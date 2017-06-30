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Ян Тратник подписал контракт с командой Red Bull - BORA - hansgrohe

Ян Тратник с 2025 года будет выступать в велокоманде Red Bull - BORA - hansgrohe

 

34-летний словенский велогонщик Ян Тратник (Jan Tratnik) подписал трёхлетний контракт с велокомандой Red Bull - BORA - hansgrohe, куда перейдёт после двух лет выступления в команде Visma.   

 

 

 

Photo © SprintCycling/Red Bull - BORA - hansgrohe

 

Словенский гонщик начал профессиональную карьеру в 2011 году в команде Quick Step. За это время в его списке достижений 12 побед, в том числе на этапе Джиро д’Италия-2020, на Туре Словении-2017, на Volta Limburg Classic. В этом сезоне Ян Тратник одержал одну из самых крупных побед в карьере, на классике Мирового тура Омплоп Хет Ниусблад. В групповой гонке на Олимпийских играх-2024 в Париже Ян Тратник занял 8-е место.

 

В команде Red Bull - BORA - hansgrohe Ян Тратник будет выступать со своим соотечественником, четырёхкратным победителем Вуэльты Испании, победителем Джиро д'Италия, призёром Тур де Франс Приможем Рогличем.

 

Ян Тратник: «Может, я и не самый молодой гонщик, но очень рад присоединиться к команде с  такими амбициями. У меня ещё много личных целей, но также я хочу делиться опытом с молодыми ребятами, хочу помогать команде расширять границы во всех областях».

 

Ральф Денк, генеральный директор Red Bull - BORA - hansgrohe: «Таланту нужен опыт. Поэтому нам  было важно подписать контракт с кем-то, кто не является новичком в пелотоне. Ян - яркий пример гонщика, который одновременно является командным игроком и обладает жаждой побед и силой, чтобы добиваться личного успеха».

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Теги к статье: Ян Тратник Jan Tratnik Visma Lease a Bike Red Bull Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Ернат

    Ernat78

    Вчера, 22:49 | Регистрация: 5.09.2024

    вторая Астана )

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Батл Боры с Висмой. Кто больше уведет гонцов друг у друга... Смешные.)))

    Вся жизнь это гонка.
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