более чем минуту на подъёме Плато де Бей, уже преодолев перед этим четыре подъёма первой категории. Значения, полученные именно на этом подъёме в 2024 году, указывали на диапазон VO2 max 91–96 мл/кг/мин. Берг отметил, что в этом случае показатель, вероятно, находился ближе к верхней границе диапазона.



    Супер момент запечатлён!!! 

