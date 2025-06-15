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Флориан Липовиц финишировал 3-м на Критериуме Дофине-2025

Флориан Липовиц: «Не ожидал, что поднимусь на подиум Критериума Дофине-2025»

 

 

24-летний немецкий гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Флориан Липовиц второй раз в этом сезоне и в третий раз в карьере поднялся на подиум многодневной гонки Мирового тура – финишировал 3-м на Критериуме Дофине-2025 после 2-го места на Париж-Ницца-2025. Также Флориан Липовиц, как и на Париж-Ницца, выиграл белую майку лучшего молодого гонщика. Следующая цель молодого немецкого гонщика -  Тур де Франс-2025. 

 

Как отмечается в пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe, Флориан Липовиц «подтвердил, что стабильно прогрессирует в этом сезоне. Гонка прошла по плану. Он избежал потерь времени на первых этапах, заработал преимущество в отрыве на 3-м этапе, сильно проехал разделку».

 

Флориан Липовиц финишировал 3-м на Критериуме Дофине-2025

 Photo © Getty Images/Red Bull Bora-hansgrohe

 

После 4-го этапа с индивидуальной гонкой на время, на котором Липовиц занял 5-е место, он поднялся на вторую строчку общего зачёта, и удержался в тройке лидеров после первого горного испытаний на 6-м этапе с финишем в Комблу. В итоге победителю Критериума Дофине-2025 Тадею Погачару Флориан Липовиц проиграл в генеральной классификации 2 минуты 38 секунд, а Йонасу Вингегору – 1 минуту 39 секунд. Но относительно своего соперника по борьбе за третье место Ремко Эвенепула Флориан Липовиц создал запас в 1:43.

 

Флориан Липовиц финишировал 3-м на Критериуме Дофине-2025

 

 

Флориан Липовиц: «Я подошёл к гонке в хорошей форме, но не ожидал финишировать на подиуме. Стоять рядом с такими гонщиками, как Тадей и Йонас, — это что-то особенное. Команда поддерживала меня всю неделю, и я рад, что смог оправдать их доверие.

 

Я ожидал, что соперники попробуют что-то предпринять на 8-м этапе. Но у меня нога шла не лучшим образом, мне было очень тяжело. Поэтому я невероятно счастлив, что наша команда выступила очень сильно, что я смог удержать третье место в генеральной классификации. Эта неделя была для меня невероятной.

 

Три недели гонки – запредельно тяжело, но теперь у меня больше уверенности, с нетерпением жду Тур де Франс».

 

Рольф Альдаг, спортивный директор Red Bull BORA – hansgrohe: «Критериум Дофине был одной из ключевых целей сезона для Флориана. Мы рассчитывали на попадание в топ-10, так что подиум —  приятный бонус. Главное, что он продолжает прогрессировать, оставаясь последовательным, сосредоточенным и терпеливым. Эта неделя стала ещё одним шагом в правильном направлении».

 

Критериум Дофине-2025. Этап 8. Результаты

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Теги к статье: Флориан Липовиц Florian Lipowitz Red Bull Bora-hansgrohe Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • M-07
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (34)
    M-07-Фото

    Цитата: maxxxx
    В ВК есть еще сообщества Велотон и All Sports Net. Но! В феврале - марте французские организаторы гонок продали Okko права на показ в РФ. И теперь в ВК гонки, которые есть в Okko, не выкладывают. Так что ТДФ или на сайтах с лайвом евроспорта (что не удобно), или в Окко. И Вуэльта тоже. Дофине комментировали Кондрашов и Алексей Сиваков. И если одного Кондрашова слушать просто невозможно, то с Сиваковым как-то терпимее получается
    Tiz-cycling транслируют все гонки, это не ВК, у них отдельный сайт много лет. В ВК в сообществе Veloclub записи выкладывают, но те гонки, которые показывает ОККО, выкладывают на Яндекс-диск, через плеер которого можно смотреть прям в браузере.

  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2025. Этап 1. Ре ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Похоже был сильный дождь и ни кто не хотел рисковать.

    ... И как всегда не знаеш где смотреть этот тур Швейцарии.

  • vova-55
    Тадей Погачар – сольная атака ... (4)
    vova-55-Фото

    Поги нормальный, улыбчивый и толковый парень.
    У него отменное здоровье, но при этом он и пашет на совесть.
    Любит велоспорт, получает удовольствие.
    Светлый и позитивный чувак :-)) 

    Спорт - есть спорт. Но деньги, политика и зависть портят спорт.
    Мне кажется, что Поги может не нравиться разве что только завистникам.

  • микеле оп-оп-оп
    Тур Швейцарии-2025. Этап 1. Ре ... (7)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Главное - не какие, а то, что в чужом кармане.
  • Anna P.
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (34)
    Anna P.-Фото

    Кондрашов и необходимость платить за это ощутимые (для нас) деньги.

    Смотрим LIVE. Велотон обещает выкладывать записи.

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Цитата: M9N8A333
    К сожалению не смог посмотреть хотя бы что ни будь из "Дофине 2025". Евроспорт приказал долго жить по понятным причинам. Во Вконтакте есть сообщество - Витал Спорт, там сейчас и смотрю велогонки обычно, но "Дофине" по нему не показывали.

    Гуглишь "eurosport 1 или 2 смотреть онлайн" и получаешь кучу ссылок на трансляции еврика, заходиишь на сайт и смотришь прямо в браузере. Так многие делают.
    А Вконтактик угрожает банить группы где транслируют гонки под эгидой ASO (потому что ОККО типа выкупила трансляцию), поэтому там не было Дофине и Туд де Франс тоже не будет. Да и пускай подавятся жадные ур..ды. Они уже не нужны))) Тем более на ОККО комментируют абсолютно убого.
    Курдюкова там нет и не будет)
    Курдюков поёт под чужую дудку , надоел , а на окко отличная картинка , можно конечно и на телефоне посмотреть если нужен Курдюк , либо за рулём.



    Цитата: M9N8A333
    Генеральная репетиция еще продолжится на Туре Швейцарии, пока не закончилась. К сожалению не смог посмотреть хотя бы что ни будь из "Дофине 2025". Евроспорт приказал долго жить по понятным причинам. Во Вконтакте есть сообщество - Витал Спорт, там сейчас и смотрю велогонки обычно, но "Дофине" по нему не показывали. Была ранее еще возможность в прямом эфире посмотреть гонки на "Тиз Циклинг", но с некоторого времени сайт перестал открываться. Но Тур Швейцарии показывают на Витал Спорт
    Видимо от провайдера зависит , у меня показывает хоть с вай-фая Бизнес-связь , хоть с МТС .

  • RVL
    Тур Швейцарии-2025. Маршрут и ... (4)
    RVL-Фото

    Ребята, кому нужна интрига-все сюда!

    Никакого газа, никаких инопланетян, вторая лига в чистом виде!

    Кто кого непонятно никому...

  • DIM
    Критериум Дофине-2025. Этап 8. ... (34)
    DIM-Фото

    Итальянский комментатор сам себя забанил)

  • vitali
    Тур Швейцарии-2025. Этап 1. Ре ... (7)
    vitali-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Власов видимо все. Не устоял перед большими деньгами.
    Это про какие деньги, подскажите
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2025. Этап 1. Ре ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Власов видимо все. Не устоял перед большими деньгами.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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