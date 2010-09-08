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Red Bull Bora-hansgrohe представила новую велоформу на сезон 2025 года

Компания Specialized впервые обеспечила велоодеждой команду Мирового тура

 

 

Команда Мирового тура Red Bull Bora-hansgrohe представила новую велоформу на сезон 2025 года. Изменился не только дизайн, но и производитель спортивной одежды. Теперь велокоманда Red Bull Bora-hansgrohe полностью экипирована компанией Specialized - от велоодежды, до велосипедов, шлемов Red Bull и велотуфель S-Works Torch. А для компании Specialized это первый опыт партнёрства с командой Мирового тура по обеспечению велоформой.

 

В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «Specialized известен как самый инновационный бренд в велоспорте - от Tarmac SL8 и оборудования Body Geometry до самых быстрых колёс, покрышек и шлемов в мире. Теперь они привнесли то же стремление к производительности в одежду для велогонок Red Bull - BORA - hansgrohe».

 

Ультралёгкая ткань для велоформы была протестирована в знаменитой аэродинамической трубе “WinTunnel”, и показала лучшие результаты по аэродинамике. Впереди вставка белого цвета контрастирует с привычным тёмно-синим цветом, на котором написаны три титульных спонсора команды - Red Bull, BORA и hansgrohe.  

 

Red Bull Bora-hansgrohe представила новую велоформу на сезон 2025 года

Red Bull Bora-hansgrohe представила новую велоформу на сезон 2025 года

Red Bull Bora-hansgrohe представила новую велоформу на сезон 2025 года

Red Bull Bora-hansgrohe представила новую велоформу на сезон 2025 года

Photo © Red Bull - BORA - hansgrohe | Max Fries

 

Томас Перрен (Thomas Perren), руководитель отдела дизайна велоодежды: «В сотрудничестве с Red Bull Bora-hansgrohe мы создали с нуля полный ассортимент из 50 новых предметов, сфокусировавшись на очень отличающихся от стандартных требований к велоформе, которая должна соответствовать потребностям велогонщиков как в гонках, так и на тренировках. Мы создали комплект велоодежды, в которой можно выступать в гонках при любых погодных условиях».

 

Партнёром, поставляющим очки, стала компания Koo, а перчатками велогонщиков обеспечит Roeckl Sports.

 

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Теги к статье: Red Bull Bora-hansgrohe

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  1. RVL

    Сегодня, 22:24 | Регистрация: 30.08.2012

    Средненько 

    1. Имя: Андрей Пугачев

      Pugachev

      Сегодня, 22:26 | Регистрация: 8.09.2010

      Вы очень добры. НИЖЕ среднего... Как-будто наука ЭРГОНОМИКА исчезла на Земле....

      1. RVL

        Сегодня, 22:29 | Регистрация: 30.08.2012

        Куда они отошли ...от требований...не понял..)

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Комментарии

  • RVL
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (3)
    RVL-Фото
    Куда они отошли ...от требований...не понял..)
  • Pugachev
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (3)
    Pugachev-Фото

    Вы очень добры. НИЖЕ среднего... Как-будто наука ЭРГОНОМИКА исчезла на Земле....

  • RVL
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (3)
    RVL-Фото

    Средненько 

  • motte
    XDS объявляет о крупной инвест ... (9)
    motte-Фото

    Цитата: ararat
    Китай рулит

    Это госполитика. 

    Сколько всего Китаем скуплено в Италии и сколько их там, немерено! 

    Я порой говорю: not made in  italy, made in Kitalia.

    Тем более Казахстан, там свои огромные интересы у Китая.

  • Джамайка
    XDS объявляет о крупной инвест ... (9)
    Джамайка-Фото

    ну это действительно, новый этап. Хуже не станет. А кто ранее в нашу команду вкладывался? Государство? КОгда начиналось, это был гениальный PR ход, маркетинг. Вело в Европе любят, название будет известно каждому европейцу, глядишь, заинтресуются, узнают что-то про Казахстан, узнваемость, действительно, повысилась. Для нового государства - много плюсов. Да и в стране популяризируется, велодорожки в городах... мешают пешеходам biggrin



    ну и китайцам - тоже можно сказать, самый простой, эффективный, способ выйти в Европу. ВОзможно, этот путь окажется и самым недорогим. 

  • василий
    Трансферные новости пелотона-2 ... (34)
    василий-Фото

    Китайцы пришли может кого и взьмут кто помоложе хотя вряд ли

  • дрокер
    XDS объявляет о крупной инвест ... (9)
    дрокер-Фото

    Цитата: SVS
    У меня ассоциации из прежних времён - ХДС/ХСС biggrin
     
    P.S. Для справки - wiki 

     

    У меня другая Катюша/Альпицин:)

     

    Вот почему Алексей ушел из Астаны, не захотел гоняться на китайских велосмпедах:)

     

    Теперь ждем китайских гонцов

     

  • Джамайка
    UCI World Cup Dublin-2024. Вел ... (3)
    Джамайка-Фото

    а тем временем Альпецины объявили, наконец, долгожданную кроссовую программу ВандерПула. 11 гонок, с 22 дек. Цель - 7й титул ЧМ. 

    Интресно, что до этого было немало спекуляций. Нильс Альберт слышал про всего три гонки, 2- в рамках кубка мира и финал - ЧМ, но Руутхофу об этом ничего неизвестно, Барту Веленсу кто-то говорил про 8 гонок. Интересно, что в сумме получилось, действительно, 11 гонок, и действительно, вариант, озвученный Альбертом, рассматиривался.

    ВЛаминк кажется, (или Мюзеув?) сетовал на отсутствие зрелищности из-за отсутствия ВВА и МВДП, Свен Ныс и еще кто-то считали, что наоборот, их отстутствие прибавляет мотивации, интереса. И уверенности другим гонщикам.

  • JetRevel
    XDS объявляет о крупной инвест ... (9)
    JetRevel-Фото
    Ред Булл в команду Боры почти ничего не вкладывает,хотя пафоса много, будет видно.
  • SVS
    XDS объявляет о крупной инвест ... (9)
    SVS-Фото

    У меня ассоциации из прежних времён - ХДС/ХСС biggrin

     

    P.S. Для справки - wiki 

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