Джулио Пеллиццари: «Я хочу учиться у Приможа Роглича»

Джулио Пеллиццари о влиянии Тадея Погачара и Приможа Роглича и приходе Ремко Эвенепула в Red Bull Bora-hansgrohe

 

 

Сезоны 2024 и 2025 годов стали звёздным часом для Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari), утвердив его в статусе одного из самых ярких перспективных гонщиков Италии. Свой талант он раскрыл ещё в проконтинентальной команде VF Group - Bardiani CSF – Faizanè, где занял второе место на этапе «Джиро д’Италия», уступив лишь Тадею Погачару, и стабильно попадал в топ-10 многодневных гонок. Этот успех открыл ему дорогу в Мировой тур - команду Red Bull Bora-hansgrohe.

 

На новом уровне итальянец продолжил прогрессировать: занял 6-е место в генеральной классификации Джиро, где дважды боролся за победу на этапах (3-е и 5-е места), а на дебютной для себя Вуэльте Испании одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, опередив на подъёме Альто-де-Эль-Морредеро Тома Пидкока и Джая Хиндли.

 

В недавнем интервью TV Slovenija молодой талант рассказал, какое влияние на его прогресс оказали двое знаменитых словенцев — Тадей Погачар и Примож Роглич.

 

 

16-й этап Джиро д’Италия-2024, когда Тадей Погачар обогнал Пеллицари и подарил потом ему солнцезащитные очки, до сих пор остаётся одним из самых ярких воспоминаний в карьере итальянского гонщика.

 

Джулио Пеллиццари: «Я хочу учиться у Приможа Роглича»

Photo © Getty Images / Red Bull Bora-hansgrohe Team

 

Джулио Пеллиццари:  «Я думаю, это был один из лучших дней в моей жизни. На первое место ставлю победу на этапе Вуэльты Испании, а на второе — тот день в Валь-Гардене, который я вспоминаю с большой теплотой. Всегда удовольствие смотреть, как гоняется Погачар — или играть с ним в падел, как в тот раз. Погачар популярен во всем мире, но итальянцы его действительно обожают. И я тоже».

 

А Примож Роглич стал для Джулио Пеллиццари и наставником, и другом. На Вуэльте Каталонии итальянский гонщик помогал Приможу Рогличу одержать победу. Затем они вместе стартовали на Джиро д’Италия, где первую неделю Пеллиццари работал на словенского гонщика, а после схода Роглича переключился на свою гонку и поднялся в генеральной классификации, заняв в итоге 6-е место.

 

«Да, я думаю, мы с Приможем стали хорошими друзьями.  Мне понравилось с ним работать. Я многому у него научился и был невероятно рад выступать с ним бок о бок. Надеюсь, мы продолжим вместе выступать в следующем году. Может, мы будем гоняться вместе еще два или три года, это зависит от желания Приможа.

 

Он один из лучших гонщиков в истории. На его счету 91 победа, что невероятно. Когда я одержал свою первую победу на Вуэльте, подумал,  что Примож уже поднимал руки в победном жесте 90 раз. Безумие! Я хочу научиться у него всему, что только возможно».

 

В межсезонье Джулио Пеллиццари съездил в США, несколько дней работал в аэродинамической трубе, и с нетерпением ждёт следующего сезона, где его новым товарищем по команде станет Ремко Эвенепул. Итальянский гонщик считает, что приход Эвенепула даёт команде новые возможности:

 

«Теперь у нас есть двое из четырех лучших гонщиков в мире. Это хороший шанс для такого молодого гонщика, как я, прогрессировать рядом с ним. Думаю, с ним нас ждет хороший сезон.

 

Мне нужно ждать программу, которую команда представит на Майорке. Я спросил, смогу ли  поехать на Джиро, но посмотрим, когда в декабре объявят планы».

 

Джулио Пеллиццари признаёт, что молодые итальянские гонщики чувствуют давление груза ожиданий:

 

«По-моему, проблема немного в нас самих, итальянцах. Мы немного странные. Когда у тебя появляется хороший гонщик, все начинают за ним следить. Потом, когда наступает первый плохой момент, люди говорят: «Нет, он не такой, как Пантани, он не такой, как в начале». Как гонщик, ты должен просто тренироваться и жить — а там видно будет. Я знаю, что фанаты ждут. Надеюсь, им не придётся ждать слишком долго».

 

