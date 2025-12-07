VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Оливер Насен: "Эвенепулу стоит избегать Париж-Рубе"

  Оливер Насен не советует Ремко Эвенепулу дебютировать на Милан –Сан-Ремо и Париж-Рубэ

 

 

Опытный специалист классик Оливер Насен настоятельно не рекомендует своему соотечественнику Ремко Эвенепулу дебютировать на весенних монументах Милан — Сан-Ремо и Париж — Рубе. 35-летний ветеран, велогонщик Decathlon AG2R La Mondiale, финишировавший во всех 27 Монументах в своей карьере, включая подиум Сан-Ремо и три попадания в топ-7 Тура Фландрии, предостерегает Эвенепула от излишнего риска.

 

Будущий лидер команды Red Bull-Bora-Hansgrohe вскоре должен определиться с календарём и ранее уже выражал интерес к старту на итальянской классике и на Туре Фландрии.

 

Оливер Насен: "Эвенепулу стоит избегать Париж-Рубе"

 

Насен считает Эвенепула выдающимся гонщиком, нацеленным на борьбу в Гранд-турах Джиро д’Италия и Тур де Франс, а выступление на Монументах, где соперниками будут Матье Ван дер Пул и Тадей Погачар, делают борьбу за победу невероятно сложной. Также Оливер Насен считает, что участие в Джиро д’Италия помешает выступлению на Тур де Франс.

 

Своё мнение Оливер Насен выразил в интервью Het Nieuwsblad.

 

Оливер Насен: «Я бы определённо держался подальше от Париж — Рубе. Скажу о своём опыте. Я, гонщик, избегающий риска, но у меня, наверное, было одиннадцать действительно серьёзных падений за карьеру. Больше половины из них — на  Париж — Рубе. Ремко физически сильнее, но я лучше в техническом плане. Он, скорее всего, всё равно упадёт на Рубэ.

 

По той же причине я бы не стал участвовать в Сан-Ремо. Знаете, там, перед Чипрессой, недалеко от Империи, со всеми этими столбиками, случаются завалы из сорока гонщиков. Для меня это «приемлемый риск», но для гонщика, у которого так много целей после весеннего сезона?

 

Даже если мы проигнорируем аспект безопасности, в Сан-Ремо очень трудно выиграть. Даже Погачар с идеальной раскаткой и идеальной позицией на Поджио пока этого не добился. Я не говорю, что Ремко не может выиграть Сан-Ремо, но, в принципе, подъёмы там слишком короткие, чтобы он мог сделать на них решающую разницу.

 

Если бы я был Эвенепулом, то из весенних классик нацелился бы на Тур Фландрии. Там можно создать решающий просвет чисто физически, мощностью, гораздо раньше, чем на Милан - Сан-Ремо.

 

Я бы поставил потенциальное участие в зависимость от того, что Погачар планирует в Арденнах. То есть если Погачар стартует на Льеж, Эвенепулу для этой гонки нужна подготовка уровня А. С предшествующей многодневкой, такой как Тур Страны Басков или Каталония. Если Погачар не стартует, можно ехать в Льеж с подготовкой уровня B, которая оставляет место для Тура Фландрии.

 

Я бы не поехал на Джиро, у которой, кажется, патент на худшую погоду в мае в Европе. В Бельгии уже сложилось мнение, что каждая гонка, в которой Ремко участвует, но не выигрывает, — это провал. Это тяжёлое бремя. Потому что если он едет на Джиро, то должен ехать, чтобы победить. А потом после этого ещё стартовать на Туре... Погачар может перед Туром проехать Джиро как "прогулку ради здоровья", но даже Эвенепулу не стоит следовать за Погачаром».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Red Bull Bora-hansgrohe Париж-Рубэ

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото
    Согласен с вами насчёт "НЕрешительных" гор, ведь Джиро всегда славилась своими крутыми перевалами аля дЗонколан или Мортироло.
    А вот насчёт другого - "Очень нужно сделать победителем трековика?" - а почему бы и нет ?) И Рэмко каг бэ манят красными труселями этим столом на 40км., вот только Эвенпул ещё не Индурайн и наверное никогда такИМ не станет. Но попробовать ему, как мне кажется, стоит.
  • старт-шоссе 82
    Герант Томас: «Цель INEOS Gren ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    На сегодня у Инеос нет шансов не на одном из гранд-туров.

    Берналь даже если и наберет прежнию форму, сегодня этого не достаточно, остальных можно не расматривать.

    Может у них там есть свой = чёртик в табакерке= о катором никто не знает или намечается интересный контракт? ... посмотрим.

  • motte
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (5)
    motte-Фото

     «ТУР ДЕ ФРАНС — ЭТО ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ, ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ — РИСК!» — заявил Гриша Ниерман, подчеркнув, что команда сосредоточена только на Тур де Франс и категорически отверг идею Вингегаарда участвовать в Джиро д’Италия. Но настоящий шок произошёл, когда в сеть утёк «безумный» тренировочный видеофрагмент Вингегаарда, и команде пришлось срочно вмешаться. Мир велоспорта был потрясён этой тайной, амбициями бросить вызов Погачару и неожиданным «заговором», стоящим за всем этим…

  • motte
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (1)
    motte-Фото

    Тадей Погачар был назван победителем мужского Vélo d’Or 2025 на церемонии в Париже. Ранее он уже получал эту награду в 2021 и 2024 годах. 27-летний спортсмен был удостоен почёта после побед в 2025 году на Тур де Франс, чемпионате мира на шоссе, Туре Фландрии, Джиро ди Ломбардия, Льеж — Бастонь — Льеж, чемпионате Европы на шоссе и Страде Бьянке, среди прочих.

  • Саныч
    Велокоманда Bahrain Victorious ... (3)
    Саныч-Фото

    Всегда нравились их велосипеды за цвет. 

  • MVDP
    Матье ван дер Пул опубликовал ... (6)
    MVDP-Фото

    Матье подтвердил участие в Намюре. Не самая лучшая трасса для вкатки, но тем интереснее.

  • Джамайка
    Герант Томас: «Цель INEOS Gren ... (7)
    Джамайка-Фото

    фигею просто. Инеос продлили контракт с Михалом Квятковски аж на ТРИ года! а ему щас уже 35!.   и Беном Свифтом, (38).

    Кто там критиковал национального героя Александра Винокурова за подпсание друганов-пенсионеров? 

    Джи не лучше. Хотя понять (ну и простить) можно. проверенные кони.... 

    сколько раз им говорили - берите Ремко. И Пидкок все же англичанин, зачем выгоняли?

  • Freejazz
    Команда Матье ван дер Пула с 2 ... (3)
    Freejazz-Фото
    Раньше и про Альпецин это говорили (история с Катюшей и т.п.), но тут сработало.
    Все-таки важнее люди, которые деньги применяют, а не те, которые представляют.
  • Freejazz
    Велокоманда Bahrain Victorious ... (3)
    Freejazz-Фото

    Ну у них гамма под Бахрейновую подолдит.
    Другой вопрос, что помпезности от слов больше чем ожидаемых (ну, по крайней мере мною) результатов. Едет ведь не история, а люди, а Бьянки чем-то особым в последние годы не выделялись.

  • BAXUTOB
    Команда Матье ван дер Пула с 2 ... (3)
    BAXUTOB-Фото
    Премьер тех в последние годы это прям чёрная метка

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

7 декабря

Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team)

8 декабря

Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (21)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)