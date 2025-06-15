Флориан Липовиц финишировал 3-м на Критериуме Дофине-2025

Флориан Липовиц: «Не ожидал, что поднимусь на подиум Критериума Дофине-2025»

24-летний немецкий гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Флориан Липовиц второй раз в этом сезоне и в третий раз в карьере поднялся на подиум многодневной гонки Мирового тура – финишировал 3-м на Критериуме Дофине-2025 после 2-го места на Париж-Ницца-2025. Также Флориан Липовиц, как и на Париж-Ницца, выиграл белую майку лучшего молодого гонщика. Следующая цель молодого немецкого гонщика - Тур де Франс-2025.

Как отмечается в пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe, Флориан Липовиц «подтвердил, что стабильно прогрессирует в этом сезоне. Гонка прошла по плану. Он избежал потерь времени на первых этапах, заработал преимущество в отрыве на 3-м этапе, сильно проехал разделку».

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После 4-го этапа с индивидуальной гонкой на время, на котором Липовиц занял 5-е место, он поднялся на вторую строчку общего зачёта, и удержался в тройке лидеров после первого горного испытаний на 6-м этапе с финишем в Комблу. В итоге победителю Критериума Дофине-2025 Тадею Погачару Флориан Липовиц проиграл в генеральной классификации 2 минуты 38 секунд, а Йонасу Вингегору – 1 минуту 39 секунд. Но относительно своего соперника по борьбе за третье место Ремко Эвенепула Флориан Липовиц создал запас в 1:43.

Флориан Липовиц: «Я подошёл к гонке в хорошей форме, но не ожидал финишировать на подиуме. Стоять рядом с такими гонщиками, как Тадей и Йонас, — это что-то особенное. Команда поддерживала меня всю неделю, и я рад, что смог оправдать их доверие.

Я ожидал, что соперники попробуют что-то предпринять на 8-м этапе. Но у меня нога шла не лучшим образом, мне было очень тяжело. Поэтому я невероятно счастлив, что наша команда выступила очень сильно, что я смог удержать третье место в генеральной классификации. Эта неделя была для меня невероятной.

Три недели гонки – запредельно тяжело, но теперь у меня больше уверенности, с нетерпением жду Тур де Франс».

Рольф Альдаг, спортивный директор Red Bull BORA – hansgrohe: «Критериум Дофине был одной из ключевых целей сезона для Флориана. Мы рассчитывали на попадание в топ-10, так что подиум — приятный бонус. Главное, что он продолжает прогрессировать, оставаясь последовательным, сосредоточенным и терпеливым. Эта неделя стала ещё одним шагом в правильном направлении».