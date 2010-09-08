Компания Specialized впервые обеспечила велоодеждой команду Мирового тура

Команда Мирового тура Red Bull Bora-hansgrohe представила новую велоформу на сезон 2025 года. Изменился не только дизайн, но и производитель спортивной одежды. Теперь велокоманда Red Bull Bora-hansgrohe полностью экипирована компанией Specialized - от велоодежды, до велосипедов, шлемов Red Bull и велотуфель S-Works Torch. А для компании Specialized это первый опыт партнёрства с командой Мирового тура по обеспечению велоформой.

В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «Specialized известен как самый инновационный бренд в велоспорте - от Tarmac SL8 и оборудования Body Geometry до самых быстрых колёс, покрышек и шлемов в мире. Теперь они привнесли то же стремление к производительности в одежду для велогонок Red Bull - BORA - hansgrohe».

Ультралёгкая ткань для велоформы была протестирована в знаменитой аэродинамической трубе “WinTunnel”, и показала лучшие результаты по аэродинамике. Впереди вставка белого цвета контрастирует с привычным тёмно-синим цветом, на котором написаны три титульных спонсора команды - Red Bull, BORA и hansgrohe.

Photo © Red Bull - BORA - hansgrohe | Max Fries

Томас Перрен (Thomas Perren), руководитель отдела дизайна велоодежды: «В сотрудничестве с Red Bull Bora-hansgrohe мы создали с нуля полный ассортимент из 50 новых предметов, сфокусировавшись на очень отличающихся от стандартных требований к велоформе, которая должна соответствовать потребностям велогонщиков как в гонках, так и на тренировках. Мы создали комплект велоодежды, в которой можно выступать в гонках при любых погодных условиях».

Партнёром, поставляющим очки, стала компания Koo, а перчатками велогонщиков обеспечит Roeckl Sports.