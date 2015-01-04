VeloNEWS
Третий «Золотой велосипед» Тадея Погачара

Личные награды и командные подарки: две стороны Тадея Погачара

 

 

Третий «Золотой велосипед» Тадея Погачара

 

 

Тадей Погачар в третий раз в карьере (2021, 2024 и 2025) получил премию «Velo d’Or» (Золотой велосипед), а также был удостоен награды имени Эдди Меркса как лучший классик. 27-летний словенский гонщик UAE Team Emirates XRG получил обе награды второй год подряд. Премия «Velo d’Or», учрежденная французским журналом Velo Magazine, вручается с 1992 года. Победителя выбирает жюри из международных веложурналистов.

 

В этом году Тадей Погачар завоевал 20 побед, в том числе в четвёртый раз стал победителем Тур де Франс, второй год подряд чемпионом мира в групповой гонке, впервые – чемпионом Европы в групповой гонке, а также в третий раз выиграл Страде Бьянке, во второй раз – Тур Фландрии, в третий раз  - Льеж-Бастонь-Льеж, в пятый раз – Ломбардию. Кроме того, он стал первым в истории гонщиком, который в одном сезоне поднялся на подиум всех 5 Монументов (3-й на Милан-Сан-Ремо, 1-й на Туре Фландрии, 2-й на Париж-Рубэ, 1-й на Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии) 

 

По количеству «Золотых велосипедов» Погачар сравнялся с Крисом Фрумом и занял 2-е место в этом неформальном историческом рейтинге, который пока возглавляет Альберто Контадор, который получал престижный приз четыре раза за карьеру.

 

Тадей Погачар не смог присутствовать на церемонии награждения, которая прошла в Париже 5 декабря из-за недомогания, но обратился к мероприятию через заранее записанное видео, заявив, что он польщен и счастлив снова получить награду.

 

От имени Погачара «Золотой велосипед» принял его менеджер Алекс Карера, сказавший, что словенский гонщик постарается выиграть приз снова в следующем году и посетить церемонию лично.

 

Награду имени Эдди Меркса принял спортивный директор команды UAE Team Emirates-XRG Андрей Хауптман. На вопрос о причинах универсальности и общего доминирования словенца он ответил, что у Погачара «физические данные для многодневных гонок, но ментально он более агрессивен, больше похож на гонщика однодневок».

 

Его цель на 2026 год — рекордный пятый титул на Тур де Франс (наравне с легендами) и попытка добавить два Монумента, которых не хватает в его послужном списке — Милан — Сан-Ремо и Париж — Рубэ.  

 

Если журналисты и эксперты отмечают заслуги Тадея Погачара престижными трофеями, то сам он находит свой, весьма своеобразный способ отблагодарить товарищей по команде. Так, после победы в 2021 году его команда получила грили, а после поражения на Тур де Франс-2023 он подарил каждому члену команды из состава, который ехал тот Тур, по кофемашине Marzocco на память о многочасовых дискуссиях о кофе в командном автобусе. Об этом Тадей Погачар рассказал в подкасте Якоба Фульсанга «Fuglsang i Feltet».  

 

Тадей Погачар: «В 2023 году я решил купить каждому гонщику команды, которая ехала Тур, кофемашину Marzocco. Каждый день в автобусе до и после этапа мы говорили о кофе. Они постоянно обсуждали кофе, так что это был хороший подарок. У меня есть Marzocco Micra. Я довольно хорошо взбиваю молоко и пытаюсь наливать розетту, но в 90% случаев получается ерунда».

 

Кофемашины в подарок -  часть ставших традиционнымии подарков Погачара после Тур де Франс. Ранее в этом году в подкасте NBC Sports «Cycling Beyond the Podium» Тиджей ван Гардерен пересказал историю (по его словам, услышанную напрямую от Брэндона Макналти) о том, что после победы Погачара на Тур де Франс-2021 словенский гонщик подарил всей команде популярный гриль. То был первый Тур Макналти в составе  основной группы поддержки Тадея Погачара.

 

Тиджей Ван Гардерен: «Брэндон рассказал мне забавную историю. После своего первого Тура с Тадеем в 2021 году, когда Погачар победил, он подарил каждому модный коптильный гриль Green Egg. Брэндон сказал: "Вау, это действительно здорово... но я живу в квартире в Жироне. Я не могу использовать эту штуку!"

 

Ван Гардерен подчеркнул, чем выбор Погачара отличается от более традиционных жестов благодарности победителей Тура. «Некоторые победители дарят деньги или отпуск — например, как это сделал Кэдел Эванс в 2011 году. Но Тадей -  молодой парень. Он подумал: "Мне это нравится, значит, и всем остальным тоже понравится". Это продуманно, немного нестандартно и объединяет людей».

  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 01:40 | Регистрация: 4.01.2015

    а Полин Ферран-Прево стала ЛУЧШЕЙ в аналогичной номинации среди женщин по итогам этого года.

    Для всех кто хотел бы посмотреть эту церемонию сиего сезона в полной версии - вот видос: declare

    Vélo d'Or ceremony 2025

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
Комментарии

  EL-Fenomeno
    Третий «Золотой велосипед» Тад ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    а Полин Ферран-Прево стала ЛУЧШЕЙ в аналогичной номинации среди женщин по итогам этого года.

    Для всех кто хотел бы посмотреть эту церемонию сиего сезона в полной версии - вот видос: declare

    Vélo d'Or ceremony 2025

  VeloVelo
    Велокоманда Bahrain Victorious ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Алишер, спасибо.
  RVL
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (8)
    RVL-Фото

    Я не про вашего знакомого... А про того, кто почти 200к либо на стену повесит просто так...из любви к тадею...либо, тем паче по дорожкам катать будет))

  Pugachev
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (8)
    Pugachev-Фото

    Наверно, фрагменте из фильма "Семь стариков и одна девушка", где все тренируются... Ну, и ГРИША их периодически подбадривает: ",,, Я ГРИША!".... Что-то сегодня все заявления цитаты из фильмов напоминают...)))))

  Pugachev
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (8)
    Pugachev-Фото

    "Кто-то выложил за велосипед 163430 евро. Это почти в десять раз дороже максимальной оценочной цены в 17157 евро." Кто-то надеется поехать быстрее, или просто приобщиться)))... Это ведь - музейная вещь теперь.

  Pugachev
    Оливер Насен: "Эвенепулу стои ... (3)
    Pugachev-Фото

    "... держаться подальше от П-Р .." - это что-то "Собаку Баскервилей " напоминает... Подальше от торфяных болот.... Только Эвенпул не очень похож на сэра Генри Баскервиля... Вот теперь прямо возьму, и стану болельщиком Эвенпула: - чтобы он проехал до конца и П-Р, и М-СР !!!! Но СЛИШКОМ рисковать не надо, это точно.

  motte
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Тот кто купил этот вел ... вероятно БМВ за машину не считет

    У него спеш для катания по велодорожкам Таллина за 2.000 евро, толк знает-:)



    Пишут что:

    Велосипед Погачара ушел с молотка за огромные деньги

    Черный Colnago Y1Rs, который Погачар впервые использовал на этапе Tour de France 2025 с финишем на Мон Ванту, был продан на аукционе Sotheby’s. 

    Кто-то выложил за велосипед 163430 евро. Это почти в десять раз дороже максимальной оценочной цены в 17157 евро. 

    После Мон Ванту Погачар продолжил активно использовать велосипед. На нем словенец выиграл чемпионаты мира и Европы, а также Il Lombardia. 

     



     

  RVL
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (8)
    RVL-Фото
    Тот кто купил этот вел ... вероятно БМВ за машину не считет
  Серафим
    Велосипед Тадея Погачара с эта ... (8)
    Серафим-Фото
    Вспоминается анекдот про грузинского студента и электричку. "Сынок, не надо выделяться, купи себе электричку и езди как все".
  Cyrill
    Команда INEOS Grenadiers объяв ... (1)
    Cyrill-Фото
    Ну как-то так... Похоже на продолжение дружеских посиделок...

