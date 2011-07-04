Эвенепул и Липовиц — на Тур де Франс, Роглич — на Вуэльту: Red Bull – BORA – hansgrohe объявляет стратегию на Гранд-туры-2026

Red Bull Bora-hansgrohe распределила капитанов на Гранд-туры: Эвенепул на Тур де Франс, Роглич за пятым титулом на Вуэльту

Велокоманда Red Bull – BORA – hansgrohe распределила лидеров на все три Гранд-тура сезона 2026: Ремко Эвенепул и Флориан Липовиц разделят капитанские полномочия на Тур де Франс, Джулио Пеллиццари и Джей Хиндли на Джиро д’Италия, а Примож Роглич нацелен бороться за пятый титул победителя на Вуэльту Испании.

Photo © Red Bull - BORA - hansgrohe | Maximilian Fries

Зак Демпстер, спортивный директор Red Bull Bora-hansgrohe: «Первое, второе, третье места — такова статистика команды на Гранд-турах за последние два сезона. Конечно, мы хотим продолжать в том же направлении. В то же время мы хотим побеждать на этапах Гранд-туров и демонстрировать захватывающий стиль гонки, который является частью нашей ДНК».

Кампания Гранд-туров 2026 года начнется на Джиро д’Италия, где лидерские обязанности разделят 22-летний итальянец Джулио Пеллиццари и 29-летний австралиец, победитель Джиро 2022 года, Джай Хиндли.

В пресс-релизе Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «Этот дуэт сочетает в себе юношескую бесстрашность и зрелую уверенность, намереваясь перенести импульс прошлогодней Вуэльты на «Гранде партенцу» в Болгарии. Хиндли знает, каково это — праздновать как победы на этапах Джиро, так и завоёвывать «Трофео Сенза Фине», в то время как Пеллиццари за последние два года уже был близок к победе на этапе своей домашней гонки. Теперь он намерен превратить этот ценный учебный опыт в осязаемый результат и на Джиро».

В июле внимание будет приковано к двум гонщикам, у которых много общего, и которые при этом находятся на очень разных этапах карьеры: олимпийскому чемпиону, 25-летнему бельгийскому гонщику Ремко Эвенепулу и 25-летнему немецкому гонщику Флориану Липовицу.

В пресс-релизе Red Bull Bora-hansgrohe говорится:

«Оба пришли в велоспорт из других видов спорта, оба родились в 2000 году, оба выигрывали белую майку лучшего молодого гонщика и оба уже занимали третье место на Тур де Франс. Но этапы их карьеры кардинально отличаются, и этот контраст делает их столь захватывающей и тактически непредсказуемой парой. Два гонщика вместе могут открыть совершенно новые тактические возможности на Тур де Франс».

Совместная работа Ремко Эвенепула и Флориана Липовица и подготовка к старту Тур де Франс-2026 начнётся уже в конце января на Майорке, где они отточат свое мастерство в командной гонке на Trophy Ses Salines. Оба гонщика также выйдут вместе на старт Вуэльты Каталонии. Другими важными весенними целями станут Арденны для Ремко Эвенепула и Тур Романдии для Флориана Липовица.

Вуэльта Испании-2026

Маршрут испанского Гранд-тура будет объявлен 17 декабря. Но Red Bull Bora-hansgrohe уже определила задачу на Вуэльту Испании – 36-летний словенский гонщик Примож Роглич, поднимавшийся на высшую ступень подиума в Мадриде в 2019, 2020, 2021 и 2024 годах, будет бороться за пятый титул.

В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «Стартовая разделка в Монте-Карло, по сути, развернет красную дорожку для чемпиона, превратив начало гонки в домашний этап и потенциально обеспечив идеальный попутный ветер на предстоящие три недели».

Весенняя программа Приможа Роглича будет включать Тиррено — Адриатико, Тур Страны Басков и Тур Романдии.