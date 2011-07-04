VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Эвенепул и Липовиц — на Тур де Франс, Роглич — на Вуэльту: Red Bull – BORA – hansgrohe объявляет стратегию на Гранд-туры-2026

Red Bull Bora-hansgrohe распределила капитанов на Гранд-туры: Эвенепул на Тур де Франс, Роглич за пятым титулом на Вуэльту

 

 

Велокоманда Red Bull – BORA – hansgrohe распределила лидеров на все три Гранд-тура сезона 2026: Ремко Эвенепул и Флориан Липовиц разделят капитанские полномочия на Тур де Франс, Джулио Пеллиццари и Джей Хиндли на Джиро д’Италия, а Примож Роглич нацелен бороться за пятый титул победителя на Вуэльту Испании.

 

Эвенепул и Липовиц — на Тур де Франс, Роглич — на Вуэльту: Red Bull – BORA – hansgrohe объявляет стратегию на Гранд-туры-2026

Photo © Red Bull - BORA - hansgrohe | Maximilian Fries

 

Зак Демпстер, спортивный директор Red Bull Bora-hansgrohe: «Первое, второе, третье места — такова статистика команды на Гранд-турах за последние два сезона. Конечно, мы хотим продолжать в том же направлении. В то же время мы хотим побеждать на этапах Гранд-туров и демонстрировать захватывающий стиль гонки, который является частью нашей ДНК».

 

Джиро д’Италия-2026

 

Кампания Гранд-туров 2026 года начнется на Джиро д’Италия, где лидерские обязанности разделят 22-летний итальянец Джулио Пеллиццари и 29-летний австралиец, победитель Джиро 2022 года, Джай Хиндли.

 

В пресс-релизе Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «Этот дуэт сочетает в себе юношескую бесстрашность и зрелую уверенность, намереваясь перенести импульс прошлогодней Вуэльты на «Гранде партенцу» в Болгарии. Хиндли знает, каково это — праздновать как победы на этапах Джиро, так и завоёвывать «Трофео Сенза Фине», в то время как Пеллиццари за последние два года уже был близок к победе на этапе своей домашней гонки. Теперь он намерен превратить этот ценный учебный опыт в осязаемый результат и на Джиро».

 

Тур де Франс-2026

 

В июле внимание будет приковано к двум гонщикам, у которых много общего, и которые при этом находятся на очень разных этапах карьеры: олимпийскому чемпиону, 25-летнему бельгийскому гонщику Ремко Эвенепулу и 25-летнему немецкому гонщику Флориану Липовицу.

 

В пресс-релизе Red Bull Bora-hansgrohe говорится:

 

«Оба пришли в велоспорт из других видов спорта, оба родились в 2000 году, оба выигрывали белую майку лучшего молодого гонщика и оба уже занимали третье место на Тур де Франс. Но этапы их карьеры кардинально отличаются, и этот контраст делает их столь захватывающей и тактически непредсказуемой парой.  Два гонщика  вместе могут открыть совершенно новые тактические возможности на Тур де Франс».

 

Совместная работа Ремко Эвенепула и Флориана Липовица и подготовка к старту Тур де Франс-2026 начнётся уже в конце января на Майорке, где они отточат свое мастерство в командной гонке на Trophy Ses Salines. Оба гонщика также выйдут вместе на старт Вуэльты Каталонии. Другими важными весенними целями станут Арденны для Ремко Эвенепула и Тур Романдии для Флориана Липовица.

 

Вуэльта Испании-2026

 

Маршрут испанского Гранд-тура будет объявлен 17 декабря. Но Red Bull Bora-hansgrohe уже определила задачу на Вуэльту Испании – 36-летний словенский гонщик Примож Роглич, поднимавшийся на высшую ступень подиума в Мадриде в 2019, 2020, 2021 и 2024 годах, будет бороться за пятый титул.

 

В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «Стартовая разделка в Монте-Карло, по сути, развернет красную дорожку для чемпиона, превратив начало гонки в домашний этап и потенциально обеспечив идеальный попутный ветер на предстоящие три недели».

Весенняя программа Приможа Роглича  будет включать Тиррено — Адриатико, Тур Страны Басков и Тур Романдии.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Red Bull Bora-hansgrohe Флориан Липовиц Florian Lipowitz Примож Роглич Primoz Roglic Джулио Пеллиццари Giulio Pellizzari

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. qwinter

    Вчера, 17:32 | Регистрация: 16.07.2021

    Хм. Спарка двух моторов? Ну посмотрим.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:53 | Регистрация: 30.06.2017

    О Власове ни слова. Видимо все.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Damiano Vychcka

      JetRevel

      Вчера, 19:18 | Регистрация: 12.05.2023

      Вуэльта поедет с Рогло,для него с Рогло ездить норм,а там и за этапы если что

  3. Имя: Андрей

    AndrewWalker163

    Вчера, 18:23 | Регистрация: 17.09.2023

    Цитата: Astanaforever
    О Власове ни слова. Видимо все.
    Была информация что он поедет Джиро где будет бороться за этапы. А так в плане борьбы за генеральную классификацию действительно есть ощущение что ее он больше нигде не потянет

  4. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 20:43 | Регистрация: 4.07.2011

    Мистер Вуэльта? 

    Пятую в карман, а ? И нумеро уно за всю историю велоспорта!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

11 декабря

Christophe Laporte (Visma - Lease a Bike)

Cedrik Bakke Christophersen (Unibet - Tietema Rockets)

12 декабря

Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck)

Henri-Francois Renard-Haquin (Wagner - Bazin - WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (42)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)