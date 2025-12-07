Арне Марит подписал контракт с велокомандой Red Bull – BORA – hansgrohe

- Категория:
Команда Red Bull Bora-hansgrohe завершила комплектование состава на 2026 год
Как раз к началу первого тренировочного сбора нового сезона Red Bull Bora-hansgrohe была заполнена 30-я позиция в составе: к немецкой команде присоединяется Арне Марит (Arne Marit). 26-летний бельгийский велогонщик усилит группу спринтеров и специалистов однодневных гонок. Последние три сезона Арне Марит выступал в команде Intermarché – Wanty.
Photo © Getty Images/ Red Bull Bora-hansgrohe
В пресс-релизе Red Bull Bora-hansgrohe говорится, что Арне Марит «впечатляет замечательной стабильностью на протяжении всего сезона – с января по октябрь, от первой до последней многодневной гонки Мирового тура, в дополнение к многочисленным классикам, этапным гонкам и даже Гранд-туру».
Зак Демпстер, главный спортивный директор Red Bull – BORA – hansgrohe:
«Арне – гонщик, который может мгновенно влиять на ход событий в самых разных гоночных ситуациях. Его природная скорость, гоночное чутьё и надёжность в течение полного сезона делают его ценным пополнением для нашей спринтерской группы и группы классиков. Что важно, он также гонщик с ясным потенциалом развития – и мы уверены, что сможем сделать следующий шаг вместе. Мы очень рады приветствовать его в команде».
Арне Марит:
«Я помню, как разговаривал со своей девушкой о том, какой была бы моя команда мечты, и я ответил – Red Bull – BORA – hansgrohe. Моя мечта действительно сбылась. В команде выдающийся тренерский штаб, и я уверен, что смогу здесь сделать следующий шаг в своей карьере. Я с особенным нетерпением жду возможности учиться спринту у Данни ван Поппеля. Спринт - одна из моих сильных сторон, наряду с классиками. Не могу дождаться сбора команды, чтобы познакомиться со всеми и начать это новое приключение».
Состав Red Bull - BORA – hansgrohe на 2026 год:
Giovanni Aleotti, Adrien Boichis, Mattia Cattaneo, Nico Denz, Jarrad Drizners, Haimar Etxeberria, Remco Evenepoel, Finn Fisher-Black, Alexander Hajek, Emil Herzog, Jai Hindley, Florian Lipowitz, Arne Marit, Daniel Felipe Martínez, Jordi Meeus, Gianni Moscon, Giulio Pellizzari, Laurence Pithie, Primož Roglič, Callum Thornley, Jan Tratnik, Luke Tuckwell, Mick van Dijke, Tim van Dijke, Maxim Van Gils, Danny van Poppel, Gianni Vermeersch, Aleksandr Vlasov, Frederik Wandahl, Ben Zwiehoff.
