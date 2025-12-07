Оливер Насен: "Эвенепулу стоит избегать Париж-Рубе"

Оливер Насен не советует Ремко Эвенепулу дебютировать на Милан –Сан-Ремо и Париж-Рубэ

Опытный специалист классик Оливер Насен настоятельно не рекомендует своему соотечественнику Ремко Эвенепулу дебютировать на весенних монументах Милан — Сан-Ремо и Париж — Рубе. 35-летний ветеран, велогонщик Decathlon AG2R La Mondiale, финишировавший во всех 27 Монументах в своей карьере, включая подиум Сан-Ремо и три попадания в топ-7 Тура Фландрии, предостерегает Эвенепула от излишнего риска.

Будущий лидер команды Red Bull-Bora-Hansgrohe вскоре должен определиться с календарём и ранее уже выражал интерес к старту на итальянской классике и на Туре Фландрии.

Насен считает Эвенепула выдающимся гонщиком, нацеленным на борьбу в Гранд-турах Джиро д’Италия и Тур де Франс, а выступление на Монументах, где соперниками будут Матье Ван дер Пул и Тадей Погачар, делают борьбу за победу невероятно сложной. Также Оливер Насен считает, что участие в Джиро д’Италия помешает выступлению на Тур де Франс.

Своё мнение Оливер Насен выразил в интервью Het Nieuwsblad.

Оливер Насен: «Я бы определённо держался подальше от Париж — Рубе. Скажу о своём опыте. Я, гонщик, избегающий риска, но у меня, наверное, было одиннадцать действительно серьёзных падений за карьеру. Больше половины из них — на Париж — Рубе. Ремко физически сильнее, но я лучше в техническом плане. Он, скорее всего, всё равно упадёт на Рубэ.

По той же причине я бы не стал участвовать в Сан-Ремо. Знаете, там, перед Чипрессой, недалеко от Империи, со всеми этими столбиками, случаются завалы из сорока гонщиков. Для меня это «приемлемый риск», но для гонщика, у которого так много целей после весеннего сезона?

Даже если мы проигнорируем аспект безопасности, в Сан-Ремо очень трудно выиграть. Даже Погачар с идеальной раскаткой и идеальной позицией на Поджио пока этого не добился. Я не говорю, что Ремко не может выиграть Сан-Ремо, но, в принципе, подъёмы там слишком короткие, чтобы он мог сделать на них решающую разницу.

Если бы я был Эвенепулом, то из весенних классик нацелился бы на Тур Фландрии. Там можно создать решающий просвет чисто физически, мощностью, гораздо раньше, чем на Милан - Сан-Ремо.

Я бы поставил потенциальное участие в зависимость от того, что Погачар планирует в Арденнах. То есть если Погачар стартует на Льеж, Эвенепулу для этой гонки нужна подготовка уровня А. С предшествующей многодневкой, такой как Тур Страны Басков или Каталония. Если Погачар не стартует, можно ехать в Льеж с подготовкой уровня B, которая оставляет место для Тура Фландрии.

Я бы не поехал на Джиро, у которой, кажется, патент на худшую погоду в мае в Европе. В Бельгии уже сложилось мнение, что каждая гонка, в которой Ремко участвует, но не выигрывает, — это провал. Это тяжёлое бремя. Потому что если он едет на Джиро, то должен ехать, чтобы победить. А потом после этого ещё стартовать на Туре... Погачар может перед Туром проехать Джиро как "прогулку ради здоровья", но даже Эвенепулу не стоит следовать за Погачаром».