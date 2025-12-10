Тадей Погачар провел разведку брусчатки Париж-Рубэ

Тадей Погачар о любимых типах тренировок

Чемпион мира Тадей Погачар уже готовится ко второму в карьере старту на Париж-Рубэ. Он вернулся на брусчатку северной Франции и изучал ключевые сектора Париж-Рубэ с товарищами по команде UAE Team Emirates XRG Тимом Веллесном, Флорианом Вермеершем и Нильсом Политтом. Дебютировав на Париж-Рубэ в этом году, словенский гонщик занял второе место, проиграв только Матье ван дер Пулу.

Тадей Погачар, одержавший уже 108 побед в карьере, в 2024 году поменял тренера и достиг уровня, с которым не может сравниться никто другой. Его тренером теперь является Хавьер Сола( Javier Sola), испанец, которого называют ключевой фигурой в UAE Team Emirates.

В недавнем интервью La Gazzetta dello Sport и в подкасте «Фульсанг в Фельтете» (Fuglsang i Feltet) Тадей Погачар рассказал о том, как предпочитает тренироваться. CyclingUptoDate собрали цитаты из интервью Тадея Погачара:

«Мы общаемся с Хавьером каждый день; он невероятный наставник, и у нас идеальные взаимоотношения.

Я не люблю слишком много взрывной работы. И когда тренер говорит просто прокатиться и сделать десять спринтов в начале, десять в конце или что-то подобное — для меня это худшая тренировка.

Но есть кое-что, что мотивирует меня больше всего – видеть, как далеко я могу зайти, чтобы улучшиться. Тренировки, гонки, всё. Находить новые пути для движения вперёд, чтобы оставаться на вершине. Короче, оставаться лучшей версией себя.

Зимой я обожаю просто вторую зону, 5-6 часов. Особенно когда едешь один и делаешь большой круг или что-то подобное. Мне это очень нравится, поддерживать высокую мощность. Возвращаешься домой немного уставшим и разбитым, но… К тому же, едешь весь день быстро, и это приятно.

Но летом или перед крупными однодневками мне снова нравится работать шесть часов, держать довольно высокий темп в течение дня. За мопедом 1-1,5 часа, немного поднажать, а затем добавить взрывной работы в последний час. Это одна из любимых тренировок».

Нильс Политт, один из ключевых помощников Тадея Погачара на классиках, в недавнем интервью для подкаста «Улле и Рик» рассказал о типичных тренировках команды:

«На нашем декабрьском сборе, по сути, никогда нет чёткого плана. Некоторые команды отрабатывают командную разделку, другие — выведение спринтера. У нас же — просто полный газ. Я помню одну тренировку в прошлом году, когда я посмотрел на данные потом, и цифры были точно такими же, как на Туре Фландрии, где я финишировал третьим. И это была тренировка».