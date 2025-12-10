VeloNEWS
Липовиц, Пеллиццари, Финн заключили долгосрочные контракты с Red Bull – BORA – hansgrohe

Команда Red Bull – BORA – hansgrohe продлила контракты с молодыми гонщиками

 

 

Red Bull – BORA – hansgrohe объявила о досрочном продлении контрактов с Флорианом Липовицем, Джулио Пеллиццари и Лоренцо Финном. Все трое находятся на совершенно разных этапах карьеры, но их истории объединяет общая нить: каждый из них не только был открыт в системе Red Bull – BORA – hansgrohe, но и сформировался, и вырос внутри этой системы.

 

Липовиц, Пеллиццари, Финн заключили долгосрочные контракты с Red Bull – BORA – hansgrohe

Photo © Red Bull Bora-hansgrohe Team

 

 

25-летний немецкий гонщик Флориан Липовиц (Florian Lipowitz) поднялся в команде от стажёра до призера подиума Тур де Франс. Он продлил свой и без того долгосрочный контракт.

 

Red Bull Bora-hansgrohe не называет точный срок действия нового контракта, отмечая лишь, что контракт долгочрочный.

 

Липовиц, Пеллиццари, Финн заключили долгосрочные контракты с Red Bull – BORA – hansgrohe

Photo © Getty Images / Red Bull Bora-hansgrohe Team

 

22-летний итальянский гонщик Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari) в первый сезон на уровне Мирового тура проехал два Гранд-тура – Джиро д’Италия и Вуэльту Испании, в обоих финишировал 6-м в генеральной классификации, а также одержал победу на этапе Вуэльты. Он также связал свое будущее с Red Bull – BORA – hansgrohe на долгий срок.

 

18-летний итальянский гонщик Лоренцо Финн (Lorenzo Finn) находится в самом начале профессионального пути: чемпион мира среди юниоров, чемпион мира-2025 в групповой гонки среди андеров, и в следующем сезоне он будет выступать в радужной майке в составе команды Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies. Его переход на уровень Мирового тура запланирован на 2027 год, и он также заключил с командой долгосрочный контракт.

