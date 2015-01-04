Третий «Золотой велосипед» Тадея Погачара

Личные награды и командные подарки: две стороны Тадея Погачара

Тадей Погачар в третий раз в карьере (2021, 2024 и 2025) получил премию «Velo d’Or» (Золотой велосипед), а также был удостоен награды имени Эдди Меркса как лучший классик. 27-летний словенский гонщик UAE Team Emirates XRG получил обе награды второй год подряд. Премия «Velo d’Or», учрежденная французским журналом Velo Magazine, вручается с 1992 года. Победителя выбирает жюри из международных веложурналистов.

В этом году Тадей Погачар завоевал 20 побед, в том числе в четвёртый раз стал победителем Тур де Франс, второй год подряд чемпионом мира в групповой гонке, впервые – чемпионом Европы в групповой гонке, а также в третий раз выиграл Страде Бьянке, во второй раз – Тур Фландрии, в третий раз - Льеж-Бастонь-Льеж, в пятый раз – Ломбардию. Кроме того, он стал первым в истории гонщиком, который в одном сезоне поднялся на подиум всех 5 Монументов (3-й на Милан-Сан-Ремо, 1-й на Туре Фландрии, 2-й на Париж-Рубэ, 1-й на Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии)

По количеству «Золотых велосипедов» Погачар сравнялся с Крисом Фрумом и занял 2-е место в этом неформальном историческом рейтинге, который пока возглавляет Альберто Контадор, который получал престижный приз четыре раза за карьеру.

Тадей Погачар не смог присутствовать на церемонии награждения, которая прошла в Париже 5 декабря из-за недомогания, но обратился к мероприятию через заранее записанное видео, заявив, что он польщен и счастлив снова получить награду.

От имени Погачара «Золотой велосипед» принял его менеджер Алекс Карера, сказавший, что словенский гонщик постарается выиграть приз снова в следующем году и посетить церемонию лично.

Награду имени Эдди Меркса принял спортивный директор команды UAE Team Emirates-XRG Андрей Хауптман. На вопрос о причинах универсальности и общего доминирования словенца он ответил, что у Погачара «физические данные для многодневных гонок, но ментально он более агрессивен, больше похож на гонщика однодневок».

Его цель на 2026 год — рекордный пятый титул на Тур де Франс (наравне с легендами) и попытка добавить два Монумента, которых не хватает в его послужном списке — Милан — Сан-Ремо и Париж — Рубэ.

Если журналисты и эксперты отмечают заслуги Тадея Погачара престижными трофеями, то сам он находит свой, весьма своеобразный способ отблагодарить товарищей по команде. Так, после победы в 2021 году его команда получила грили, а после поражения на Тур де Франс-2023 он подарил каждому члену команды из состава, который ехал тот Тур, по кофемашине Marzocco на память о многочасовых дискуссиях о кофе в командном автобусе. Об этом Тадей Погачар рассказал в подкасте Якоба Фульсанга «Fuglsang i Feltet».

Тадей Погачар: «В 2023 году я решил купить каждому гонщику команды, которая ехала Тур, кофемашину Marzocco. Каждый день в автобусе до и после этапа мы говорили о кофе. Они постоянно обсуждали кофе, так что это был хороший подарок. У меня есть Marzocco Micra. Я довольно хорошо взбиваю молоко и пытаюсь наливать розетту, но в 90% случаев получается ерунда».

Кофемашины в подарок - часть ставших традиционнымии подарков Погачара после Тур де Франс. Ранее в этом году в подкасте NBC Sports «Cycling Beyond the Podium» Тиджей ван Гардерен пересказал историю (по его словам, услышанную напрямую от Брэндона Макналти) о том, что после победы Погачара на Тур де Франс-2021 словенский гонщик подарил всей команде популярный гриль. То был первый Тур Макналти в составе основной группы поддержки Тадея Погачара.

Тиджей Ван Гардерен: «Брэндон рассказал мне забавную историю. После своего первого Тура с Тадеем в 2021 году, когда Погачар победил, он подарил каждому модный коптильный гриль Green Egg. Брэндон сказал: "Вау, это действительно здорово... но я живу в квартире в Жироне. Я не могу использовать эту штуку!"

Ван Гардерен подчеркнул, чем выбор Погачара отличается от более традиционных жестов благодарности победителей Тура. «Некоторые победители дарят деньги или отпуск — например, как это сделал Кэдел Эванс в 2011 году. Но Тадей - молодой парень. Он подумал: "Мне это нравится, значит, и всем остальным тоже понравится". Это продуманно, немного нестандартно и объединяет людей».